Chen lấn, xô đẩy xem diễu binh

Không phải cứ chen lấn, xô đẩy để được tận mắt nhìn thấy đoàn diễu binh đi qua mới gọi là yêu nước.

Những ngày cuối tháng 8, khi cả nước đang hướng về dịp kỷ niệm trọng đại 2/9, trên các tuyến phố Hà Nội lại rộn ràng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Bầu không khí tưng bừng chuẩn bị cho ngày Quốc khánh càng khiến lòng người dâng trào niềm tự hào dân tộc. Nhưng đi cùng với đó, cũng có những hình ảnh chưa thật sự đẹp: chen lấn, xô đẩy để được xem duyệt binh; vứt rác bừa bãi; thậm chí có người lợi dụng đám đông để gây rối. Điều này khiến tôi tự hỏi: Phải chăng yêu nước cũng cần được học cách thể hiện một cách văn minh, đúng đắn?

Trong những ngày có sự kiện lớn của đất nước, nhiều người có thói quen ra đường, khoác lên mình chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng, hòa vào biển người ở các quảng trường, công viên, đường phố. Tất nhiên, đó cũng là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc, nhưng không phải cứ chen lấn, xô đẩy để được tận mắt nhìn thấy đoàn diễu binh đi qua mới là yêu nước.

Có những người chọn cách khác: ở nhà, ngồi trước màn hình tivi, theo dõi từng bước chân của những chiến sĩ đang hiên ngang diễu qua Quảng trường Ba Đình. Lòng họ vẫn rưng rưng xúc động, niềm tự hào vẫn trào dâng. Tình yêu nước ấy đâu kém gì so với những người trực tiếp đứng ở quảng trường? Có chăng, đó là một cách thể hiện lặng lẽ, giản dị nhưng đầy trách nhiệm. Hình thức quan trọng, nhưng thái độ văn minh mới là gốc rễ của lòng yêu nước.

Yêu nước không phải chỉ ở những khoảnh khắc lớn lao, mà còn thể hiện ở những hành động nhỏ hằng ngày. Không chen lấn, không xô đẩy, không vứt rác bừa bãi, không làm khổ lực lượng công an, cảnh sát giao thông và các chiến sĩ bảo vệ trật tự công cộng, đó cũng là yêu nước. Bởi mỗi hành vi thiếu ý thức sẽ trở thành gánh nặng cho những người đang làm nhiệm vụ, ảnh hưởng đến hình ảnh một dân tộc văn minh trong mắt bạn bè quốc tế.

Một đất nước mạnh không chỉ bởi đội quân hùng hậu, mà còn bởi những công dân biết sống kỷ luật, biết đặt lợi ích chung lên trên cái tôi cá nhân. Khi chúng ta cùng nhau giữ gìn môi trường sạch đẹp, trật tự công cộng được đảm bảo, cũng chính là lúc tình yêu nước được thể hiện rõ nét nhất.

Là một người mẹ, tôi chọn cách sẽ dẫn con đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, cho con lên các phố ngắm nhìn không khí đất nước chào mừng Quốc khánh hòa chung không khí của cả dân tộc, con đã cảm nhận được niềm vui lớn lao.

Tôi muốn dạy con rằng, yêu nước không có nghĩa là phải phô trương trên mạng xã hội. Yêu nước có khi chỉ đơn giản là giữ cho lòng mình trong sáng, sống có trách nhiệm, và luôn làm điều tử tế vì cộng đồng, vì Tổ quốc. Để tình yêu Tổ quốc trở nên thiết thực, mỗi người dân cũng đều có thể bắt đầu từ những hành động gần gũi:

Giữ gìn vệ sinh môi trường: Không xả rác ra đường, tham gia phân loại rác tại nguồn, trồng thêm cây xanh. Một thành phố xanh sạch đẹp là niềm tự hào của cả dân tộc.

Tham gia giao thông có ý thức: Đi đúng làn đường, nhường đường cho xe cấp cứu, không bấm còi inh ỏi. Hình ảnh giao thông trật tự cũng chính là thước đo văn minh quốc gia.

Tiêu dùng hàng Việt: Ưu tiên mua sản phẩm do người Việt làm ra, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, tạo công ăn việc làm cho đồng bào.

Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tài nguyên: Tắt điện khi không cần thiết, sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí. Đó là cách bảo vệ môi trường sống cho thế hệ mai sau.

Tham gia hoạt động thiện nguyện: Giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai. Sự sẻ chia chính là một trong những biểu hiện nhân văn nhất của lòng yêu nước.

Mỗi người góp một phần, như những giọt nước nhỏ sẽ tạo thành dòng chảy lớn của tình yêu Tổ quốc.

Hãy thử tưởng tượng, một ngày Quốc khánh với phố phường sạch sẽ, mọi người xếp hàng ngay ngắn, trẻ em hồn nhiên vẫy cờ, không ai chen lấn - đó mới là hình ảnh đẹp để bạn bè quốc tế nhớ về Việt Nam. Yêu nước không chỉ là biểu hiện nhất thời, mà là nếp sống văn minh lâu dài.

Yêu nước là tình cảm thiêng liêng, là mạch nguồn chảy trong mỗi người Việt Nam. Nhưng yêu nước không chỉ dừng ở cảm xúc, mà cần được thể hiện bằng những hành động văn minh, đúng đắn. Đừng biến tình yêu ấy thành sự phô trương ồn ào, chen lấn, gây mất trật tự. Chỉ cần mỗi ngày ta làm một điều tốt đẹp cho cộng đồng, thì trong tim ta đã có Tổ quốc.

Vũ Thị Minh Huyền