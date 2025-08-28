Nghệ sĩ Tự Long diễu hành cùng đoàn phim 'Hộ linh tráng sĩ'

Hà NộiNSND Tự Long cùng đoàn phim "Hộ linh tráng sĩ" mặc cổ phục diễu hành trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, sáng 28/8.

Khoảng 10h30, nghệ sĩ xuất hiện trong tiếng hò reo của khán giả. Anh dẫn đầu đoàn phim Hộ linh tráng sĩ, diễu hành từ Nhà triển lãm khu A đến khu vực trung tâm. Trên đường, nghệ sĩ gợi ý ban tổ chức mở mashup Có không giữ mất đừng tìm và Gene, phiên bản trong show Anh trai vượt ngàn chông gai mà Tự Long tham gia. Vừa đi, anh vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Trong lúc nghỉ, anh nhiệt tình giao lưu khán giả, chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Đoàn nghệ sĩ đi vòng quanh khu trưng bày triển lãm, Tự Long bắt tay người hâm mộ khi dẫn đầu đoàn. Ảnh: Nguyễn Đông

Hoạt động diễu hành cổ phục nhằm quảng bá phim, thuộc chương trình về điện ảnh Việt ở Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm. Không gian của đơn vị phát hành phim nằm trong Nhà triển lãm khối A, nơi giới thiệu các lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp văn hóa.

Gần 12h, nghệ sĩ quay lại sân khấu, giao lưu cùng đoàn phim. Trong dự án, anh đảm nhận nhân vật thầy mo (thầy cúng). Lần đầu đóng một vai điện ảnh dài hơi, anh cho biết háo hức, đồng thời chấp nhận nhiều thử thách, trong đó có việc phải diễn nhiều lần cho một cảnh phim. "Vai diễn hoàn toàn khác với những gì tôi từng thể hiện", diễn viên nói.

Nghệ sĩ Tự Long diễu hành ở Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Nghệ sĩ Tự Long nhảy theo điệu nhạc khi diễu hành cùng đoàn "Hộ linh tráng sĩ". Video: Phương Linh

Nghệ sĩ từng nhận nhiều lời mời tham gia phim của Trấn Thành, Nhất Trung, Hoàng Nam, song không sắp xếp được thời gian. Ở phim này, anh hào hứng khi được hòa mình vào câu chuyện huyền bí về lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Theo Tự Long, nhiều năm nay khán giả đã quen với hình ảnh hài hước của anh. Lần này, nhân vật của nghệ sĩ nghiêm túc hơn, là dấu ấn mới trong sự nghiệp diễn xuất.

NSND Tự Long, 52 tuổi, có bố mẹ anh là cặp vợ chồng nghệ sĩ dân ca Tự Lẫm - Minh Phức, đều được Nhà nước trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 1998, anh tốt nghiệp, vào Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần (tên cũ của Nhà hát Chèo Quân đội), đi lên từ những vai nhỏ. Ngoài sân khấu, diễn viên nổi tiếng qua các tiểu phẩm trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và Táo quân - Gặp nhau cuối năm. Anh và nghệ sĩ Xuân Bắc là cặp diễn ăn ý, thường cùng nhau xuất hiện trên nhiều sân khấu. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015. Năm ngoái, Tự Long gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai - chương trình ca hát dành cho 33 gương mặt nam hoạt động ở nhiều lĩnh vực trong showbiz.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được Nguyễn Phan Quang Bình ấp ủ ý tưởng suốt 10 năm, sau một lần nghe một người lái đò tại Ninh Bình kể chuyện. Phim thuộc thể loại huyền sử, mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng khác nhau. Mục đích là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ của vua. Hành trình của họ không chỉ là cuộc đối đầu với kẻ thù mà còn là cuộc chiến nội tâm về lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh.

