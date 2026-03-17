Dàn 'anh trai, em xinh' khuấy động concert

Hà NộiCa sĩ Thái Ngân, buitruonglinh, Yeolan, MaiQuinn vừa hát vừa chơi nhạc cụ, được cổ vũ trong concert ''Anh trai say hi 2025''.

Màn trình diễn live band Vũ trụ song tấu là một trong những điểm nhấn của concert tại sân vận động Mỹ Đình, tối 16/3. Các gương mặt đến từ ''vũ trụ say hi'' gồm Sơn.K, buitruonglinh, Jaysonlei, Phạm Đình Thái Ngân, Yeolan, Muộii, MaiQuinn thể hiện mashup các ca khúc Gã săn cá, 3 chìm 7 nổi, To Your Ex, Hề, Ảo ảnh, Đã từng, So đậm, Cách yêu đúng điệu. Họ phô diễn khả năng chơi các nhạc cụ như trống jazz, trống điện, guitar bass, guitar điện, piano điện, guitar thùng và violin, được hàng chục nghìn khán giả hưởng ứng.

Đêm thứ hai của Anh trai say hi 2025 có nhiều tiết mục, sự kết hợp mới. 28 nghệ sĩ chọn mở màn bằng hai ca khúc Còn gì đẹp hơn, Khát vọng là người Việt, lan tỏa thông điệp về niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ. Do MC Trấn Thành vắng mặt vì việc cá nhân, các nghệ sĩ thay nhau dẫn dắt chương trình, tạo ''mảng miếng'' để giới thiệu vào bài hát tiếp theo.

Trong một số tiết mục, các anh trai thay đổi vị trí xuất hiện so với đêm đầu. Ở ca khúc Nỡ lòng đồng ý, Karik và Rynlee đứng hai bên khán đài, còn B Ray lái xe từ dưới sân khấu lên. Trong liên khúc Best5, Sơn.K biểu diễn Yêu yêu yêu, thương thương thương tại khu vực khán giả, bất ngờ trao nhẫn cho một fan nữ.

Mở màn cho Hermosa - một trong những hit của show, ba nghệ sĩ Jaysonlei, Vương Bình, Khoi Vu thể hiện phần lời mới, cùng giai điệu mang màu sắc ballad để dẫn vào tiết mục chính. So Good - ca khúc lần đầu được xuất hiện ở concert - có bản phối sôi động hơn.

Chọn chủ đề White Valentine, chương trình có nhiều màn tặng quà cho người tham dự. Ở phần chụp ảnh đầu show, các nghệ sĩ mời 12 khán giả cùng lên sân khấu. Sau một số phần trình diễn, họ tặng banner in hình từng ''anh trai'' kèm chữ ký, hoa hồng trắng, socola và gấu trắng. Ban tổ chức chiếu lên LED lời nhắn của người hâm mộ đăng trên một nền tảng mạng xã hội với thông điệp yêu thương, hay hình ảnh các đôi yêu nhau, phù hợp tinh thần đêm diễn.

Trong bốn giờ, đêm nhạc mang đến nhiều bài hát từ sôi động đến lắng đọng. Cuối concert, nhiều "anh trai" xúc động khi nói lời chia tay khán giả. Đa số họ cho biết trân trọng khoảng thời gian đồng hành chương trình, được nhiều người nhớ đến, dành tình cảm, sự ủng hộ nồng nhiệt.

Á quân buitruonglinh cho biết trước khi tham gia Anh trai say hi, anh chỉ tập trung viết nhạc, quanh quẩn trong phòng thu. Nhờ chương trình, anh được kết hợp hát, nhảy, có thêm những người bạn. ''Anh trai say hi cho tôi một ngôi nhà mới'', ca sĩ nói.

Đây là concert thứ 12 trong series của thương hiệu "Say hi" (bao gồm cả show Anh trai say hi 2024 và Em xinh say hi). Concert đầu tiên của mùa hai tổ chức ở TP HCM hôm 27/12/2025, quy tụ hàng chục nghìn khán giả. Đêm diễn thứ hai ban đầu dự kiến diễn ra ngày 14/3, sau đó được điều chỉnh lùi hai ngày. Ca sĩ, rapper Cody Nam Võ không thể tham gia do bận lịch trình riêng. Nghệ sĩ Vũ Cát Tường cũng vắng mặt vì sức khỏe.

Từ ngày 15/3, nhiều fan đã có mặt ở cổng sân vận động Mỹ Đình để chờ được vào sớm. Họ là những người mua vé fanzone - khu vực có giá niêm yết 2,5 triệu đồng, gần sân khấu nhất và khán giả được đứng tự do. Một số người mang theo bạt, chăn để tranh thủ nghỉ ngơi sau nhiều tiếng chờ đợi.

Anh trai say hi mùa hai lên sóng cuối tháng 9, quy tụ 30 gương mặt. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. So với năm trước, số lượng thí sinh vào chung kết đông hơn, gồm 18 người. Rapper Negav giành quán quân tại chung kết hôm 13/12 ở TP HCM, á quân là buitruonglinh. Các gương mặt còn lại trong đội hình Best5 gồm Vũ Cát Tường, B Ray, Sơn.K.

