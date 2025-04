'Để cuộn thép 28 tấn rơi xuống đường, phạt 10 triệu đồng vẫn nhẹ'

Chở cuộn thép 28 tấn mà cột bằng mấy sợi xích là quá coi thường tính mạng người đi đường, nhưng sao chỉ tài xế bị phạt 10 triệu đồng?

"Mức phạt 10 triệu đồng cho hành vi không chèn và chằng dây cẩn thận khi chở cuộn thép, coi thường mạng sống của người khác, là chưa đủ răn đe. Tôi nghĩ nên áp dụng phạt cả đơn vị bốc hàng (thấy xe không có thiết bị chèn cuộn sắt nhưng vẫn bốc hàng lên xe).

Ngoài ra, nên quy định các xe chỉ được vận chuyển các loại hàng nặng, dễ rơi như thế này từ 22h đến 6h. Nếu vận chuyển trong các khung giờ đông người di chuyển trên đường thì dễ có nguy cơ làm nhiều người bị thương và thiệt mạng khi cuộn sắt rơi khỏi xe. Đã có rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra trong quá khứ nên không thể tiếp tục chậm trễ".

Đó là quan điểm của độc giả Anh Hai về vụ việc "Cuộn thép 28 tấn rơi xuống đường" vào khoảng 17h ngày 5/4, trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng Hải Phòng đi Hà Nội. Do lực phanh, cuộn thép trên rơ-moóc bị trượt về bên phải làm đứt xích chằng buộc và rơi xuống đường, may mắn không ai bị thương. Sự việc gây hư hỏng mặt đường và ùn tắc kéo dài hơn một giờ.

Lái xe bị phạt 10 triệu vì cuộn thép 28 tấn rơi xuống đường Khoảnh khắc cuộn thép 28 tấn rơi xuống đường. Video: Xuân Hoa

Đánh giá tính chất nghiêm trọng của vụ việc, bạn đọc Tò nhận định: "Cuộn thép 28 tấn mà chỉ cột bằng mấy sợi xích thì quá coi thường tính mạng người đi đường. Đề nghị sớm có quy chuẩn quy định về phương tiện chuyên dùng chở thép cuộn, thép lá, chứ cho khơi khơi chất lên và chạy ra đường thế này thì còn nhiều tai nạn".

Ủng hộ việc quy trách nhiệm và xử lý tổ chức liên quan, độc giả Phúc Minh bình luận: "Cần phải truy cứu trách nhiệm của tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm xếp dỡ cuộn thép đó. Trách nhiệm đó quan trọng không kém trách nhiệm của lái xe. Ngoài ra, cũng cần xem xét quy trình xếp dỡ, chèn, buộc và bàn giao hàng trước khi vận chuyển có đầy đủ hay không?".

"Thật may khi không có phương tiện giao thông đúng vị trí cuộn thép rơi. 28 tấn mà rơi xuống thì không có bất kỳ thứ gì chống đỡ được. Việc mất an toàn khi vận chuyển các cuộn thép là rất phổ biến và điều này có nguy có gây tai nạn cho người dân tham gia giao thông. Thiết nghĩ có quan chức năng nên ra các quy định đủ sức răn đe và ràng buộc để các doanh nghiệp vận tải, tài xế... phải dè chừng và đảm bảo an toàn trước khi cho xe di chuyển", bạn đọc Tran Do nói thêm.

Trong khi đó, nói về mức phạt hiện hành, độc giả Lê Hoàng cho rằng quá nhẹ: "10 triệu thì chẳng nhằm nhò gì so với mức độ nguy hiểm của những cuộn thép khi rơi xuống đường vì chúng có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cần tăng cường giám sát, kiểm tra các xe chở hàng hoá kích thước lớn nguy hiểm xem có đáp ứng đủ yêu cầu an toàn hay không? Chỉ như vậy thì các doanh nghiệp, chủ xe mới không dám chủ quan, cẩu thả, vô trách nhiệm nữa".

Việt Thành tổng hợp