'Đáng lo khi học sinh né Lý, Hóa, Sinh thi tốt nghiệp THPT'

Trong khi đó, các môn như Lịch sử, Địa lý lại trở thành 'vùng an toàn' được đông đảo học sinh lựa chọn vì dễ kiếm điểm.

Bước vào cổng một trường THPT giữa trung tâm thành phố, tôi bất ngờ bởi ánh mắt e dè, thậm chí tránh né, sợ hãi của nhiều học sinh khi nhắc đến các môn Khoa học tự nhiên. Con số thống kê gần đây khiến bất kỳ ai quan tâm đến giáo dục cũng phải giật mình: tỷ lệ chọn Vật lý, Hóa học hay Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tụt giảm một cách đáng báo động.

Sinh học, môn học gốc của khoa học sự sống, giờ đây chỉ còn hơn 6% học sinh đăng ký. Trong khi đó, các môn như Lịch sử, Địa lý lại trở thành "vùng an toàn" được đông đảo học sinh lựa chọn. Đây không chỉ là một trào lưu nhất thời, mà là lời cảnh báo cho thực tế: ngọn lửa yêu khoa học - niềm khao khát tìm hiểu và khám phá thế giới tự nhiên - đang dần phai nhạt. Hậu quả không chỉ là sự hụt hẫng của từng học sinh, mà còn là câu chuyện dài hạn về tương lai tri thức, sáng tạo và nguồn nhân lực của đất nước.

Áp lực thi cử trong hệ thống giáo dục phổ thông thì ai cũng thấy rõ. Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở áp lực mà còn là cách học sinh và phụ huynh tính toán, lựa chọn từng bước đi trong cuộc chơi mang tên "kỳ thi quyết định tương lai". Khi mọi thứ xoay quanh điểm số, khi mức điểm trung bình trở thành thước đo "đạt chuẩn" để tốt nghiệp hay xét tuyển đại học, logic đơn giản thôi: chọn môn dễ đạt điểm cao hơn, chọn con đường ít rủi ro hơn. Thế nên, các môn Khoa học tự nhiên - vốn là nền tảng để rèn tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, mở ra nghề nghiệp tương lai - cũng bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên.

Đây là câu hỏi lớn cho những người làm giáo dục: liệu hệ thống thi cử hiện nay có đang nuôi dưỡng sự tò mò, khơi lửa khám phá, hay chỉ khuyến khích học sinh chơi "an toàn để qua cửa"?

Thực tế, vấn đề này đã nảy mầm từ bậc THCS - giai đoạn cực kỳ quan trọng để hình thành tư duy logic, phản biện và khả năng tò mò của học sinh. Khi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chỉ đánh giá Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ, các môn Khoa học tự nhiên trở thành "phần phụ", không còn được coi trọng. Hậu quả là, sau nhiều năm, một thế hệ học sinh bước vào lớp 10 với nền tảng Khoa học tự nhiên mỏng manh, mất gốc, chỉ vừa đủ để "đối phó" chứ không thể khám phá sâu.

Một trong những rào cản lớn nhất mà học sinh hiện nay phải đối mặt không phải là thiếu năng lực, mà là cách học và thi đã bị thu hẹp: học để thi. Trong nhiều lớp học, các môn Khoa học tự nhiên trở thành chuỗi công thức khô cứng, bài tập đánh đố, chứ không còn là cuộc hành trình khám phá. Thay vì quan sát, thí nghiệm, đặt câu hỏi và tự tìm ra lời giải, học sinh bị gói gọn trong những khuôn mẫu sẵn có.

Nếu hiện trạng này tiếp tục kéo dài, hậu quả sẽ là một thị trường lao động thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong vài thập kỷ tới, khi Việt Nam đặt mục tiêu phát triển công nghiệp hiện đại, nền kinh tế số và các lĩnh vực công nghệ cao, nhu cầu về kỹ sư, nhà nghiên cứu y sinh, chuyên gia kỹ thuật và những nhà lãnh đạo khoa học thực thụ sẽ tăng vọt.

Tôi cho rằng, một trong những bước quan trọng nhất để khơi dậy tình yêu Khoa học tự nhiên của học sinh là đổi mới kỳ thi và hệ thống đánh giá. Nếu vẫn giữ cách đánh giá như hiện nay - chỉ tập trung vào điểm số và bài kiểm tra lý thuyết - học sinh sẽ tiếp tục tìm đến những môn "dễ qua" và né tránh những môn thực sự thử thách tư duy. Thay vào đó, hệ thống đánh giá cần được thiết kế lại, cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng, giữa học để nhớ và học để hiểu, để không còn chỗ cho sự thụ động.

Khoa học tự nhiên không chỉ là môn học trên lớp, đó còn là ngôn ngữ để hiểu bản chất vạn vật, là chìa khóa mở ra những nghề nghiệp của tương lai, là nền tảng để xây dựng công nghệ, cải thiện đời sống và nâng cao chất lượng xã hội. Khi học sinh quay lưng với khoa học, hậu quả không chỉ là cá nhân các em bị hạn chế, mà là cả một thế hệ tương lai thiếu đi khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Đừng chờ đợi "giấc mơ công nghệ" trở thành câu chuyện của người khác. Đừng để nguồn lực tương lai khan hiếm chỉ vì hôm nay chúng ta chưa đủ dũng cảm thay đổi. Giáo dục phải là hành trình nuôi dưỡng tò mò, tinh thần khám phá và niềm say mê, chứ không phải là hành trình né tránh khó khăn hay chạy theo điểm số.

Vũ Thị Minh Huyền