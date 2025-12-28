30 'Anh trai say hi' mùa hai diễn bùng nổ ở concert

Đêm diễn đầu tiên của Anh trai say hi mùa thứ hai hút lượng khán giả lớn, tối 27/12. Trên nền ca khúc chủ đề All Eyes On Us, các thí sinh xuất hiện từ những hộp quà khổng lồ khiến fan reo hò không ngừng.
Các bản hit tại chương trình được đưa lên sân khấu concert. Sơn.K, CongB, buitruonglinh, Mason Nguyễn, Tez khuấy động không khí với Hermosa - ca khúc từng được vinh danh "Màn trình nhóm sáng tạo nhất" tại gala trao giải hôm 13/12.
Phần vũ đạo của Sơn.K và CongB là điểm nhấn. buitruonglinh nói: "Tụi mình rất hạnh phúc khi giấc mơ được biểu diễn bài hát tại concert đã thành sự thật".
Năm chàng trai mang đến không khí sôi động trong tiết mục. Video: Tân Cao
Người như anh xứng đáng cô đơn - bản ballad triệu view được Vũ Cát Tường, Negav, Karik, Ngô Kiến Huy, JeyB tái hiện. Nhạc phẩm có giai điệu nhẹ nhàng nhưng day dứt, nói về tâm trạng của chàng trai không đến được với người mình yêu. Các ca sĩ biểu diễn trên bàn nâng cùng nhiều hiệu ứng, tạo cảm giác lãng mạn.
Negav, Sơn.K, Jaysonlei, Lohan, Hải Nam trình diễn Bounce. Họ diện sắc đen, nhảy cùng vũ đoàn, mang đến phong thái mạnh mẽ trên sân khấu.
Otis chơi đàn trong tiết mục Carazy cùng buitruonglinh, Mason Nguyễn, TEZ, Otis.
Cody Nam Võ, Negav, Hải Nam, Dillan Hoàng Phan hát Đa nghi - nhạc phẩm được yêu thích trong show. Tiết mục mới mẻ khi có thêm Bảo Thy cùng hòa giọng. Video: Trần Hữu Trọng
Ai yêu anh nhất do B Ray, Negav, GILL, Vương Bình thể hiện. Vương Bình nói xúc động bởi có thêm lượng fan, tự tin làm nghề hơn nhờ tham gia show.
Các khách mời từng xuất hiện ở Live Stage 3 cũng góp mặt trong concert.
Bảo Thy hát Makeup cùng buitruonglinh, Ryn Lee, Dillan Hoàng Phan, Đỗ Nam Sơn và Lohan. Cô cởi áo khoác trong phần trình diễn để "phiêu" cùng đàn em. "Công chúa bong bóng" cho biết lo lắng vì đã lâu mới lên sân khấu lớn nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin.
Chia sẻ của Bảo Thy sau tiết mục. Video: Tân Cao
Khách mời Mỹ Mỹ diễn Đoạn kịch câm cùng CongB, Negav, B Ray, Cody Nam Võ, Thái Ngân. Họ mang đến không khí của một bữa tiệc âm nhạc.
Sân khấu Em đã chờ anh bao lâu được dàn dựng công phu, tạo nhiều bất ngờ so với phiên bản cũ. Phúc Du, OgeNus, Otis, Bùi Duy Ngọc, RIO cùng khách mời 52Hz cầm cờ khuấy động fan ở cuối tiết mục.
Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, Karik, Sơn.K, Vương Bình cùng Min tái hiện cảnh học đường trong Hơn là bạn. So với phiên bản dự thi, các ca sĩ hát, nhảy sung hơn.
Team Sớm muộn thì gồm Hustlang Robber, Mason Nguyễn, Khoi Vu, Jaysonlei, Nhâm Phương Nam xuất hiện từ một chiếc thuyền mô phỏng hình ảnh ra khơi. Họ biểu diễn ca khúc cùng khách mời Lamoon.
Lên sóng trong tập tám của show, nhạc phẩm tạo hiệu ứng truyền thông với các thành tích: top một Trending Vietnam, top 5 YouTube Chart.
Tiết mục Đêm giáng sinh mùa hạ của buitruonglinh, BigDaddy, Vương Bình, Phúc Du, Đỗ Nam Sơn là món quà chương trình gửi tặng khán giả dịp cuối năm.
Ban tổ chức công bố đêm thứ hai của concert sẽ diễn ra vào 14/3/2026 tại Sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Concert thứ 11 trong series của thương hiệu "Say hi" (bao gồm cả show Anh trai say hi và Em xinh say hi) tiếp tục được ban tổ chức đầu tư về mặt dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng.
Mùa hai lên sóng cuối tháng 9, quy tụ 30 gương mặt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. Phần chấm điểm do khán giả trường quay quyết định, bắt đầu loại sau Live Stage 3. So với năm trước, số lượng thí sinh vào chung kết đông hơn, gồm 18 người.
Rapper Negav giành quán quân tại chung kết hôm 13/12 ở TP HCM, á quân là buitruonglinh. Các gương mặt còn lại trong đội hình Best5 gồm Vũ Cát Tường, B Ray, Sơn.K.
Tân Cao
Ảnh: Ban tổ chức cung cấp