Trump Mobile nêu lý do điện thoại T1 Phone trễ hẹn

Trump Mobile thông báo lùi ngày bàn giao mẫu T1 Phone được hứa hẹn từ lâu, nói rằng do chính phủ Mỹ đóng cửa cuối năm 2025.

Đại diện chăm sóc khách hàng của Trump Mobile ngày 31/12/2025 cho biết giai đoạn chính phủ Mỹ đóng cửa hồi tháng 10 đã gây gián đoạn hoạt động vận chuyển và phân phối dòng T1 Phone.

"Chúng tôi được thông báo thiết bị được bán ra khoảng giữa hoặc cuối tháng 1. Sự chậm trễ bắt nguồn từ đợt đóng cửa chính phủ. Họ phải đình chỉ mọi thứ từ phía Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC)", người này cho hay nhưng không đưa ra ngày cụ thể, khẳng định giá bán 499 USD không thay đổi.

Trump Mobile không giải thích tác động từ việc đóng cửa đối với hoạt động sản xuất và vận chuyển hàng hóa.

Thiết kế dòng T1 Phone theo công bố hồi tháng 6. Ảnh: Trump Mobile

Nhiều doanh nghiệp trước đó từng lưu ý chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ làm chậm quy trình phê duyệt và xử lý nhập khẩu thiết bị điện tử, kéo dài thời gian chứng nhận sản phẩm. Tuy nhiên, giới phân tích chỉ ra những đợt đóng cửa thường không tác động tới chuỗi cung ứng cốt lõi và nhà máy sản xuất tư nhân, ít ảnh hưởng tới những sự kiện ra mắt sản phẩm thương mại.

Trump Mobile là công ty thành viên của Trump Organization, tập đoàn kinh doanh trị giá hàng tỷ USD, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn, sân golf, truyền thông. Khi nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20/1/2025, ông Trump chuyển giao Trump Organization cho hai con là Donald Trump Jr. và Eric Trump.

Trump Mobile hồi tháng 6/2025 ra mắt T1 Phone, khi đó được giới thiệu là điện thoại "made in the USA", dự kiến giao hàng vào tháng 9/2025 cho người đặt trước. Tuy nhiên, nhiều nội dung giới thiệu T1 liên tục thay đổi trên website, ngày giao hàng cũng bị lùi nhiều tháng và không còn mốc thời gian cụ thể.

Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa từ ngày 1/10/2025 khi quốc hội không đạt đồng thuận về dự luật ngân sách mới. Dự luật cấp ngân sách cho chính phủ đã được Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua, nhưng không qua được ải Thượng viện trong 14 lần bỏ phiếu do liên tục vấp phản đối từ phe Dân chủ.

Đợt đóng cửa kéo dài 43 ngày, lâu nhất lịch sử nước Mỹ, đã khiến hàng loạt hoạt động liên bang đình trệ. Nhân viên chính phủ không được nhận lương, hành khách mắc kẹt tại sân bay do nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, nhiều gia đình phải xếp hàng ở các điểm phát thực phẩm từ thiện.

Điệp Anh (Theo Fortune)