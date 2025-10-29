Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở, 50 người mắc kẹt suốt bốn ngày

Quảng NgãiMưa lớn gây thêm bốn điểm sạt lở trên đèo Lò Xo khiến 37 ôtô với 50 người mắc kẹt nhiều ngày, nhóm cứu hộ gặp khó trong việc tiếp cận, ngày 29/10.

Theo Khu Quản lý đường bộ 3, sạt lở mới xảy ra trên toàn bộ 37 km đường đèo thuộc quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh, qua các xã Đăk Plô và Đăk Pék (huyện Đăk Glei, Kon Tum cũ). Mỗi điểm có hàng trăm đến hơn một nghìn m3 đất đá tràn xuống, có chỗ kéo theo cây gỗ lớn. Tổng khối lượng hơn 3.700 m3.

Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở, nhiều ôtô tải mắc kẹt suốt 4 ngày Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở ở xã Đăk Man khiến đoàn cứu hộ phía Kon Tum cũ phải dừng xe. Video: Hanh Võ

Lực lượng chức năng huy động máy xúc từ phía Đà Nẵng và phía Quảng Ngãi mở đường từ hai hướng. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, lũ bùn và đá tiếp tục tràn xuống khi đội cứu hộ đến gần xã Đăk Man cũ, khiến phương tiện không thể đi qua, drone cũng không tiếp tế được.

Nhiều xe tải tiến không được, lùi không xong trên đèo Lò Xo vì phía trước và sau đều có điểm sạt lở. Ảnh: Nguyễn Trai

Nhóm phương tiện bị mắc kẹt tập trung gần cầu Đăk Zon. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch xã Đăk Plo cho biết, những ngày qua chính quyền địa phương phối hợp CSGT và các đoàn hỗ trợ tiếp tế lương thực, sau đó đội SOS dùng drone đưa thuốc và mì tôm cho tài xế, hành khách cầm cự.

Một người kẹt trên đèo Lò Xo nhận đồ tiếp tế từ các đoàn hỗ trợ hôm 27/10. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Đến khoảng 15h30, điểm sạt lở tại cầu Đăk Man được dọn tạm, 30 xe đã quay đầu theo hướng Đà Nẵng. Anh Tuấn Anh, người thân một tài xế bị kẹt, cho hay đã liên lạc được và phương tiện đang rời điểm tắc. Dự kiến đèo Lò Xo có thể thông tuyến trong tối nay nếu không xảy ra sạt lở mới.

Xe xúc giải tỏa hiện trường trên đèo Lò Xo ngày 29/10. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Trước đó, từ hôm 26/10, đèo Lò Xo liên tục sạt lở ở nhiều vị trí tại xã Đăk Plô, Đăk Pék, Phước Năng (Đà Nẵng) khiến 37 ôtô với khoảng 50 người (chủ yếu là tài xế xe tải) mắc kẹt trên đèo. Lực lượng chức năng khuyến cáo hạn chế di chuyển qua đèo Lò Xo thời gian này do mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở vẫn rất cao.

Vị trí khu vực đèo Lò Xo - nơi 37 ôtô cùng 50 người đang mắc kẹt. Đồ họa: Hoàng Khánh

Phạm Linh