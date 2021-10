Bản lĩnh tuổi 19 của con gái Mỹ Linh

Mỹ Anh - con gái ca sĩ Mỹ Linh - tự sáng tác, sản xuất MV, được mời tham gia lễ hội âm nhạc tại Mỹ ở tuổi 19.

Cô là nghệ sĩ Việt đầu tiên được 88rising - cộng ty từng nâng đỡ nhiều nghệ sĩ gốc Á ở Mỹ - chọn tham gia lễ hội Head In The Clouds, diễn ra vào tháng 12 tại Los Angeles. Mỹ Anh bật khóc khi biết tin hai tháng trước, hồi hộp chờ ngày được công bố với khán giả. Ca sĩ hiện luyện thêm thanh nhạc với mẹ và chuẩn bị sức khỏe trước khi lên đường. Cô dự kiến trình diễn năm ca khúc trước hàng chục nghìn khán giả.

Sau hơn một năm gia nhập làng nhạc, Mỹ Anh ghi dấu ấn nhờ cá tính âm nhạc độc đáo. Cô tự thực hiện MV Got You, Pillar theo phong cách tối giản với số tiền tiết kiệm được. Ca sĩ trẻ mày mò sáng tác giai điệu, viết lời tiếng Anh, chơi nhạc cụ, phối khí đến đạo diễn và quay, dựng. Ngoài ra, cô thực hiện một series âm nhạc dưới dạng demo, thử nghiệm các thể loại, dòng nhạc khác nhau, mang tên Bedroom Session.

Mỹ Anh hát 'Can't Hear A Thing' Mỹ Anh hát "Can't Hear A Thing", ca khúc nằm trong series "Bedroom Session" mang chủ đề nữ quyền. Video: Youtube My Anh

Sân chơi The Heroes tiếp tục khẳng định thực lực của cô gái trẻ. Chương trình thực tế về âm nhạc mang đến hình ảnh Mỹ Anh đa sắc màu, gần gũi hơn với khán giả. Là thí sinh nhỏ nhất cuộc chơi, cô không kết hợp với một nhà sản xuất âm nhạc nào mà tự thực hiện tiết mục. Trên sân khấu, cô khiến các giám khảo bất ngờ khi làm mới các bản hit một thời như Công chúa bong bóng, Cô gái Trung Hoa hoặc phối nhạc cụ dân tộc với bài Got You...

Sáng tác tiếng Việt đầu tiên của cô - Yên - mang âm hưởng disco, funk, được ban giám khảo chương trình đánh giá là một trong những tiết mục hấp dẫn nhất cuộc chơi. Trên Youtube, nhiều khán giả khả năng hát live, tư duy và thẩm mỹ âm nhạc, tiệm cận các xu hướng quốc tế của Mỹ Anh. Tài khoản Hà Anh bình luận: "Nghe em hát, thấy thấp thoáng bóng dáng của diva Hà Trần. Bạn thực sự chơi với nghệ thuật, hòa mình vào âm nhạc theo từng chuyển động cơ thể". Nhiều người kỳ vọng ca sĩ trẻ có thể giới thiệu nhạc Việt với bạn bè quốc tế trong tương lai.

Mỹ Anh hát 'Yên' Mỹ Anh hát "Yên" trong chương trình "The Heroes". Video: Viva

Mỹ Anh hình thành cá tính nghệ thuật nhờ được bố mẹ khuyến khích tự do phát triển. Ca sĩ Mỹ Linh cho biết chị không dụng công đưa con vào nghề hát mà để con gái phát triển trong môi trường âm nhạc, sớm bộc lộ năng khiếu. Thời gian mang bầu, diva thu âm album Tóc ngắn. Lúc mới sinh, chị vừa bế con vừa thu âm bài Để mãi được gần anh. Gần một tuổi, cô bé chưa nói được nhưng biết ê a đúng theo giai điệu.

Mỹ Anh theo đuổi phong cách thời trang, âm nhạc cá tính ở tuổi đôi mươi. Ảnh: Fanpage My Anh

Nhạc sĩ Anh Quân mua cho Mỹ Anh nhiều đồ nghề hòa âm, dạy con sử dụng nhưng không can thiệp hay định hướng cách con mix nhạc, để cô tự mày mò. Trong khi nhiều người thân, trong đó có nhạc sĩ Huy Tuấn, khuyên Mỹ Anh sáng tác bằng tiếng Việt để dễ tiếp cận khán giả, nhưng vợ chồng Mỹ Linh không tạo áp lực cho con. "Mỹ Anh sẽ viết tiếng Việt khi nào con tự tin và thấy bản thân đủ sâu, có nhiều thứ cần đợi chờ, không thể chín ép", ca sĩ Mỹ Linh nói. Mỹ Anh kể cô hạnh phúc vì bố mẹ để cô được lớn lên tự nhiên như bạn bè đồng trang lứa, không nổi tiếng sớm.

Mỹ Anh - Pillar MV "Pillar". Video: Youtube My Anh

Diva Mỹ Linh nói khi ra ca khúc Pillar (Điểm tựa), Mỹ Anh xăm tên bài hát lên cánh tay, với quyết tâm khẳng định bản thân với những sáng tác riêng. Cô từ chối mọi sự hỗ trợ từ gia đình, lặng lẽ tìm lối đi riêng. Khác với vẻ ngoài tự tin trên sân khấu, Mỹ Anh ngoài đời là cô gái kiệm lời, hơi nhút nhát, nỗ lực mỗi ngày để tự tin hơn trước đám đông. Chỉ khi trở về với âm nhạc, cô mới thực sự là chính mình, được thăng hoa như cách cô viết trong bài hát Pillar.

"You don’t have to say it,

I don’t wanna hear it anyways...

Take a look to see how much i grow

Why wast time ...

Take a look to see how much I learn to fly"

"Bạn không cần phải nói điều đó đâu,

Dù sao thì tôi cũng không muốn nghe...

Thử nhìn xem tôi đã trưởng thành bao nhiêu

Tại sao lại lãng phí thời gian

Thử nhìn xem tôi đã học được cách bay lên ra sao"

Hà Thu