Brooklyn Beckham nghỉ lễ cùng nhà vợ

Brooklyn Beckham đăng hình đón Giáng sinh bên gia đình vợ, trong lúc quan hệ giữa anh và cha mẹ ruột căng thẳng.

Trên trang cá nhân, Brooklyn và vợ - Nicola Peltz - cùng đăng loạt hình tại nhà ở Miami, Mỹ. Vợ chồng mặc đồ đôi, chụp hình cùng bố mẹ của Nicola Peltz là tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner.

Đôi vợ chồng viết: "Chúng tôi chúc các bạn Giáng sinh an lành, năm mới tràn ngập yêu thương, bình yên và hạnh phúc".

Brooklyn bên gia đình vợ. Ảnh: Instagram/Brooklyn Peltz Beckham

Động thái của Brooklyn Beckham thu hút chú ý của khán giả trong lúc mối quan hệ giữa anh và cha mẹ ruột David - Victoria Beckham căng thẳng. Trước Giáng sinh, Brooklyn chặn tài khoản Instagram của bố mẹ và em trai Cruz.

Trong khi đó tại Anh, gia đình Beckham tổ chức tiệc Giáng sinh tại ngôi nhà ở vùng quê Cotswolds, với sự tham gia của hai bên nội ngoại. Victoria đăng video khiêu vũ cùng chồng.

Vợ chồng Brooklyn. Ảnh: Instagram/Brooklyn Peltz Beckham

Trước khi gia đình rạn nứt, nhà Beckham thường chia sẻ hình ảnh, video hạnh phúc bên nhau qua mạng xã hội. Từ lúc bất hòa, David và vợ hạn chế "thả tim" bài đăng của Brooklyn, trừ nội dung về công việc. Cả hai cũng không theo dõi tài khoản của con dâu.

Theo Hello Magazine, dường như Brooklyn cắt đứt liên hệ với bố mẹ bất chấp việc ông bà Beck có ý hòa giải. Gia đình Beckham vướng tin bất hòa từ tháng 4, một số nguồn tin nói Brooklyn không thoải mái khi em trai Romeo hẹn hò DJ Turnbull - người bị đồn là bạn gái cũ của anh, không muốn gặp cô trong các buổi tụ họp của gia đình. Tuy nhiên, Cruz phủ nhận chuyện anh cả và Turnbull từng yêu thông qua bình luận trên Instagram.

Vợ chồng David Beckham dịp Giáng sinh 2025 Vợ chồng David Beckham bên nhau dịp Giáng sinh. Video: Instagram/Victoria

Một nguồn tin khác nói Brooklyn muốn bố mẹ xin lỗi Nicola, cho rằng chính họ là nguyên nhân dẫn đến những bất đồng trong thời gian qua, khiến vợ anh tổn thương.

Lần gần nhất tất cả thành viên chung khung hình là vào Giáng sinh 2024. Từ đó, vợ chồng Brooklyn vắng mặt trong tất cả ngày vui của bố mẹ như sinh nhật, ngày David Beckham nhận tước Hiệp sĩ hay sự kiện đội bóng Beckham đồng sở hữu vô địch MLS Cup hôm 6/12. Hồi tháng 8, Brooklyn và Nicola gây chú ý khi tổ chức "hôn lễ thứ hai" nhưng không mời đàng trai tham dự. Theo The Sun, Vic-Beck và những người con còn lại chỉ biết sự kiện qua truyền thông.

Như Anh (theo Hello Magazine)