Smartphone của gia đình Trump gây tranh cãi vì không đồng nhất

Mẫu điện thoại Trump T1 được công ty Trump Mobile đăng trên X có thiết kế khác hoàn toàn so với hình ảnh trên website chính thức.

Hình ảnh smartphone Trump 1 trên X và website chính thức của Trump Mobile. Ảnh: Trump Mobile

Bài đăng mới nhất trên X của Trump Mobile có nội dung: "Thời gian chờ đợi sắp kết thúc. Điện thoại T1 mạnh mẽ, thanh lịch và trang bị những tính năng bạn cần nhất", cho thấy sản phẩm chuẩn bị ra mắt và cho phép đặt hàng trước.

Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi là sự không nhất quán trong thiết kế sản phẩm. T1 đăng trên website chính thức của Trump Mobile là smartphone có thiết kế vuông vức với cụm camera ba ống kính và cách bố trí gần giống iPhone Pro. Tuy nhiên, hình ảnh được Trump Mobile chia sẻ trên X hoàn toàn khác biệt. Thiết bị có cụm 5 camera với các ống kính tách rời giống dòng Galaxy S Ultra của Samsung.

Sự khác biệt lớn khiến giới công nghệ và người dùng đặt câu hỏi về nguồn gốc của chiếc điện thoại. Một số chuyên gia cho rằng hình ảnh mới có thể là của một chiếc Galaxy S25 Ultra được chỉnh sửa, hoặc là điện thoại Samsung được gắn thêm ốp lưng.

Theo iFixit, trang chuyên đánh giá mức độ sửa chữa thiết bị điện tử, cụm camera của thiết bị giống hệt Galaxy S Ultra, có thể ảnh gốc là của S24 hoặc S25 Ultra lồng ốp lưng Spigen dòng Thin Fit, sau đó sửa màu sắc và logo.

Trong khi đó, PhoneArena dự đoán đây là "một lỗi photoshop cẩu thả", có nghĩa Trump Mobile đã sử dụng sai hình ảnh cần chỉnh sửa.

Ốp lưng Thin Fit của Spigen dành cho Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Spigen

Ngày 16/6, Trump Mobile giới thiệu dịch vụ di động T1 Mobile với "mạng 5G lớn nhất nước", nhấn mạnh yếu tố "dành cho người Mỹ". Trump Mobile là công ty thành viên của Trump Organization - đế chế kinh doanh trị giá hàng tỷ USD, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn, sân golf, truyền thông. Khi nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20/1, ông Trump chuyển giao Trump Organization cho hai con là Donald Trump Jr. và Eric Trump,

Bên cạnh gói cước di động, Trump Mobile cũng bán T1 Phone với giá 499 USD (13 triệu đồng), dự kiến giao hàng vào tháng 9 cho những người đặt trước.

Ban đầu, T1 được quảng cáo là điện thoại được "Made in the USA" (sản xuất tại Mỹ), nhưng sau đó thay thế bằng các khẩu hiệu chung chung như "Hiệu suất cao cấp. Niềm tự hào nước Mỹ". Phần mô tả sản phẩm nói "T1 không chỉ mạnh mẽ, nó còn được tạo ra ngay tại Mỹ. Với bàn tay của người Mỹ đứng sau từng thiết bị, chúng tôi mang sự tỉ mỉ, độ chính xác và chất lượng đáng tin cậy vào mọi chi tiết.".

Huy Đức (theo PhoneArena, Trump Mobile)