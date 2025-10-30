Đèo Lò Xo thông xe

Quảng NgãiSau hơn 4 ngày bị chia cắt do sạt lở, sáng 30/10, đèo Lò Xo đã thông tuyến ở hướng nam, hàng chục ôtô tải quay đầu thoát khỏi điểm mắc kẹt.

Ông A Sô Lai, Bí thư xã Đăk Plô, cho biết sáng nay các điểm sạt lở trên quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh qua địa bàn đã được dọn dẹp. Khoảng 30 ôtô tải quay đầu di chuyển về hướng huyện Đăk Glei, thoát khỏi khu vực bị chia cắt sau 4 ngày.

"Còn khoảng 35 xe tải đi hướng Đà Nẵng vẫn mắc lại, chờ dọn nốt các điểm sạt lở phía Phước Sơn (Quảng Nam)", ông nói, cho hay nhiều tài xế chọn ở lại trông hàng vì xe chở hàng ra Bắc.

Nhiều ôtô tải và cả xe cá nhân tìm cách di chuyển trên đèo Lò Xo qua các khu vực không sạt lở. Ảnh: Minh Tuân

Anh Hoàng, tài xế chở lương thực, cho biết 4 ngày qua bị kẹt giữa đèo, điện thoại mất sóng, chỉ có thể leo lên điểm cao để liên lạc với gia đình. "Sáng nay thoát khỏi điểm sạt ở cầu Đăk Zon, quay đầu về Đăk Glei để sửa xe, thấy đường thông mà nhẹ cả người", anh nói.

Còn anh Minh Tuân, tài xế đi hướng Bắc, cho biết vợ chồng anh kẹt lại nhiều ngày, phải hái rau rừng ăn cùng mì tôm, chờ từng đoạn đường được thông. Sáng nay, khi xe đến khu vực cầu Đăk Ét, lại gặp thêm một điểm sạt lở nên vẫn phải chờ.

Đèo Lò Xo dài 37 km nối xã Đăk Plo, Đăk Pek của Quảng Ngãi với xã Phước Sơn, Khâm Đức của Đà Nẵng. Đèo uốn lượn theo sườn núi, nhiều khúc cua gấp, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa.

Xe xúc dọn điểm sạt lở trên cầu Đăk Ét, sáng 30/10. Ảnh: Minh Tuân

Từ 26/10, mưa lớn kéo dài gây hàng loạt điểm sạt lở trên toàn tuyến, khiến hơn 50 ôtô, chủ yếu là xe tải, mắc kẹt. Lực lượng CSGT Quảng Ngãi và các đội SOS đèo Lò Xo đã dùng drone tiếp tế nước và thực phẩm cho các tài xế trong suốt nhiều ngày qua.

Theo Khu Quản lý đường bộ 3, hàng chục máy xúc, máy đào đã được huy động để thông tuyến. Tuy nhiên, mưa lớn tiếp tục gây thêm 4 điểm sạt mới, đơn vị đang nỗ lực khắc phục để sớm thông toàn tuyến.

Vị trí khu vực đèo Lò Xo. Đồ họa: Hoàng Khánh

Phạm Linh