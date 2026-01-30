'Điểm IELTS cao thì sợ gì thi Tiếng Anh vào đại học'

'Con có IELTS 6.5 nhưng tôi khuyên hãy tham gia thi đại học như bao bạn khác không có điều kiện như mình'.

"Tại sao phải hụt hẫng, hoang mang vì lợi thế từ chứng chỉ IELTS bị siết chặt? Nếu học sinh thực sự có năng lực đạt IELTS 7.0 trở lên thì sao không đủ tự tin thi đại học lấy 10 điểm Tiếng Anh, mà phải phụ thuộc quá nhiều vào điểm cộng quy đổi?".

Đó là chia sẻ của độc giả Qle xung quanh cảm xúc hụt hẫng của nhiều học sinh khi IELTS 'thất thế' trong cuộc đua vào đại học. Cụ thể, theo dự thảo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến mức điểm thưởng tối đa giảm từ 3 xuống còn 1,5; chỉ quy đổi IELTS sang điểm môn Tiếng Anh hoặc dùng để cộng điểm thưởng (thay vì được cả hai như trước). Ngoài ra, bảng quy đổi phải có tối thiểu 5 mức chênh lệch, không để việc mọi mức chứng chỉ được tính cùng điểm 9-10.

Nói về những thay đổi nhằm siết chặt lợi thế từ chứng chỉ IELTS, bạn đọc Nhungtruongnd ủng hộ: "Con tôi cách đây ba năm cũng như bao học sinh lớp 12 bây giờ, cũng phải vật lộn cày vất vả để vượt qua và vào được trường đại học mơ ước. Con cũng thi IELTS và đạt 6.5. Đương nhiên, với mức điểm này, con có quá nhiều lợi thế. Nhưng tôi vẫn khuyên con không nhất thiết phải dùng kết quả này để tham gia xét tuyển đại học. Thay vào đó, tôi muốn con hãy tham gia thi đại học như bao bạn khác không có điều kiện như mình.

Thực tế sau đó, con tôi đã vào đại học bằng chính điểm thi đánh giá năng lực. Điểm thi tốt nghiệp THPT của con chỉ riêng môn Tiếng Anh đã đạt 9,5 mà không cần dùng đến điểm cộng từ IELTS. Tôi công nhận chứng chỉ này rất lợi hại trong việc học tập và tự nghiên cứu. Nhưng với một học sinh có trình độ IELTS thực chất cũng sẽ chẳng gặp quá nhiều khó khăn trong kỳ thi đại học".

Đồng quan điểm, độc giả Nicoledle so sánh: "Tôi đã xem qua bài thi tốt nghiệp THPT năm vừa rồi, thấy rằng cấu trúc đề cũng tương tự như bài thi IELTS chứ không còn là kiểu chia động từ máy móc như thời của tôi 10 năm trước nữa. Tôi không nghĩ trình độ tiếng Anh của mình quá tốt, nhưng ít nhất với trình độ đọc hiểu đủ để tốt nghiệp đại học ở Australia và sử dụng thường xuyên tại đây, tôi tin chắc một học sinh có điểm IELTS từ 6.5 trở lên thì không thể không hoàn thành tốt bài thi tốt nghiệp THPT được. Vấn đề ở đây đơn giản là do học sinh chỉ được thi tốt nghiệp THPT một lần mỗi năm, còn IELTS cứ đóng tiền là được thi lại, thi tới khi đủ chỉ tiêu thì thôi, nên các em này mới than vãn, hụt hẫng".

Ủng hộ những thay đổi của dự thảo quy chế tuyển sinh, bạn đọc Minh Thanh nhận định: "Học sinh đạt IELTS từ 7.0 trở lên về cơ bản đã có khả năng nghe, nói, đọc, viết và tư duy bằng tiếng Anh ở mức độc lập, có thể sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai trong học tập và giao tiếp. Trong khi đó, điểm 9, 10 môn Tiếng Anh trong kỳ thi THPT chủ yếu phản ánh năng lực làm bài theo chương trình và không phải lúc nào cũng tương đương với khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật và giao tiếp quốc tế.

Mục tiêu ưu tiên của giáo dục đại học là đào tạo nguồn nhân lực có khả năng tiếp cận tri thức mới, tài liệu chuyên ngành, cũng như tham gia trao đổi học thuật và hội nhập quốc tế. Vì vậy, việc ưu tiên hoặc công nhận các chứng chỉ tiếng Anh chuẩn hóa quốc tế như IELTS là phù hợp với định hướng đào tạo và yêu cầu thực tiễn của bậc đại học.

Tuy nhiên, để bảo đảm nguyên tắc công bằng, bình đẳng cơ hội và hài hòa giữa các nhóm học sinh có điều kiện tiếp cận giáo dục khác nhau, chúng ta phải thực hiện các biện pháp điều chỉnh, trong đó có việc giới hạn hoặc cắt giảm mức độ quy đổi, ưu tiên đối với chứng chỉ quốc tế trong tuyển sinh. Đây là yêu cầu quản lý mang tính xã hội, nhằm tránh tạo ra sự chênh lệch quá lớn trong cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, dù có thể chưa hoàn toàn tương thích với mục tiêu nâng cao năng lực hội nhập quốc tế".

Thành Lê tổng hợp