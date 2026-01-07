Nghệ sĩ Quốc Khánh: 'Tôi ổn'

Quốc Khánh, nghệ sĩ đóng vai Ngọc Hoàng series "Táo quân", nói sức khỏe ổn giữa thông tin anh "bị ung thư phổi giai đoạn cuối".

Ngày 7/1, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "diễn viên Quốc Khánh bị ung thư phổi, hiện di căn sang xương". Trả lời qua điện thoại, nghệ sĩ nói: "Tôi hiện tại ổn, sức khỏe bình thường". Anh đùa thêm: "Thỉnh thoảng, mọi người cứ tự cho tôi lên bàn thờ, kệ thôi".

Mới đây, sau khi Đài Truyền hình Việt Nam thông báo dừng sản xuất Táo quân, một số thông tin cho rằng quyết định này liên quan đến tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Quốc Khánh - người đảm nhiệm vai Ngọc Hoàng. Trước những đồn đoán, nghệ sĩ Quang Thắng, bạn diễn lâu năm của Quốc Khánh, cho biết: "Anh ấy vẫn bình thường".

Theo một nguồn tin, nghệ sĩ Quốc Khánh gần đây gặp một số vấn đề về sức khỏe nhưng hiện đã xuất viện. Vài ngày trước, một nhóm nghệ sĩ thân thiết đến thăm anh tại nhà riêng.

Quốc Khánh 64 tuổi, hiện nghỉ hưu ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Nghệ sĩ từng nói thấy tự do khi độc thân ở tuổi 60 bởi không ai quản lý, chủ động trong công việc lẫn cuộc sống. Anh nhiều năm sống cùng mẹ trong căn phòng rộng khoảng 10 m2. Năm 2017, mẹ anh bệnh nặng rồi qua đời.

Nghệ sĩ Quốc Khánh trong "Táo quân". Ảnh: VFC

Sau vai nhà báo Lộc trong Bão qua làng (2014), anh vắng bóng trên màn ảnh nhỏ dù vẫn nhận được nhiều lời mời trở lại. Diễn viên cho biết các dự án truyền hình hiện nay thường kéo dài vài chục tập, thời gian quay ít nhất nửa năm. "Tôi đã có tuổi, không quá tham việc, muốn dành nhiều thời gian cho bản thân. Tôi nghĩ ở tuổi mình, vừa đủ là hạnh phúc", nghệ sĩ nói.

Gắn bó với vai diễn Ngọc Hoàng trong Táo quân từ năm 2004, Quốc Khánh để lại ấn tượng với khán giả lối diễn từ tốn. Nhân vật của anh không quá nhiều thoại nhưng luôn đưa ra những câu chốt đắt giá. Theo Quốc Quân, người đóng Táo Kinh tế 2024, Quốc Khánh là linh hồn, người "không thể thay thế" của chương trình.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhận xét đây là nhân vật ít có cơ hội được diễn hài nhất, gần như chỉ ngồi một chỗ trong lúc chờ các Táo báo cáo, nhưng lại là vai diễn trụ cột. Thế nhưng nghệ sĩ Quốc Khánh phải thuộc toàn bộ kịch bản, có mặt trong tất cả buổi tập để làm sao tương tác ăn ý với các nhân vật.

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh khoe giọng hát "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh khoe giọng hát trong "Táo quân" 2022. Video: TVAD

Quốc Khánh kể những năm 2000, khi đạo diễn Khải Hưng vẫn phụ trách chương trình, anh gặp nhiều áp lực về kịch bản. "Có năm, khi chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ biểu diễn, đạo diễn Khải Hưng đưa cho tôi sáu trang kịch bản đoạn kết mới, yêu cầu học thuộc gấp. Lúc đó, tôi rất ức chế, có to tiếng với đạo diễn. Thế nhưng sau đó, tôi âm thầm vào nhà vệ sinh nhẩm bài. Chương trình diễn ra êm xuôi", Quốc Khánh nhớ lại.

Ngoài Táo quân, anh ghi dấu qua vai một công chức tên Tháo trong phim Ghen, vì sợ vợ mà gặp đủ chuyện rắc rối trong công việc lẫn cuộc sống. Với vai Thi phim Tết này ai đến xông nhà, nghệ sĩ chinh phục khán giả bằng lối diễn nửa hài, nửa bi, thể hiện trọn vẹn vai một người đàn ông luôn mải mê theo đuổi người trong mộng nhưng rốt cuộc vẫn phải đón Tết một mình. Đặc biệt, vai anh Gù mồ côi, khắc khổ trong Áo lụa Hà Đông giúp anh nhận được cả hai giải là Bông Sen Vàng và Cánh Diều Vàng.

Nghệ sĩ Quốc Khánh trong phim 'Ghen' Nghệ sĩ Quốc Khánh và Minh Hằng trong phim "Ghen", năm 1998. Video: VTV

Hà Thu