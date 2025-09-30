Quỹ Hy vọng cùng đồng bào vượt lũ

Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở lại chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân và trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ, sạt lở.

Thời gian qua, liên tiếp các cơn bão đổ bộ vào các tỉnh thành của Việt Nam, từ Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Sáng 30/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), bùn đất từ quả đồi sạt xuống 6 ngôi nhà ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, 3 người kịp tháo chạy ra ngoài, 4 người bị vùi lấp.

Tại Cao Bằng, trận lũ tối 29/9 bất ngờ tràn qua khu công trường thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khiến 3 người trong nhà điều hành bị cuốn mất...

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến chiều 30/9, các địa phương ghi nhận 26 người chết, 22 người mất tích và hơn 100 người bị thương. Mưa bão khiến 88 nhà đổ sập hòan toàn, hơn 135.000 nhà hư hỏng, tốc mái, tập trung ở Hà Tĩnh với hơn 84.000 nhà, Nghệ An hơn 44.000 và gần 14.000 nhà bị ngập, chủ yếu ở Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An mỗi nơi khoảng 4.000 nhà.

Ngập lụt sau bão đã làm 25.500 ha lúa, hoa màu thiệt hại. Hơn 8.700 ha thủy sản bị cuốn trôi.

Xã Nông Cống, Thanh Hóa ngập sau bão. Ảnh: Lê Hoàng

Bão kết hợp mưa lũ cũng gây thiệt hại cho nhiều trường học. Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, sau bão số 10, toàn tỉnh có hơn 160 điểm trường bị ảnh hưởng. Tại Thanh Hóa, con số này là 105 cơ sở giáo dục. Nhiều trường học bị tốc mái, ngập nước, sạt lở sân trường, hư hỏng trang thiết bị dạy học và đồ dùng bán trú. Tại Nghệ An, không ít trường học bị sập nhà xe, mái che sân trường, đổ bờ rào. Nhiều công trình như thư viện, dãy nhà học, nhà bếp bị tốc mái.

Tổng thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.

Nhằm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, tái thiết các trường học bị thiệt hại do mưa bão, ngập lụt, Quỹ Hy vọng - báo VnExpress tiếp tục chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ".

Mọi đóng góp dù nhỏ nhất đều có ý nghĩa rất lớn trong lúc này. Chúng tôi cam kết trực tiếp điều phối, minh bạch mọi thông tin đóng góp.

Tên chương trình: Ten cua ban - Vuot lu

Ten cua ban - Vuot lu ID chương trình: 195961

Vy An