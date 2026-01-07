'Táo quân' dừng sản xuất

Chương trình "Táo quân - Gặp nhau cuối năm" sẽ không còn phát sóng trong đêm giao thừa, sau 22 năm gắn bó khán giả.

Đại diện Ban Văn hóa - Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam - nhà sản xuất series - cho biết sẽ thực hiện chương trình mới với nội dung hiện đại, trẻ trung, kết hợp yếu tố hài kịch, dự kiến mang tên Quảng trường mùa xuân.

Trước đó, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung nói về tiếc nuối khi không có Táo quân 2026. Một số nghệ sĩ khác như Quang Thắng, Chí Trung cho biết họ không nhận được lời mời tập chương trình như mọi năm.

Từ trái sang: Nghệ sĩ Vân Dung, Tự Long, Chí Trung, Quang Thắng trong "Táo quân 2025". Ảnh: VFC

Năm 2020, Táo quân từng dừng phát sóng. Đài Truyền hình Việt Nam năm đó thực hiện chương trình Táo quân vi hành, phát sóng vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, với kịch bản hoàn toàn khác biệt Táo quân, nhưng không được quan tâm. Một năm sau, chương trình trở lại, đều đặn diễn cho đến năm 2025.

Trích đoạn 'Táo quân 2025' Trích đoạn "Táo quân 2025". Video: VFC

Những năm gần đây, chương trình nhận ý kiến khác nhau. Khán giả gắn bó series nhiều năm vẫn cho rằng đây là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đêm giao thừa. Tuy nhiên, một số người nhận xét nội dung "ngày càng nhạt". Ngoài ra, sự thiếu vắng của một số gương mặt quen thuộc, trong đó có nghệ sĩ Công Lý (vai Bắc Đẩu), Xuân Bắc (vai Nam Tào) cũng khiến khán giả hụt hẫng. Những nghệ sĩ mới như Thái Sơn, Trung Ruồi, Duy Nam có nỗ lực nhưng chưa đủ sức thay thế dàn diễn viên cũ.

"Cha đẻ" Táo quân - nghệ sĩ Khải Hưng từng nhận xét chương trình những năm gần đây "giậm chân tại chỗ": "Sau 10 năm đảm nhiệm sản xuất Táo quân, năng lượng, sức sáng tạo của đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng giảm dần đi. Đó là điều tất yếu. Khách quan mà nói, tôi thấy chương trình đang chững lại, không hay hơn mà cũng không dở đi".

Táo quân - Gặp nhau cuối năm là chương trình hài kịch truyền hình, phát sóng vào Tất niên Âm lịch hàng năm, sản xuất lần đầu năm 2003. Tiết mục mượn điển tích Táo quân về trời báo cáo với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm trong suốt một năm qua. Thông qua đó, chương trình phản ánh, đả kích nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, văn hóa, giáo dục nổi cộm.

Hà Thu