Dàn sao 'Táo quân' ngày ấy - bây giờ

Thông tin Táo quân dừng sản xuất sau 22 năm, hôm 7/1, khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Chương trình ra mắt năm 2003, do nghệ sĩ Khải Hưng chỉ đạo nội dung, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đóng góp ý tưởng. Khi về hưu, ông Khải Hưng bàn giao Táo quân cho Đỗ Thanh Hải.
Chương trình phát sóng vào giao thừa âm lịch hàng năm, mượn điển tích Táo quân về trời báo cáo Ngọc Hoàng những việc mình đã làm suốt một năm. Dàn nghệ sĩ đảm nhận vai Táo ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, giáo dục, giao thông, phản ánh, đả kích các vấn đề nổi cộm diễn ra trong năm.
Ban đầu, Táo quân chỉ là một tiểu phẩm hài độc lập của chương trình Gặp nhau cuối năm, đến năm 2006 được hợp nhất. Năm 2024, êkíp thay gần toàn bộ diễn viên, chỉ giữ lại Quốc Khánh đóng Ngọc Hoàng. Sau khi phát sóng, nhiều khán giả nhận xét dàn diễn viên nỗ lực đổi mới nhưng thích nét diễn của các nghệ sĩ đã gắn bó chương trình hơn 20 năm. Năm ngoái, dàn gương mặt gạo cội trở lại.
Trích đoạn các Táo đề xuất địa điểm chơi pickelball cho Ngọc Hoàng ở Táo quân 2025. Video: VFC
Nghệ sĩ Quốc Khánh gắn bó vai Ngọc Hoàng từ năm 2004, ghi dấu ấn bởi lối diễn điềm đạm. Dù không có nhiều thoại, nhân vật luôn đưa ra những câu nói chủ chốt. Theo Quốc Quân, người đóng Táo Kinh tế 2024, Quốc Khánh là linh hồn, người "không thể thay thế" của chương trình suốt 20 năm qua.
Quốc Khánh trong buổi nhận quyết định nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam năm 2022. Ảnh: Hà Thu
Nghệ sĩ 64 tuổi, từng nhận giải Bông Sen Vàng và Cánh Diều Vàng với vai anh Gù mồ côi trong Áo lụa Hà Đông (2006). Sau tác phẩm Bão qua làng (2014), anh vắng bóng trên màn ảnh nhỏ bởi muốn dành nhiều thời gian cho bản thân. Diễn viên sống độc thân, từng nói thấy tự do bởi không ai quản lý, chủ động trong công việc lẫn cuộc sống.
Hôm 7/1, trước thông tin ''nghệ sĩ Quốc Khánh bị ung thư phổi, hiện di căn sang xương" trên mạng xã hội, anh cho biết bản thân đang ổn. Theo một nguồn tin, gần đây diễn viên gặp một số vấn đề về sức khỏe nhưng hiện đã xuất viện.
Bộ đôi Nam Tào - Bắc Đẩu, hai vị thần kề cận Ngọc Hoàng, là một trong những dấu ấn đậm nét của chương trình. Nghệ sĩ Xuân Bắc (phải) đóng Nam Tào, xuất hiện từ năm đầu tiên. Nhân vật mang phong thái đĩnh đạc, nghiêm túc nhưng không kém phần hài hước. Ở Táo quân 2022, 2025, Xuân Bắc vắng bóng do bận công việc.
Trước Táo quân, Xuân Bắc tham gia các bộ phim 12A và 4H, Chuyện nhà Mộc, được biết đến qua vai núi trong Sóng ở đáy sông (2000), đóng nhiều tiểu phẩm hài trong Gặp nhau cuối năm. Anh cũng thành công với vai trò MC ở các chương trình Đuổi hình bắt chữ, Hỏi xoáy Đáp xoay, Ơn giời cậu đây rồi, Vua tiếng Việt.
Xuân Bắc công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1998, giữ chức giám đốc năm 2021. Anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào tháng 4/2024. Cuối năm 2024, anh được bổ nhiệm Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn ở tuổi 48.
Nghệ sĩ kết hôn giảng viên nghệ thuật Hồng Nhung, có ba con trai. Trong đó con thứ hai - Bi - được khán giả yêu thích khi xuất hiện cùng anh ở chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2.
Nghệ sĩ Công Lý hóa thân Bắc Đẩu, được xem là cặp bài trùng với Xuân Bắc. Ở năm đầu tiên, nhân vật mặc vest, để đầu đinh nhưng đeo khuyên tai, giũa móng tay, cử chỉ điệu đà. Dần dà, êkíp xây dựng thành nhân vật không rõ ràng về giới tính. Tạo hình của Bắc Đẩu cũng được đầu tư nhiều hơn qua từng năm với tóc giả, váy áo màu sắc rực rỡ. Trái ngược Nam Tào, Bắc Đẩu đanh đá, chua ngoa khi phê bình những sai phạm của các Táo.
Ngoài diễn hài, Công Lý tham gia nhiều phim truyền hình như Gió làng Kình, Bão qua làng, Chuyện ngang qua phố cũ, Những cô gái trong thành phố, Hướng dương ngược nắng. Anh từng giữ chức Phó giám đốc ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Diễn viên nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019.
Tháng 7/2021, diễn viên bị đột quỵ, phải điều trị thời gian dài. Khi sức khỏe dần ổn định, anh nhận những vai nhỏ trong một số dự án truyền hình để vơi bớt nỗi nhớ nghề.
Nghệ sĩ kết hôn lần ba với vợ kém 15 tuổi - Ngọc Hà - đầu năm 2021. Công Lý có hai con, trong đó Thục Anh, 25 tuổi - con gái của anh và vợ đầu - hiện theo nghề đạo diễn. Năm 2024, Thục Anh ra mắt phim Có một chòm sao, khắc họa chân dung diễn viên và giai đoạn anh đối diện bệnh tật.
Vân Dung là nghệ sĩ nữ duy nhất gắn bó Táo quân qua các năm. Năm 2003, chị hóa thân Táo Xã hội (trái). Trong những số sau, chị gây ấn tượng nhất khi vào vai Táo Y tế. Nhân vật thường xuất hiện với tạo hình nổi bật, lời thoại duyên dáng.
Hôm 6/1, Vân Dung đăng tải những câu thơ thể hiện sự tiếc nuối khi chương trình không diễn ra vào Tết Nguyên đán 2026: ''20 năm diễn Táo quân/ Chương trình như thể một phần trong em/ Năm nay không được bon chen/ Táo quân không có nên em rất buồn''.
Nghệ sĩ chụp cùng con trai tại nhà riêng.
Vân Dung 51 tuổi, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm 1992, chị từng vào Top 15 Hoa hậu báo Tiền Phong (tiền thân cuộc thi Hoa hậu Việt Nam). Những năm gần đây, Vân Dung tham gia nhiều phim truyền hình như Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Năm 2024, chị góp mặt trong dự án điện ảnh Quỷ cẩu, thử sức với thể loại kinh dị.
Con trai của Vân Dung - Long Vũ, 25 tuổi - cũng nối nghiệp mẹ. Anh từng đóng một vai nhỏ ở phim Cuộc chiến không giới tuyến (2023), nổi tiếng với vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ (2024).
Tham gia Táo quân 2003, sự nghiệp của Quang Thắng cũng bước sang trang mới. Anh để lại nhiều ấn tượng nhất với vai Táo Kinh tế, được khán giả nhớ đến với chiếc mũi to và chất giọng Hải Phòng đặc trưng.
Nghệ sĩ 58 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật ở Hải Phòng, sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, diễn xuất. Anh trải qua thời trẻ cơ cực, phải làm đủ nghề để kiếm sống. Thời điểm lên Hà Nội đóng Táo quân, diễn viên phải ở nhờ nhà người thân, lang thang đi thuê trọ.
Nhiều năm làm nghề, tích góp, anh mua được căn nhà nhỏ tại Gia Lâm để thuận tiện công việc. Diễn viên không đón vợ và ba con lên Hà Nội mà luôn sắp xếp thời gian để về nhà ở Hải Phòng.
Ngoài đóng hài, anh diễn xuất ở một số phim điện ảnh Chàng trai năm ấy, Người vợ cuối cùng và các dự án truyền hình Hoa cỏ may, Đất và người, Bão qua làng, Yêu thì ghét thôi, 11 tháng 5 ngày. Năm 2015, Quang Thắng nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Nghệ sĩ Tự Long gắn bó Táo quân từ năm 2003 đến nay. Anh có khả năng hát, biến hóa linh hoạt với nhiều dạng vai như Táo Thoát nước, Táo Văn hóa giáo dục, Táo Xã hội, Táo Thể thao, Táo Thổ địa, Táo Giao thông.
Tự Long 53 tuổi, có bố mẹ là cặp vợ chồng nghệ sĩ dân ca Tự Lẫm - Minh Phức. Năm 1998, anh vào Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần (tên cũ của Nhà hát Chèo Quân đội), đi lên từ những vai nhỏ. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015.
Năm 2024, Tự Long ghi dấu ấn khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai - show ca hát dành cho 33 gương mặt nam hoạt động ở nhiều lĩnh vực của showbiz. Cuối năm 2025, anh đóng một vai trong phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh - dự án điện ảnh của Nguyễn Phan Quang Bình, Johnny Trí Nguyễn là đạo diễn võ thuật. Nghệ sĩ cũng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu, cuối tháng 11/2025.
Tự Long kết hôn lần hai với Minh Nguyệt năm 2015. Cô kém anh 12 tuổi, là giảng viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau gần 11 năm chung sống, họ đón hai con gái, một bé trai.
Nghệ sĩ Chí Trung xuất hiện lần đầu ở Táo quân 2005 (trái), trong vai Táo Giao thông. Anh trở thành màu sắc hài riêng của chương trình với loạt câu thoại gây sốt như: "Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt", "Nước trong thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi". Năm 2024, anh không đóng Táo quân khi chương trình thay thế dàn diễn viên gạo cội bằng những người trẻ do áp lực đổi mới.
Chí Trung 65 tuổi, là con trai nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ violin Phùng Thúy Lan. Ở sân khấu, anh từng tham gia nhiều vở gồm Romeo và Juliet, Lời thề thứ 9, Trò đời. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997, từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Diễn viên cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình như Kiều nữ và đại gia, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Thông gia ngõ hẹp, Độc đạo.
Ở tuổi hưu, Chí Trung tận hưởng cuộc sống bên bạn gái Ý Lan - người kém anh 18 tuổi. Anh còn hoạt động năng nổ trên TikTok, thường đăng tải những video đời thường, từng gây chú ý khi giới thiệu không gian sống ở khu tập thể phía sau Nhà hát Lớn Hà Nội.
Phương Linh
Ảnh: VFC, Fanpage nghệ sĩ