Rapper Negav đoạt quán quân 'Anh trai say hi' mùa hai

TP HCMRapper Negav, 23 tuổi, vượt qua 29 thí sinh để trở thành quán quân của show âm nhạc "Anh trai say hi" mùa thứ hai.

Khi MC Trấn Thành công bố kết quả, Negav xúc động trước sự cổ vũ của mọi người. Chiến thắng với hơn sáu triệu phiếu bình chọn từ khán giả, Negav nhận cúp và phần thưởng tiền mặt trị giá 250 triệu đồng.

"Tôi lâng lâng bởi đây như là giấc mơ. Từ khi tham gia show, tôi không dám nghĩ tới khoảnh khắc này. Cảm ơn chương trình, khán giả. Tôi sẽ trân trọng mọi thứ để có động lực bước tiếp", ca sĩ nói. Rapper cho biết xem 29 thí sinh ở chương trình như những người thầy và "quán quân" trong lòng mình.

Negav đoạt quán quân "Anh trai say hi", thể hiện sự trưởng thành sau ồn ào về phát ngôn và đời tư.

Negav tên thật là Đặng Thành An, 23 tuổi, từng có nhiều bản hit như Ngủ một mình (2022, hát chung Hiếu Thứ Hai), Chăm sóc em (2023), Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội (2023).

Giây phút công bố quán quân và màn phát biểu của Negav Giây phút công bố quán quân và màn phát biểu của Negav khi nhận cúp.

Anh là thí sinh của mùa đầu tiên quay lại tham gia mùa hai, cùng Phạm Đình Thái Ngân. Năm ngoái, Negav tham gia vào nhiều vai trò trong các tiết mục triệu view gồm Ngân nga, Catch Me If You Can, Đa nghi, Người như anh xứng đáng cô đơn, Bounce. Qua nhiều tuần cuộc thi mở cổng bình chọn, Negav luôn dẫn đầu cho đến thời điểm ban tổ chức ẩn số vote để tạo bất ngờ trước đêm gala. Tuy nhiên, khi đó, Negav vướng ồn ào về phát ngôn, ứng xử, khiến anh phải lên tiếng xin lỗi. Sự việc còn tạo nên tranh luận đến nay, khiến rapper phần nào còn e dè khi thể hiện cá tính tại show.

Negav biểu diễn ở chung kết Anh trai say hi mùa 2 Rapper trình diễn solo "It's Gon' Be Alright" cùng khách mời Văn Mai Hương tại ngày thi chung kết, lên sóng hôm 29/11.

Danh hiệu á quân thuộc về ca sĩ kiêm nhạc sĩ Bùi Trường Linh (buitruonglinh), 26 tuổi. Anh còn đoạt thêm giải thưởng đặc biệt lần đầu trao tại chương trình: Anh trai tương lai. "Tôi vốn dễ khóc nhưng hôm nay sẽ không rơi nước mắt và muốn nhận phần thưởng với tâm thế vui vẻ nhất", ca sĩ nói.

Anh là giọng ca indie nổi bật trong làng nhạc trước khi đến với show. buitruonglinh quê Hà Nội, theo học Nhạc viện TP HCM, có các ca khúc được yêu thích gồm Dù cho mai về sau, Đường tôi chở em về, Yêu người có ước mơ. Thế mạnh của buitruonglinh không chỉ là giọng hát mà còn khả năng sáng tác - yếu tố quan trọng khi làm việc nhóm tại chương trình. Từ đầu cuộc thi đến nay, ca sĩ giữ phong độ ổn định, liên tục có những màn trình diễn ấn tượng.

Ba gương mặt khác vào đội hình Best5 gồm Vũ Cát Tường, B Ray, Sơn.K. Các thí sinh còn lại trong top 10 gồm: Big Daddy, Karik, CongB, Mason Nguyễn, Hustlang Robber.

Tại gala, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ gồm: Màn trình nhóm sáng tạo nhất: Hermosa của Sơn.K, CongB, buitruonglinh, Mason Nguyễn, Tez trình diễn tại Live Stage 1, Anh trai trình diễn ấn tượng: CongB, Anh trai có những màn trình diễn cá nhân bùng nổ nhất: Karik, Anh trai thay đổi ấn tượng nhất: Hustlang Robber, Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất - The Best Hit: Sớm muộn thì do Hustlang Robber, Mason Nguyễn, Khoi Vu, Jaysonlei, Nhâm Phương Nam và khách mời Lamoon thể hiện với hơn 1,8 tỷ lượt xem trên đa nền tảng, Đội trưởng được yêu thích nhất: Vũ Cát Tường.

Tiết mục "Hermosa" "Hermosa" - tiết mục ấn tượng tại chương trình mùa hai.

Sân khấu gala dàn dựng với nhiều tiết mục âm nhạc sôi động của các khách mời chương trình mùa đầu tiên như Hiếu Thứ Hai, Isaac, Rhyder, Pháp Kiều, Hurrykng hay dàn "em xinh" gồm Ánh Sáng Aza, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ.

Kết thúc chương trình, các thí sinh sẽ tham gia concert đầu tiên của Anh trai say hi mùa hai sẽ diễn ra vào ngày 27/12 ở TP HCM.

30 thí sinh hòa giọng trong ca khúc chủ đề "All Eyes On Us" mở đầu đêm trao giải.

Mùa hai lên sóng cuối tháng 9, quy tụ 30 gương mặt quen thuộc lẫn thế hệ ca sĩ Gen Z. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. Phần chấm điểm do khán giả trường quay quyết định, bắt đầu loại sau Live Stage 3. So với năm trước, số lượng thí sinh vào chung kết đông hơn, gồm 18 gương mặt nhận xét đa năng, có nhiều dấu ấn tại show.

Tiết mục "Sớm muộn thì" tại Anh trai say hi "Sớm muộn thì" - The Best Hit của chương trình mùa hai.

Mùa đầu tiên gây tiếng vang khi 14 tập lên sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục đứng đầu xu hướng YouTube, TikTok. Các gương mặt bật lên thành sao sau chung kết gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder, Captain Boy. Chương trình còn ghi dấu ấn với sáu concert diễn ra ở TP HCM, Hà Nội, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.

Tân Cao

Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp