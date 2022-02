Để miền Tây thoát nghèo

Nhiều người miền Tây giờ vẫn còn tư tưởng chỉ cần cho con học để biết chữ rồi về làm nông, số khác lại tìm cách rời bỏ quê hương.

Đồng cảm với những trăn trở của tác giả bài viết "Tương lai của miền Tây", độc giả Nancy Lee chia sẻ câu chuyện về những nỗ lực thay đổi tư duy của người dân quê hương mình: "Tôi quê ở Long An. Thực ra, miền Tây không thiếu nhân tài, nhưng lực lượng thanh thiếu niên bỏ học đi làm công nhân hoặc làm nông lại rất cao. Có nhiều bậc cha mẹ vẫn còn tư tưởng chỉ cần cho con học để biết chữ rồi về làm nông, trồng trọt, chứ không cần gì học hành cao siêu, rồi phải bươn chải sống thuê, sống trọ.

Ngay cả trong gia đình mình, tôi là con thứ 10 và là đứa duy nhất trong 11 anh chị em được ăn học đến nơi đến chốn. Tôi giành học bổng 100%, du học nước ngoài trong sáu năm từ 2005. Tới giờ, dù cũng không quá thành công, nhưng nhờ được học hành mà tôi có nhà cửa, xe hơi và bất động sản tại Sài Gòn.

Vì thế, tôi luôn ao ước sẽ dẫn dắt các cháu của mình ăn học thành người. Dù có thể thành danh hoặc chỉ về trồng trọt trên mảnh đất ông bà để lại, nhưng nếu có trình độ học vấn thì cuộc sống của các cháu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất, chúng sẽ có kiến thức để trồng trọt, nuôi dạy con cái, chăm sóc sức khỏe... Đến nay, tôi đã dẫn dắt được ba người cháu thành kỹ sư, mặc dù không giàu có, nhưng có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện ý chí đó cho đến ngày nhắm mắt. Nhưng phải thừa nhận rằng, công tác thay đổi tư tưởng của các cháu và cha mẹ chúng là vô cùng cam go. Nhiều người cứ vẫn nghĩ học cao thất nghiệp rồi cũng vậy mà thôi, nên thà ở nhà trồng trọt, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu cho an nhàn. Tôi hiểu vì sao họ nghĩ như vậy, vì đa phần đều chưa có cơ hội được trải nghiệm những cái tốt hơn để có cơ hội so sánh và tạo ý chí phấn đấu. Hy vọng thế hệ trẻ miền Tây có thể thay đổi tư duy đó".

>> Những người lao động sợ cuộc sống thành thị

Làn sóng rời bỏ quê hương để lên Bình Dương, Sài Gòn mấy năm nay cũng bao phủ khắp miền Tây. "Làm sao để giữ chân thế hệ trẻ miền Tây ở lại quê hương lập nghiệp?", đó là câu hỏi mà bạn đọc Fool vẫn luôn đau đáu: "Công ty tôi ở miền Tây, có thể thu xếp việc làm cho 7.000 lao động, nhưng mới chỉ tuyển được 3.000 người. Công nhân cứ làm việc được một, hai năm, có chút tay nghề, là lại bỏ lên Sài Gòn, Bình Dương hết.

Mặc dù, mức lương mà chúng tôi trả cũng khá tốt nếu so với thu nhập và mức sống ở các thành phố lớn. Nếu ở lại quê hương, phần tích lũy của công nhân chắc chắn sẽ tốt hơn, điều kiện làm việc và ăn ở thuận tiện, gần gia đình hơn. Ấy vậy mà, cứ mỗi khi hết Tết, năm nào cũng thế, nhà máy của tôi lại mất vài trăm công nhân.

Đợt dịch vừa rồi, chúng tôi tuyển được 600 công nhân mới, đa phần là người trở về từ miền Đông. Nhiều em nói với tôi rằng về quê làm khỏe hơn, dù lương có thấp hơn, nhưng phần tích lũy thực tế không kém ở thành phố, môi trường làm việc lại tốt, ăn cơm nhà đi làm là sướng nhất. Các em cũng nói, ngày trước một phần vì thiếu hiểu biết, phần khác là chưa có trải nghiệm thực tế và tiếc công việc trên đó lương cao nên không dám quay về, nhưng giờ đã khác.

Tôi từng rất hy vọng, thế hệ trẻ miền Tây sẽ hiểu chuyện và đừng ly hương nữa. Tiếc rằng, do hạn chế về nhận thức, ít va chạm, lại thiếu trải nghiệm, nên các em vẫn nghe theo những lời đồn, lời rỉ tai, rủ rê của cò mồi, bạn bè để kéo nhau lên phố lập nghiệp.

Thực tế, điều này cũng bắt nguồn từ chất lượng giáo dục ở miền Tây rất đáng báo động. Nhiều em là cử nhân sư phạm Anh ngữ mà không viết nổi một đoạn tiếng Anh ra hồn. Cử nhân Kế toán nhưng không nắm được hệ thống tài khoản. Cử nhân IT nhưng chỉ có kỹ năng duy nhất là cài phần mềm, mà còn chưa ra đầu ra đũa. Cử nhân luật và quản trị kinh doanh ngoài ảo tưởng vĩ đại thì không có kỹ năng gì đáng kể, ngay cả Word, Excel cũng còn chưa thành thạo. Tôi hầu như phải đào tạo lại từ đầu sau khi tuyển dụng".

Thành Lê tổng hợp

>> Các ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.