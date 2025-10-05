Lợi ích của cải xoong với sức khỏe

Ăn rau cải xoong thường xuyên giàu vitamin, khoáng chất hỗ trợ sức khỏe xương, phòng một số bệnh mạn tính như ung thư.

Cải xoong là loại rau cùng họ với cải xoăn, bắp cải và cải brussels, lá nhỏ, tròn, thân có vị cay nhẹ. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của cải xoong.

Giàu dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin K

Cải xoong ít calo nhưng lại chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Một cốc (34 g) cải xoong cung cấp 4 calo, 0,4 g carbohydrate, 0,8 g protein, 0,2 g chất xơ cùng với vitamin A, canxi và mangan. Lượng rau này cũng chứa hơn 100% mức khuyến nghị hàng ngày của vitamin K. Đây là loại vitamin tan trong chất béo cần thiết cho quá trình đông máu và xương chắc khỏe.

Cải xoong cũng chứa một lượng nhỏ vitamin E, B1, B2, B6, B9, axit pantothenic, magiê, phốt pho, kali, natri và đồng. Nó còn giàu vitamin C, hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp chữa lành vết thương đồng thời tăng sản xuất collagen.

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp phòng bệnh

Cải xoong chứa nhiều hợp chất thực vật gọi là chất chống oxy hóa, có vai trò bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do, vốn là những phân tử có hại dẫn đến stress oxy hóa. Stress oxy hóa có liên quan đến một số bệnh mạn tính bao gồm tiểu đường, ung thư và bệnh tim mạch. Duy trì chế độ ăn với các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như cải xoong có thể chống lại stress oxy hóa, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh này.

Giảm nguy cơ ung thư

Vì cải xoong chứa nhiều chất thực vật nên có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Cải xoong và các loại rau họ cải khác chứa glucosinolate, được hoạt hóa thành các hợp chất gọi là isothiocyanate khi chúng được cắt bằng dao hoặc nhai.

Isothiocyanate bao gồm các hóa chất như sulforaphane và phenethyl isothiocyanate (PEITC) có vai trò chống lại ung thư bằng cách bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi bị tổn thương, vô hiệu hóa các hóa chất gây ung thư và ngăn chặn sự phát triển, lây lan của khối u.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ăn rau này thường xuyên hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chất chống oxy hóa (đặc biệt là carotenoid) có tác dụng hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đẩy lùi tình trạng đau tim và đột quỵ. Ăn cải xoong cũng có thể giảm cholesterol.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Cải xoong là nguồn chứa dồi dào 3 khoáng chất thiết yếu cho xương chắc khỏe như canxi, kali và magiê. Canxi là khoáng chất phổ biến nhất trong cơ thể. Nếu không bổ sung đủ, xương có thể dần yếu đi theo thời gian, dẫn đến loãng xương.

Magiê và kali gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe xương bằng cách tác động đến sự phát triển của các tế bào xương. Tiêu thụ đủ các khoáng chất này giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe khác do loãng xương và lão hóa.

Tăng cường hiệu suất thể thao

Nitrat trong cải xoong có ảnh hưởng đến sức bền khi tập luyện. Nitrat làm giảm mệt mỏi cơ bắp, cải thiện co cơ do đó tăng cường sức bền bằng cách giúp cơ bắp hoạt động hiệu quả hơn, tập luyện dễ dàng, ít đau hơn.

Tác dụng phụ của cải xoong

Cải xoong rất giàu vitamin K nên người đang dùng thuốc làm loãng máu nên chú ý đến lượng cải xoong ăn vào. Bổ sung vitamin K đột ngột có thể gây ra các vấn đề sức khỏe khác.

Cải xoong cũng chứa nhiều nitrat, có thể chuyển hóa thành nitrit nếu tiếp xúc với vi khuẩn. Nitrit có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Bạn nên uống nước ép hoặc sinh tố cải xoong ngay sau khi chế biến hoặc bảo quản lạnh và uống trong vòng một ngày để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.

Một số cách để đưa loại rau này vào chế độ ăn uống như cho vào món salad, súp cải xoong, xào với gừng như món ăn kèm hấp dẫn, thêm vào bánh mì sandwich, các món xào, xay với trái cây và rau củ để tạo sinh tố xanh.

