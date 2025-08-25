Những hình ảnh gây buồn lòng của người xem hợp luyện diễu binh 2/9

Đằng sau vẻ hào hùng của các khối quân hùng dũng, cờ hoa rực rỡ, là những vết gợn khi đường phố ngập rác, cùng cảnh chen lấn, xô đẩy.

Sáng nay, khi lướt mạng xã hội, tôi bắt gặp tràn ngập những hình ảnh, video về buổi hợp luyện diễu binh A80 lần hai tối 24/8. Ban đầu, tôi cũng như nhiều người khác, thấy tự hào khi chứng kiến các khối quân hùng dũng, cờ hoa rực rỡ, đông đảo người dân háo hức reo hò. Bầu không khí tưng bừng ấy khiến ai cũng trông đợi ngày Tết Độc lập đang đến gần.

Nhưng xen giữa những khung cảnh đẹp đẽ ấy là vô số hình ảnh phản cảm khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Sau buổi hợp luyện, vỉa hè và lòng đường ngổn ngang rác: chai nhựa, túi nilon, hộp giấy, vỏ đồ ăn vặt... Người ta tiện tay bỏ lại ngay chỗ đứng, mặc cho xung quanh vẫn có thùng rác. Đoạn đường vừa trang nghiêm, rực rỡ phút trước bỗng chốc biến thành một bãi rác lộn xộn.

Hình ảnh rác thải vứt bừa bãi trên đường phố sau buổi hợp luyện được chia sẻ trên mạng xã hội. Nguồn: Facebook

Không chỉ vậy, một đoạn clip khác ghi lại cảnh hàng trăm người vì đi muộn, không được tiến sâu vào khu vực xem diễu binh vốn đã quá tải, nên đã tìm cách xô đổ rào chắn để tràn vào trong, bất chấp lực lượng chốt chặn ra sức can ngăn. Tôi tự hỏi không hiểu những người kia có nghĩ được rằng hành động của họ có thể đem lại lợi ích cho bản thân nhưng sẽ gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến công tác an ninh, an toàn cho cả buổi hợp luyện lớn nhất cả nước?

Hàng trăm người phá rào chắn để vào xem hợp luyện diễu binh A80 Hàng trăm người phá rào chắn để vào xem hợp luyện A80. Video: Facebook

Ở một khu vực khác, gần nửa đêm, hàng trăm người vẫn xếp hàng chờ đợi đến lượt lên tàu điện Cát Linh - Hà Đông để về nhà sau buổi tổng hợp luyện diễu binh lần hai. Trước tình trạng trên, hệ thống loa của nhà ga phát đi thông báo tàu điện Cát Linh - Hà Đông sẽ tiếp tục vận hành đến 2 giờ ngày 25/8, thay vì chỉ hoạt động đến hết ngày 24/8 như kế hoạch trước đó.

Thế nhưng, thay vì kiên nhẫn chờ đợi, nhiều người tìm cách chui qua khe cửa cuốn nhà ga, bất chấp nguy hiểm, thậm chí kéo theo cả trẻ em để vào bên trong với hy vọng được lên tàu sớm.

Nhiều người chui qua khe cửa cuốn để vào trong khi ga Cát Linh đóng cửa.

Những hình ảnh trên khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán. Tôi tự hỏi: chúng ta đến xem diễu binh để tìm niềm tự hào, hay để phơi bày cách hành xử thiếu văn minh? Chỉ cần một sự cố nhỏ trong dòng người chen lấn ấy, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Chính phủ trước đó đã kêu gọi "chung tay góp sức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, cháy nổ, vệ sinh, môi trường... Không để xảy ra chen lấn, xô đẩy, đảm bảo những ngày vui an toàn, trọn vẹn nhân Tết Độc lập của dân tộc".

Chỉ trong một buổi hợp luyện, chúng ta đã không làm được điều tối thiểu: giữ trật tự và vệ sinh nơi công cộng. Một túi rác bỏ đúng chỗ, một bước lùi để nhường đường, một chút kiên nhẫn chờ đợi... đều có thể giúp buổi diễu binh đẹp hơn trong mắt mọi người.

Ngày 2/9 đang đến gần. Tôi chỉ mong rằng khi đoàn quân đi qua quảng trường Ba Đình trong tiếng nhạc hào hùng, chúng ta không phải đỏ mặt vì những bãi rác vương vãi hay cảnh chen lấn hỗn loạn. Niềm tự hào dân tộc không chỉ đến từ bước chân của những người lính, mà còn từ ý thức và hành xử văn minh của chính mỗi công dân.

Anh Le