Mỹ Anh hát tiếng Việt trên sân khấu Mỹ

Mỹ Anh hát "Yên" - ca khúc cô sáng tác - tại lễ hội âm nhạc "Head in the clouds" ở Los Angeles, ngày 7/11.

Mở màn ngày thứ hai sự kiện, Mỹ Anh trình diễn năm ca khúc tự viết, trong đó có bài Yên. Dù bất đồng ngôn ngữ, bài hát chinh phục khán giả nhờ giai điệu bắt tai, đậm chất R&B. Nhiều người liên tục nhún nhảy theo ca sĩ, giơ điện thoại quay lại màn trình diễn. Yên nói về những suy tư của một cô gái về hạnh phúc, bình yên, là tiết mục được hưởng ứng nhất trong năm bài hát Mỹ Anh biểu diễn. Ngoài ra, cô lần đầu trình diễn ca khúc trong album mới phát hành - Look Easy. Ba bài hát còn lại là Got You, Can't Hear A Thing, Pillar.

Mỹ Anh trên sân khấu lễ hội âm nhạc "Head in the clouds" ở Los Angeles (Mỹ). Ảnh chụp màn hình Amazon Music

Mỹ Anh ít giao lưu với khán giả, chỉ giới thiệu tên bài hát trước mỗi phần biểu diễn. Cô kết hợp ăn ý với ban nhạc, tự tin làm chủ sân khấu. Cuối phần trình diễn, cô thể hiện niềm hạnh phúc khi được người xem đón nhận. Ca sĩ chạy đến chia vui với anh rể - tay trống Eric Derwallis - thành viên trong ban nhạc hỗ trợ. Cô còn nhờ một nghệ sĩ khác trong band chụp hình mình ăn mừng cùng khán giả.

Mỹ Anh sang Mỹ từ đầu tháng 11 để chuẩn bị cho màn biểu diễn. Trước đó, cô luyện thanh với mẹ, đồng thời rèn thể lực trong hai tháng. Khi nhận lời mời từ ban tổ chức hồi tháng 8, cô bật khóc vì hạnh phúc.

Mỹ Anh hát 'Yên' Mỹ Anh hát "Yên" trong chương trình "The Heroes". Video: Viva

Chương trình diễn ra tại sân vận động Rose Bowl, đón hàng chục nghìn người xem. Ban tổ chức yêu cầu người xem phải được tiêm vaccine Covid-19, có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ, nhằm đảm bảo an toàn vì dịch. Show có sự tham gia của CL - thành viên nhóm nhạc Hàn nổi tiếng 2NE1 và các gương mặt trong làng hip-hop châu Á như: Joji, Niki, Rich Brian.

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con út ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, hoạt động độc lập từ năm ngoái. Các sáng tác của Mỹ Anh mang màu sắc nhẹ nhàng, thông điệp tích cực, phong cách R&B.

Mỹ Anh - Pillar MV "Pillar". Video: Youtube My Anh

88rising là một công ty của Mỹ do Sean Miyashiro sáng lập năm 2015, hoạt động với tư cách một nền tảng âm nhạc và hãng thu âm, chủ yếu dành cho nghệ sĩ người Mỹ gốc Á và người châu Á phát hành âm nhạc tại Mỹ. Head in the clouds là lễ hội âm nhạc hàng năm do đơn vị này tổ chức, bắt đầu từ năm 2018.

Hà Thu