30 'Anh trai say hi' mùa hai diễn bùng nổ ở concert

Các bản hit tại chương trình được đưa lên sân khấu concert. Sơn.K, CongB, buitruonglinh, Mason Nguyễn, Tez khuấy động không khí với Hermosa - ca khúc từng được vinh danh "Màn trình nhóm sáng tạo nhất" tại gala trao giải hôm 13/12.

Phần vũ đạo của Sơn.K và CongB là điểm nhấn. buitruonglinh nói: "Tụi mình rất hạnh phúc khi giấc mơ được biểu diễn bài hát tại concert đã thành sự thật".