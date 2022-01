Đen Vâu nhận sáu đề cử Làn Sóng Xanh 2021

Rapper Đen Vâu nhận sáu đề cử, dẫn đầu cuộc đua giải thưởng Làn Sóng Xanh 2021.

Ca sĩ lọt vào các đề cử "Bài hát hiện tượng", "Ca khúc của năm", "MV của năm", "Sự kết hợp xuất sắc", "Nam ca sĩ của năm" nhờ MV Trốn tìm phát hành tháng 5/2021, đang đạt hơn 53 triệu lượt xem trên YouTube. Nhạc phẩm góp phần đưa Đen Vâu lập kỷ lục nghệ sĩ có nhiều MV (11 sản phẩm) giành top 1 Trending YouTube.

MV "Trốn tìm" - Đen Vâu Trích MV "Trốn tìm". Video: YouTube Đen Vâu

Đen cho biết đây là ca khúc tâm đắc nhất, được thu âm với thời gian kỷ lục một tuần. Nội dung nói về nỗi buồn của một người trưởng thành, hoài niệm điều xưa cũ. Bản phối sử dụng nhiều nhạc cụ mang màu sắc cổ điển như trống, piano, kèn melodica... Ca sĩ còn mời nhóm nhạc MTV hát chung. Sản phẩm được nhiều người yêu nhạc khen có ca từ giàu tính hình tượng, lối ví von, gieo vần mượt mà. Hình ảnh MV - do đạo diễn Thành Đồng chỉ đạo - được khen vượt trội so với nhiều dự án cũ, quay theo cảm hứng du mục.

Ngoài năm đề cử cho MV Trốn tìm, Đen còn góp mặt ở "Sự kết hợp xuất sắc" cùng Justa Tee, Hứa Kim Tuyền, Xuân Ty cho dự án Đi về nhà.

Đen Vâu tại sự kiện công bố MV "Trốn tìm" dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Việt Nam hôm 14/1. Ảnh: Đen Vâu

Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 ở Hạ Long. Trước khi đi hát, Đen từng làm nhân viên thu gom rác thải suốt bảy năm. Rapper có nhiều nhạc phẩm được yêu thích thuở đầu đi hát gồm Đưa nhau đi trốn, Đi theo bóng mặt trời, Trời ơi con chưa muốn chết, Cô gái bàn bên, Ta và nàng... Năm 2019, Đen làm liveshow kỷ niệm 10 năm vào nghề, thu hút hơn 5.000 khán giả.

Đen là nghệ sĩ có nhiều MV đứng đầu top thịnh hành Youtube nhất như Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, Bài này chill phết (hát với Min), Hai triệu năm, Lối nhỏ, Một triệu like, Trời hôm nay nhiều mây cực, Đi về nhà (hát với JustaTee), Trốn tìm. Đầu năm nay, Đen "gây sốt" khi phát hành MV Mang tiền về cho mẹ - đang đạt gần 50 triệu lượt xem trên YouTube.

Trích MV "Mang tiền về cho mẹ" Trích MV "Mang tiền về cho mẹ" - đang đạt hơn 42 triệu lượt xem trên YouTube sau ba tuần. Video: YouTube Đen Vâu

Trong bảng đề cử giải thưởng, Mỹ Anh - "tân binh" của làng nhạc - cũng gây chú ý. Ca sĩ được đề cử ở hạng mục "Gương mặt mới xuất sắc" và "Nữ ca sĩ của năm" - cạnh tranh với Hoàng Thùy Linh, Văn Mai Hương, Vũ Cát Tường, Bích Phương.

Năm 2021, Mỹ Anh tỏa sáng ở cả thị trường âm nhạc trong nước và quốc tế. Ca sĩ phát hành MV Real love được giới chuyên đánh giá cao về tư duy âm nhạc hiện đại. Mỹ Anh còn gây tiếng vang khi tham gia chương trình The Heroes, đoạt danh hiệu á quân. Tháng 11/2021, nghệ sĩ trẻ gây chú ý khi tham dự lễ hội âm nhạc Head in the clouds ở Los Angeles do 88rising tổ chức. Hồi đầu tháng 1, ca sĩ hát Yên - ca khúc cô sáng tác - tại "Round Asean - Korea Music Festival" phát trên đài KBS, Hàn Quốc.

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con út ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, từng đứng chung nhiều sân khấu lớn với mẹ trước khi hoạt động độc lập từ năm 2021. Các ca khúc gây chú ý của Mỹ Anh gồm Real Love, Can't hear a thing, Got you, Pillars...

Mỹ Anh hát "Yên" tại Round Asean - Korea Music Festival Mỹ Anh hát "Yên" tại Round Asean - Korea Music Festival" đầu tháng 1. Video: KBS

Làn Sóng Xanh là giải thưởng âm nhạc do Đài tiếng nói nhân dân TP HCM thực hiện từ năm 1997. Trong 5 năm đầu tiên, giải thưởng này được khán giả, giới chuyên môn nhận xét đánh giá đúng mức độ ăn khách của các ca sĩ trên thị trường. Năm 2018, ban tổ chức thành lập Hội đồng bình chọn với khoảng 200 thành viên có chuyên môn về âm nhạc, chọn ra những gương mặt xuất sắc của làng nhạc Việt.

Năm nay giải thưởng có 10 hạng mục: Top 10 ca khúc được yêu thích, Ca khúc của năm, Bài hát hiện tượng, Hòa âm phối khí, MV của năm, Ca khúc được yêu thích trên radio, Gương mặt mới xuất sắc, Ca sĩ đột phá, Nam/nữ ca sĩ của năm, Sự kết hợp xuất sắc. Kết quả giải thưởng dự kiến công bố cuối tháng 1.

Danh sách đề cử Làn Sóng Xanh 2021 Bài hát hiện tượng: - Tình bạn diệu kỳ - Ricky Star, Lăng LD, Hứa Kim Tuyền - Amee, Ricky Star, Lăng LD

- Sài Gòn đau lòng quá - Hứa Kim Tuyền - Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên

- Trốn tìm - Đen - Đen ft MTV Band

- Hương (ver.Remix) - Hứa Kim Tuyền, Hòa âm: Haozi, RinV - Văn Mai Hương, Rapper Negav

- Hạ còn vương nắng - DATKAA, KIDO - Pro. QT BEATZ Ca khúc của năm - Muộn rồi mà sao còn - Sơn Tùng M-TP

- Trốn tìm - Đen - Đen ft MTV Band

- Tháng năm - Nguyễn Tùng - Soobin

- Sài Gòn đau lòng quá - Hứa Kim Tuyền - Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên

- Có hẹn với thanh xuân - Grey D, Nicky - Monstar MV của năm Trốn tìm - Đen ft MTV Band. Đạo diễn: Thành Đồng

Muộn rồi mà sao còn - Sơn Tùng M-TP. Đạo diễn: Jason

Laylalay - Jack. Đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư

Black Jack - DOUBLE B. Đạo diễn: Kiên Ứng, Lê Hoàng

Thức giấc - DaLAB. Đạo diễn: Khôi Nguyễn Hòa âm phối khí Cưới thôi - Music Producer: Masew

The Playah (Special Performance) - Soobin. Music Producer: SlimV

Nam Quốc Sơn Hà - Erik. Music Producer: DTAP

Muộn rồi mà sao còn - Sơn Tùng M-TP. Music Producer: Sơn Tùng M-TP

Tình bạn diệu kỳ - Amee. Music Producer: DuckV Sự kết hợp xuất sắc - Đen & MTV Band (Trốn tìm)

- Erik & Phương Mỹ Chi & DTAP & Rtee & Hành Or & Ninja Z (Nam quốc sơn hà)

- Soobin & Slim V (The playah)

- W/n & Nâu & DuongG & Titie (3107-3)

- Đen & Justa Tee & Hứa Kim Tuyền & Xuân Ty (Đi về nhà) Gương mặt mới xuất sắc - Hoàng Duyên (Sài Gòn đau lòng quá)

- Mỹ Anh (Real love)

- Juky San (Phải chăng em đã yêu)

- Wren Evans (Thích em hơi nhiều)

- Kay Trần (Nắm đôi bàn tay) Ca sĩ đột phá - Văn Mai Hương (Hương)

- Soobin (The Playah)

- Vũ (Bước qua nhau) Nam ca sĩ của năm - Sơn Tùng M-TP

- Đen

- Erik

- Soobin

- Vũ Nữ ca sĩ của năm - Bích Phương

- Hoàng Thùy Linh

- Văn Mai Hương

- Mỹ Anh

- Vũ Cát Tường

Tân Cao