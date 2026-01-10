Dàn sao 'Táo quân' ngày ấy - bây giờ

Thông tin Táo quân dừng sản xuất sau 22 năm, hôm 7/1, khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Chương trình ra mắt năm 2003, do nghệ sĩ Khải Hưng chỉ đạo nội dung, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đóng góp ý tưởng. Khi về hưu, ông Khải Hưng bàn giao Táo quân cho Đỗ Thanh Hải.

Chương trình phát sóng vào giao thừa âm lịch hàng năm, mượn điển tích Táo quân về trời báo cáo Ngọc Hoàng những việc mình đã làm suốt một năm. Dàn nghệ sĩ đảm nhận vai Táo ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, giáo dục, giao thông, phản ánh, đả kích các vấn đề nổi cộm diễn ra trong năm.

Ban đầu, Táo quân chỉ là một tiểu phẩm hài độc lập của chương trình Gặp nhau cuối năm, đến năm 2006 được hợp nhất. Năm 2024, êkíp thay gần toàn bộ diễn viên, chỉ giữ lại Quốc Khánh đóng Ngọc Hoàng. Sau khi phát sóng, nhiều khán giả nhận xét dàn diễn viên nỗ lực đổi mới nhưng thích nét diễn của các nghệ sĩ đã gắn bó chương trình hơn 20 năm. Năm ngoái, dàn gương mặt gạo cội trở lại.