Mỹ Anh hát trên sóng Hàn Quốc

Mỹ Anh hát "Yên" - ca khúc cô sáng tác - tại "Round Asean - Korea Music Festival" phát trên đài KBS, tối 9/1.

Mỹ Anh hát "Yên" tại Round Asean - Korea Music Festival Mỹ Anh trình diễn "Yên". Video: KBS

Do dịch, ca sĩ giao lưu và trình diễn theo hình thức trực tuyến. Mỹ Anh thể hiện năm ca khúc, trong đó có bài Yên. Cô kết hợp ăn ý với ban nhạc, làm chủ sân khấu. Nhạc sĩ Anh Quân - bố Mỹ Anh - đệm guitar. Ban tổ chức sử dụng công nghệ cho phép hiển thị hình ảnh khán giả giơ banner kết hợp âm thanh reo hò, cổ vũ, tạo cảm giác như đang ở sân vận động. Ngoài ra, cô biểu diễn các ca khúc Can't hear a thing, Pillars, Look easy, got you.

Tiết mục của cô khiến nhạc sĩ Yoon Sang - MC chương trình - phấn khích. Anh nói: "Tôi rất ấn tượng. Bạn có giọng hát tuyệt vời và kết hợp tốt với ban nhạc". Nhạc sĩ ngỏ ý hợp tác Mỹ Anh trong tương lai.

Mỹ Anh cũng thể hiện khả năng tiếng Anh lưu loát khi giao lưu cùng MC. Cô nói tự hào khi được chọn tham gia chương trình. "Mọi thứ như giấc mơ có thật và đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được. Bố mẹ tôi cũng đang xem chương trình".

Khi được hỏi về việc dùng một từ để nói về âm nhạc của bản thân, Mỹ Anh đáp "everchanging" (thường xuyên thay đổi). Cô không đóng khung trong một phong cách hay dòng nhạc nào mà thay đổi theo thời gian, phù hợp với định hướng bản thân và xu hướng quốc tế. Hiện cô theo đuổi dòng nhạc R&B và New Soul.

Ca sĩ cho biết 2021 là một năm đáng nhớ khi tham gia cuộc thi âm nhạc The Heroes. Cô được làm việc cùng các nghệ sĩ tài năng, dày dặn kinh nghiệm và học hỏi thêm nhiều điều. Nhờ đó, cô tự tin hơn trong việc sản xuất, trình diễn.

Mỹ Anh hát 'Can’t hear a thing' Mỹ Anh hát "Can’t hear a thing". Video: KBS

Round Asean - Korea Music Festival là lễ hội âm nhạc nằm trong khuôn khổ dự án trao đổi văn hóa giữa Hàn Quốc và 10 quốc gia Đông Nam Á. Các nghệ sĩ đến từ khối ASEAN bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia... và Hàn Quốc sẽ biểu diễn trong chương trình nhằm mục đích giao lưu văn hóa, củng cố tình đoàn kết giữa các nước. Năm ngoái, Vũ và ban nhạc Skylines Beyond Our Reach là những đại diện đến từ Việt Nam.

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con út ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, hoạt động độc lập từ năm ngoái. Các sáng tác của Mỹ Anh mang màu sắc nhẹ nhàng, thông điệp tích cực. Hồi tháng 11/2021, Mỹ Anh gây chú ý khi tham dự lễ hội âm nhạc Head in the clouds ở Los Angeles do 88rising tổ chức.

Hiểu Nhân