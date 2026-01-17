Smartphone Trump T1 bị yêu cầu điều tra

Một số nghị sĩ Mỹ gửi thư yêu cầu Uỷ ban Thương mại liên bang (FTC) vào cuộc sau khi Trump T1 chậm giao hàng nhiều tháng dù thu về 59 triệu USD tiền đặt cọc.

Dự án smartphone Trump T1 do Donald Trump Jr. và Eric Trump giới thiệu vào tháng 6/2024 thông qua công ty mới thành lập mang tên Trump Mobile. Ban đầu, sản phẩm được hứa hẹn xuất xưởng vào tháng 8 cùng năm. Tuy nhiên, đến giữa tháng 1/2026, người mua vẫn chưa nhận được máy.

Theo PhoneArena, thống kê cho thấy khoảng 590.000 người tiêu dùng đã chi 100 USD để đặt cọc mẫu điện thoại có giá niêm yết 499 USD này. Tổng số tiền Trump Mobile thu về đạt khoảng 59 triệu USD. Ngoài việc máy chưa được giao, Trump T1 còn được quảng cáo "sản xuất tại Mỹ", dù sau đó sửa thành điện thoại có "thiết kế tự hào của Mỹ" - một cách dùng từ thường thấy cho sản phẩm gia công tại nước ngoài.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cùng 10 nghị sĩ đảng Dân chủ đã gửi thư yêu cầu Ủy ban Thương mại liên bang xem xét Trump Mobile về "vi phạm tiềm tàng luật bảo vệ người tiêu dùng". NBC News dẫn nội dung trong thư rằng FTC cần để ý đến "các chiến thuật lừa đảo liên quan đến việc đặt cọc cho sản phẩm không bao giờ được giao."

Thiết kế dòng T1 Phone theo công bố hồi tháng 6. Ảnh: Trump Mobile

Nghi vấn về sự tồn tại của Trump T1 bắt đầu dấy lên khi hình ảnh quảng bá được cho là "sản phẩm của photoshop". Trong các đợt quảng cáo khác nhau, mẫu điện thoại này có lúc trông giống iPhone 16 Pro mạ vàng, lúc lại như Galaxy S25 Ultra được gắn ốp lưng.

Khi lỡ hẹn giao hàng vào tháng 8, Trump Mobile giải thích với USA Today rằng sản phẩm được lùi lịch sang tháng 10. Tuy nhiên, mốc thời gian tiếp tục trôi qua trong im lặng. Các video trên mạng xã hội cho thấy người đặt mua không thể liên lạc được với dịch vụ chăm sóc khách hàng, một số cho biết công ty thông báo máy sẽ được giao trong quý I/2026.

Trump Mobile đổ lỗi việc chính phủ Mỹ đóng cửa 43 ngày là nguyên nhân gián đoạn quá trình cấp chứng nhận của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC). Tuy nhiên, việc đóng cửa diễn ra từ ngày 1/10 đến 11/11, trong khi lịch giao đầu tiên là tháng 8.

Ban đầu Trump T1 được cho là sở hữu màn hình AMOLED 6,78 inch nhưng sau đó sửa thành 6,25 inch, tần số quét 120 Hz, camera trước dạng đục lỗ. Các chuyên gia dự đoán máy trang bị chip Snapdragon 6 Gen 1, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Hệ thống camera gồm ống kính chính 50 MP và hai ống kính phụ 2 MP. Máy vẫn giữ giắc cắm tai nghe 3,5 mm, tính năng đã bị loại bỏ trên hầu hết điện thoại và chạy hệ điều hành Android 15.

Huy Đức (theo PhoneArena, NBC News)