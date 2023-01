Dẹp nạn khai man giá đất né thuế

Nếu điều chỉnh Điều 124 Bộ luật dân sự 2015 không áp dụng cho lĩnh vực chuyển nhượng BĐS, người bán và người mua sẽ không dám khai man.

Với quy định về mức tính thuế thu nhập cá nhân trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc khung giá nhà nước ban hành là lý thuyết, thực tế việc chuyển nhượng bất động sản người mua và người bán thỏa thuận mức giá ghi trong hợp đồng chuyển nhượng công chứng thấp hơn thực tế rất nhiều (cá biệt có hợp đồng chỉ bằng 1/10, 1/20 so với giá thực tế). Vậy bản chất thật sự như thế nào và giải pháp xử lý ra sao?

Thứ nhất, do khung giá nhà nước để áp vào giá trị đất thấp hơn rất nhiều so với thực tế, do vậy thông thường cơ quan thuế sẽ căn cứ vào giá hợp đồng chuyển nhượng. Với việc luật đất đai sắp sửa , tôi hy vọng ý kiến của mình sẽ giải quyết được phần nào vấn đề trên.

Thứ hai, người mua và người bán thỏa thuận giá trị chuyển nhượng trong hợp đồng công chứng thấp hơn nhiều so với thực tế để giảm mức thuế cần đóng.

Nếu các cơ quan lập pháp điều chỉnh Điều 124 Bộ luật dân sự 2015: "Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác thì giao dịch dân sự giả tạo vô hiệu, còn giao dịch dân sự bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan" không áp dụng cho lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản sẽ làm cho cả người bán và người mua không dám khai man bởi nguyên nhân sau:

Đối với người mua: giá trị hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá trị thực trong trường hợp sang tên có vấn đề theo thì các bên sẽ được trả lại những gì đã nhận. Do vậy người mua chỉ được trả lại đúng số tiền trong hợp đồng chuyển nhượng, do vậy không ai muốn mang rủi ro về mình với số tiền trốn thuế nhỏ như vậy mà chưa chắc người mua đã được lợi.

Đối với người bán: Khi hợp đồng chuyển nhượng ký kết xong, bên mua chỉ trả đúng số tiền ghi trong hợp đồng thì người bán mang rủi ro rất cao là không nhận được số tiền chênh lệch. Kể cả khi nhận được số tiền chênh lệch trước thì người mua khởi kiện đòi lại tiền số trên thì theo quy định người bán phải trả lại tiền còn chịu trách nhiệm về hành vi trốn thuế.

Đối với cơ quan quản lý: Giảm bớt thời gian xác minh các hình thức cho tặng bất động sản. Cập nhật được giá thị trường để đề xuất khung giá nhà nước phù hợp hơn.

Với bản thân tôi, đã từng mua bán rất nhiều bất động sản, lường trước rất nhiều rủi ro trong quá trình mua bán, nên tôi mới mạnh dạn đề xuất "Trả tiền qua ngân hàng để tránh nhà đất hai giá". Kính mong cơ quan quản lý khảo sát thực tế xảy ra nhằm bổ sung cho lý thuyết đảm bảo minh bạch, dễ dàng cho người dân thực hiện.

Nguyễn Hùng

