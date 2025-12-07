Vợ con chúc mừng đội bóng của Beckham vô địch MLS Cup

MỹVictoria Beckham cùng ba con chia vui với David, khi đội Inter Miami - do anh đồng sở hữu - lần đầu vô địch MLS Cup 2025.

Chiều 6/12 giờ địa phương (tức sáng 7/12 giờ Hà Nội), Inter Miami thắng Vancouver Whitecaps 3-1 ở chung kết MLS 2025, đánh dấu danh hiệu thứ hai trong một tuần sau chức vô địch miền Đông.

Theo Daily Mail, sau trận đấu, David Beckham - Chủ tịch kiêm đồng sở hữu Inter Miami - không giấu được niềm tự hào, xuống sân chúc mừng đội và ôm cầu thủ Messi. Gia đình Beckham gồm vợ Victoria cùng các con Romeo, Cruz và Harper cũng xuất hiện trên sân.

Vợ chồng Becks cùng ba con ăn mừng chiến thắng ở chung kết MLS Cup 2025. Ảnh: Hola US

Trên mạng xã hội, Victoria Beckham cho biết cô tự hào về quá trình theo đuổi đam mê của chồng. Theo cô, sự chăm chỉ, bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc đã giúp David đạt được thành quả với tư cách chủ sở hữu đội bóng. "Anh truyền cảm hứng cho em mỗi ngày. Em yêu anh rất nhiều", cô viết.

Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh gia đình cựu cầu thủ nâng cúp gợi nhắc thời kỳ Beckham còn thi đấu. Chiến thắng này được xem là kết quả của nhiều năm đầu tư và xây dựng nền tảng cho đội Inter Miami, trở thành dấu mốc cho chặng đường mới của Beckham.

Vợ chồng David Beckham nâng cúp trên sân vận động Chase (Florida, Mỹ). Ảnh: Extra

Người hâm mộ cũng chỉ ra sự vắng mặt của con trai lớn Brooklyn Beckham trong sự kiện. Trước đó, vợ chồng Brooklyn liên tục vắng mặt trong các buổi tụ họp của cả nhà, phớt lờ các dịp quan trọng như sinh nhật bố mẹ, David Beckham nhận tước Hiệp sĩ. Anh cũng không xuất hiện trong tiệc sinh nhật 23 tuổi của em trai Romeo tại London (Anh), hôm 1/9.

Hồi tháng 8, vợ chồng Brooklyn tổ chức "hôn lễ thứ hai", gây chú ý vì không có sự xuất hiện của đàng trai trong tất cả hình. Theo The Sun, Beck-Vic và những người con còn lại không được mời, chỉ biết sự kiện diễn ra qua truyền thông. Trang tin cho rằng buổi lễ là dấu hiệu Brooklyn "rời bỏ" gia đình ruột thịt. Trước đó, vợ chồng Vic-Beck thi thoảng nhấn thích hình ảnh, video nấu ăn, làm việc của con trai trừ những tấm chụp cùng con dâu.

David Beckham, 50 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Anh là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Beckham từng thi đấu ở MLS, khi chuyển từ Real Madrid tới LA Galaxy năm 2007. Vụ chuyển nhượng đó giúp anh có cơ hội thành lập đội bóng riêng khi giải nghệ và được trao một suất tham dự MLS chỉ với 25 triệu USD. Trở ngại duy nhất đối với Beckham là không thể thành lập đội bóng tại New York. Vì thế, huyền thoại người Anh chọn thành lập Inter Miami năm 2018.

Beckham và Messi nâng cúp vô địch MLS Cup 2025 David Beckham và Lionel Messi nâng cúp vô địch MLS Cup 2025. Trong trận cầu, Messi có hai pha kiến tạo, giúp Inter Miami ấn định chiến thắng 3-1. Video: Major League Soccer

David từng đóng vai khách mời trong nhiều phim. Anh còn được các tạp chí đánh giá là một trong những ngôi sao có gu mặc thời trang đẹp nhất Anh. Giữa tháng 6, David Beckham được Vua Charles III phong tước hiệp sĩ. Vinh dự này giúp anh có thêm chữ Sir vào trước tên - Sir David Beckham. Vợ anh, Victoria được gọi là Lady Beckham.

Vợ chồng danh thủ lần đầu gặp nhau trong một bữa tiệc sau trận đấu của đội Manchester United năm 1997. Sau 25 năm kết hôn, cặp sao có bốn con gồm Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper.

Cát Tiên (theo DailyMail)