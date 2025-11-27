Điện thoại Trump 'bặt vô âm tín'

Mẫu điện thoại T1 được công ty Trump Mobile thông báo bán ra tháng 9, đã cho đặt hàng nhưng đến nay chưa xuất hiện ngoài đời.

Vào tháng 6, hai con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức sự kiện tại Trump Tower để giới thiệu công ty Trump Mobile với dịch vụ di động T1 Mobile cùng điện thoại T1. Smartphone ra mắt nhân kỷ niệm 10 năm chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump, được khẳng định "made in the USA". Máy có giá 499 USD, cho đặt trước trong tháng 8, dự kiến giao hàng tháng 9.

Smartphone Trump T1 theo công bố hồi tháng 6. Ảnh: Trump Mobile

Sau hơn hai tháng, sản phẩm thực tế vẫn chưa xuất hiện. NBC News cho biết đã đặt mua T1 tháng 8, trả trước 100 USD và được xác nhận thành công qua email. Nhưng sau đó, Trump Mobile không cung cấp bất cứ lộ trình nào hay lời xin lỗi vì trễ hẹn. Trang này đã gọi 5 cuộc đến đường dây hỗ trợ khách hàng từ tháng 9 đến 11, nhưng chỉ một lần duy nhất nhận được lời hứa giao hàng cụ thể, là ngày 13/11. Hai tuần trôi qua, sản phẩm vẫn "bặt vô âm tín".

Thực tế, T1 gây tranh cãi từ đầu, khi liên tục thay đổi thiết kế. Mẫu ban đầu có cụm ba camera giống iPhone ở mặt sau. Trump Mobile sau đó đăng ảnh chuyển sang thiết kế cụm 5 camera giống Samsung Galaxy S25 Ultra. PhoneArena đánh giá đây có thể là "lỗi photoshop cẩu thả".

Sau đó, T1 quay lại thiết kế cũ. Dù vậy, Mashable phát hiện smartphone có "sự tương đồng đáng kinh ngạc" với Wingtech REVVL 7 Pro 5G, thiết bị do công ty Luxshare (Trung Quốc) sản xuất.

Thiết kế mới của T1 (trái) được Trump Mobile đăng trên X, sau đó xóa bài viết, và thiết kế Galaxy S25 Ultra với ốp lưng Spigen (phải). Ảnh: X/Trump Mobile/Spigen

Ngoài thiết kế không đồng nhất, T1 cũng vấp phải nhiều hoài nghi. Cuối tháng 6, website giới thiệu sản phẩm âm thầm xóa thông tin "made in the USA", thay thế bằng khẩu hiệu chung chung, như "Hiệu suất cao cấp. Niềm tự hào nước Mỹ".

Trong khi đó, giới chuyên gia đánh giá gần như không thể sản xuất điện thoại tại Mỹ trong thời gian ngắn như Trump Mobile hứa hẹn nếu không có sự tham gia của Trung Quốc. Todd Weaver, CEO Purism, công ty sản xuất smartphone có trụ sở tại Carlsbad (California), cho biết "không có lao động lành nghề" ở Mỹ có khả năng sản xuất điện thoại và cũng "chưa ai làm điều đó trước đây", bởi việc triển khai rất tốn thời gian và công sức.

"Chúng tôi phải thực sự sang Trung Quốc, mang theo các thiết kế của mình, sau đó tìm hiểu quy trình sản xuất, xem tất cả các bước là gì", Weaver nói với NBC News.

Ông lấy ví dụ về chiếc Liberty Phone - mẫu điện thoại được Purism bán tại Mỹ với giá 2.000 USD. Công ty mất 6 năm để đưa điện thoại này từ ý tưởng đến sản xuất và dán nhãn "made in the USA electronics". Nhưng ngay cả khi làm tất cả công đoạn đó, Weaver cho biết Liberty Phone vẫn không hoàn toàn có nguồn gốc từ Mỹ. Hầu hết vật liệu và linh kiện cho smartphone nhập ở Canada, châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong khi đó, Trump Mobile hiện vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào cho smartphone của mình, ngoài việc giới thiệu doanh nhân Pat O'Brien là thành viên điều hành mới. Nói với Reuters khi đó, ông cho biết T1 có "rất nhiều đơn đặt hàng trước", nhưng không cung cấp con số cụ thể. USA Today cũng đặt câu hỏi về thời gian thiết bị bán ra, nhưng không nhận được câu trả lời.

Website Trump Mobile vẫn đang cho đặt mua T1. Công ty cũng bán thêm máy tân trang của Samsung Galaxy S23, Galaxy S24, iPhone 14, iPhone 15 kèm gói cước mạng riêng tên "The 47 Plan".

Bảo Lâm tổng hợp