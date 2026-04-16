Điện thoại Trump tiếp tục làm mới thiết kế

Trump T1 xuất hiện trên website Trump Mobile với thiết kế được tinh chỉnh so với trước đó, nhưng có thể chưa phải phiên bản cuối cùng.

Theo hình ảnh cập nhật trên website Trump Mobile, smartphone T1 mới có màu vàng với cụm ba camera dọc phía sau, bên dưới là dòng chữ "Trump Mobile" và hình cờ Mỹ màu đen. Tuy nhiên, so với ảnh thực tế rò rỉ hồi tháng 2, chữ T1 lớn ở phía sau không còn.

Đây là thiết kế thứ ba của T1, chủ yếu thay đổi ở bộ phận camera. Smartphone này được giới thiệu từ tháng 6/2025, ban đầu có kiểu dáng cụm ống kính dạng tam giác giống iPhone, nhưng sau đó chuyển sang giống dòng Galaxy S của Samsung.

Dù vậy, đây có thể vẫn chưa phải là thiết kế cuối cùng. Website Trump Mobile ghi chú rằng hình ảnh mới "chỉ mang tính minh họa", "hình thức và thông số kỹ thuật của sản phẩm cuối cùng có thể khác".

Bên cạnh hình ảnh, Trump Mobile cũng cập nhật thông số kỹ thuật cho T1. Máy được trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch, cổng USB-C, camera chính 50 megapixel, góc rộng 8 megapixel và tele 50 megapixel (xấp xỉ 2x), camera trước 50 megapixel, pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 30 W, cảm biến vân tay, bộ nhớ trong 512 GB, chạy hệ điều hành Android 15 với nền tảng Snapdragon 7 Mobile. Smartphone này cũng có tính năng "mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt AI", đi kèm mức giá 499 USD.

Mô tả cũng cho thấy nguồn gốc sản phẩm tiếp tục được thay đổi. T1 không được sản xuất ở Mỹ, thay vào đó là "thiết kế dựa trên các giá trị Mỹ", "mang đậm niềm tự hào của Mỹ" và "được định hình bởi sự đổi mới của Mỹ". Trước đó, Trump Mobile từng thừa nhận phần lớn linh kiện và quá trình sản xuất diễn ra tại nước ngoài, chỉ có công đoạn lắp ráp cuối được thực hiện tại Mỹ.

Trump Mobile vẫn chưa ấn định ngày bán ra sản phẩm. Mô tả cho thấy điện thoại sẽ ra mắt "vào cuối năm nay" - dòng chữ tương tự năm ngoái.

Ngoài ra, website hiện hiển thị ảnh của hai con trai Eric Trump và Donald Trump Jr thay vì ảnh của tổng thống. "Eric và tôi đang thay đổi ngành công nghiệp điện thoại di động với Trump Mobile", Donald Trump Jr. nói trong video giới thiệu.

Bảo Lâm (theo The Verge)