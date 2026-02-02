'Con tôi đuối lớp 1 vì không được học tiền tiểu học'

'Mấy tuần đầu, giáo viên lớp 1 hay nhắn tin báo rằng con học chậm, nhưng tôi biết đó là vì nhiều trẻ khác đã được học chữ từ trước'.

"Quan điểm của tôi là con thích gì thì mình hướng phát triển theo cái đó. Lúc con 14 tháng tuổi, tôi vô tình nhận ra con có khả năng nhớ các bài hát, có thể nhận biết các chữ cái A, B ,C... Lên 16 tháng tuổi, tôi đưa con đi tiêm ngừa, con đã chỉ vào tấm bảng 'Khoa A' và reo lên: 'chữ A kìa', khiến bác sĩ ngạc nhiên.

Lúc 19 tháng tuổi, con chú ý sang các con số. Tôi thử dạy đếm, con thuộc rất nhanh và thích thú. Lúc 23 tháng tuổi, con đã biết làm các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10. Tôi không dạy con viết, vì sợ dạy sai cách cầm bút, nên con tôi đành tự viết nguệch ngoạc.

Lên 3 tuổi, con rất thích nhìn xe container. Gia đình tôi thay nhau mỗi chiều sau giờ học mẫu giáo lại ghé vào bãi xe container để con đếm bánh xe. 4 tuổi, con tôi học thử Toán tư duy. Con thích nên tôi cho học 2 năm thì nghỉ vì không có thời gian đưa đón.

Trước lớp 1, con tôi chỉ học vậy thôi. Vì con không thích học nhiều và tôi không ép. Giờ con đã học lớp 12 chuyên Toán ở Đức, đã có hai buổi báo cáo nghiên cứu Toán với Giáo sư và Tiến sĩ Toán của trường. Con giỏi Toán nhất lớp chuyên, giỏi Tiếng Anh nhất lớp từ năm lớp 9, đến lớp 11 đạt học bổng EU dành cho học sinh xuất sắc các nước Bắc Âu. Tóm lại, con tôi không học tiền tiểu học nhưng vẫn phát triển tốt. Tôi chỉ hỗ trợ và ủng hộ những gì con thích. Kết quả có được là do con tự lực".

Đó là quan điểm nuôi dạy con của độc giả Nguoixala sau bài viết "Tôi ân hận vì bắt con 5 tuổi học tiền tiểu học". Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lý trước khi đi học chính thức. Không ít bậc phụ huynh nghĩ rằng, lớp tiền tiểu học là cho con học trước chương trình, học viết, học tính toán, nếu không cho con đi học trước thì khi vào lớp 1 sẽ thua kém bạn bè. Nhưng cũng nhiều cha mẹ cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học, chưa kể còn tạo cảm giác tiêu cực cho trẻ, khiến trẻ không thích việc học.

Nói về vấn đề này, bạn đọc Luatsuthoa lấy dẫn chứng từ trường hợp của bản thân: "Tôi có hai con, một bé năm nay học lớp 11 và một bé học lớp 3. Cả hai con tôi đều không học chữ trước khi vào lớp 1. Tôi cũng dặn giáo viên mầm non không dạy chữ cho con.

Khi vào lớp 1, con lớn của tôi còn chưa biết bảng chữ cái. Vào học mấy tuần đầu, giáo viên hay nhắn tin báo rằng con học chậm, nhưng tôi biết đó là chuyện bình thường vì nhiều trẻ khác đã được học chữ trước. Thế nên, tôi không lo lắng về những lời than phiền của giáo viên. Đến hết học kỳ 1, con tôi đã theo kịp các bạn, và đến cuối năm con cũng đạt học sinh giỏi.

Còn con nhỏ được tôi chỉ cho học bảng chữ cái và chỉ dừng lại ở việc thuộc bảng chữ (cả tiếng Việt và tiếng Anh). Tôi cũng không cho con tập viết chữ trước khi vào lớp 1. Sau này, con đi học rất nhẹ nhàng và thậm chí thời gian chơi còn nhiều hơn học. Vì vậy, theo tôi, không cần thiết phải cho trẻ học trước".

Cũng không ủng hộ việc cho trẻ học tiền tiểu học, độc giả Châu Nhã Phương lại trông đợi vào việc siết chặt quản lý để tạo môi trường công bằng cho học sinh: "Tôi có hai con đều không học tiền tiểu học trước khi vào lớp 1. Trước đó, tôi chỉ dạy cho con cách cầm bút, cách viết và nhớ mặt bảng chữ cái. Trong quan điểm của tôi, việc học chữ là của lớp 1, còn bậc mẫu giáo chỉ dừng ở mức làm quen. Với một đứa trẻ 6 tuổi, nếu các con đã đọc thông viết thạo, khi vào học các phải học lại thì chắc chắn con sẽ chán vì không có gì mới mẻ, thú vị hoặc có thể nguy hiểm hơn con sẽ tự mãn, cho rằng mình giỏi hơn các bạn.

Vấn đề tôi thấy ở đây không phải là có học tiền tiểu học hay không mà là nên siết chặt quản lý để các con có xuất phát điểm giống nhau. Chứ như hiện tại, nhiều trường mầm non tư hầu như dạy trước chương trình, còn trường công không được phép dạy chữ, bản thân cha mẹ cũng mỗi người một quan điểm, các trung tâm tiền tiểu học mọc như nấm... dẫn tới sự hỗn loạn và mất cân bằng. Khi vào lớp 1, các giáo viên cũng rất khó giảng dạy vì có học sinh đã biết viết, có em lại chưa biết chút gì".

