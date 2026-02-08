Điện thoại Trump T1 lộ diện

Mẫu điện thoại Trump T1 xuất hiện thực tế trong một cuộc phỏng vấn với thiết kế mặt lưng mạ vàng, in hình cờ Mỹ và cấu hình tầm trung.

Trump Mobile hồi tháng 6/2025 ra mắt T1 Phone, khi đó được giới thiệu là điện thoại "made in the USA", dự kiến giao hàng vào tháng 9/2025 cho người đặt trước. Tuy nhiên, nhiều nội dung giới thiệu T1 liên tục thay đổi trên website, ngày giao hàng cũng bị lùi nhiều tháng và không còn mốc thời gian cụ thể.

Tuần này, trong cuộc gọi video với phóng viên The Verge, hai giám đốc của Trump Mobile là Don Hendrickson và Eric Thomas trực tiếp trình diễn mẫu thử nghiệm. Máy có tông màu vàng chủ đạo và biểu tượng quốc kỳ Mỹ ở mặt lưng. Tuy nhiên, thiết kế khác hoàn toàn so với hình ảnh đăng trên trang web của công ty. Đại diện Trump Mobile cho biết logo T1 có thể sẽ được loại bỏ ở bản chính thức, nhưng màu vàng và họa tiết lá cờ sẽ là đặc trưng không đổi.

Smartphone Trump T1 xuất hiện trong cuộc gọi video. Ảnh: The Verge

Điện thoại trang bị Snapdragon 7 series, dòng chip dành cho thiết bị cận cao cấp, bộ nhớ trong 512 GB có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, viên pin dung lượng 5.000 mAh. Camera selfie và camera chính phía sau đều có độ phân giải 50 megapixel.

Điểm đáng chú ý là Trump Mobile thay đổi tuyên bố về nguồn gốc sản phẩm. Không còn sản xuất tại Mỹ như quảng cáo trước đây, công ty thừa nhận phần lớn linh kiện và quá trình sản xuất diễn ra tại nước ngoài, chỉ có công đoạn lắp ráp cuối được thực hiện tại Mỹ.

Thiết kế Trump T1 Phone theo công bố hồi tháng 6. Ảnh: Trump Mobile

Giá bán ban đầu được kỳ vọng ở mức 499 USD, nhưng các lãnh đạo công ty tiết lộ mức cuối cùng sẽ dao động từ 500 đến dưới 1.000 USD (12,7-25,4 triệu đồng). Những người đã đặt cọc 100 USD sẽ được ưu tiên nhận máy khi sản phẩm chính thức xuất xưởng.

Mẫu điện thoại này dự kiến đạt chứng nhận của nhà mạng T-Mobile giữa tháng 3 và bắt đầu giao hàng trong năm nay.

Huy Đức (theo TechRadar, The Verge)