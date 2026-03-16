Fan mang chăn, chiếu ngủ qua đêm chờ xem 'Anh trai say hi'

Hà NộiNhiều khán giả ngủ qua đêm bên ngoài sân vận động Mỹ Đình để có chỗ đứng gần sân khấu concert ''Anh trai say hi 2025'' tối nay.

Rạng sáng 16/3, một số fan tranh thủ nghỉ ngơi sau nhiều tiếng chờ ở lối vào fanzone - khu vực có giá niêm yết 2,5 triệu đồng, gần sân khấu nhất và khán giả được đứng tự do. Họ mang theo bạt, chăn, trải tạm áo khoác để chợp mắt. Vài nhóm khác giao lưu rôm rả, chia sẻ những câu chuyện về thần tượng.

Fan ngủ tại vị trí xếp hàng, chờ đến giờ check in. Ảnh: Tùng Đinh

Tính đến 9h sáng 16/3, Hồng Nhung đã ở trước cổng sân vận động Mỹ Đình được gần một ngày. Khán giả có mặt từ 11h hôm 15/3 để ''canh'' chỗ đứng hàng đầu lối vào fanzone. Tuy nhiên, vẫn có những người đến sớm hơn cô.

Do đã tham gia hai đêm của chương trình Anh trai say hi mùa một và mua hạng vé tương tự, Hồng Nhung có kinh nghiệm xếp hàng. Tại concert lần này, khi có nhu cầu vệ sinh cá nhân, cô và chị gái nhờ những người bên cạnh trông chỗ, sau đó sang phòng trọ của bạn ở gần đó.

Dù đêm se lạnh, Nhung cho biết sức khỏe ổn định. Khán giả háo hức chờ đến tối để được xem các ''anh trai'' trình diễn, nhất là Negav - nghệ sĩ cô yêu thích.

Hồng Nhung bên chiếc điện thoại có hình thần tượng. Ảnh: Phương Linh

Minh Tú từ TP HCM đáp Hà Nội vào 4h hôm nay, sau đó ra sân vận động chờ tới giờ diễn. Khán giả lần đầu đi concert bởi yêu thích ''anh trai'' Sơn.K. Cô tự thiết kế áo có màu sắc đại diện cho nghệ sĩ, cùng nhóm bạn chụp ảnh, giao lưu với mọi người.

Khung cảnh trước thềm concert 'Anh trai say hi' mùa hai Cảnh nhộn nhịp bên ngoài sân vận động Mỹ Đình sáng 16/3, trước thềm concert ''Anh trai say hi'' tối cùng ngày. Video: Phương Linh

Sáng nay, thời tiết Hà Nội nắng nhẹ, mát mẻ, thuận tiện để người hâm mộ diện những trang phục gọn nhẹ. Khu vực đổi vòng tay vào sự kiện mở từ 9h, ngoài lối vào hiện có khoảng vài trăm khán giả. 12h bắt đầu diễn ra hoạt động check in, chương trình dự kiến diễn ra lúc 19h.

Concert đầu tiên của mùa hai tổ chức ở TP HCM hôm 27/12/2025, quy tụ hàng chục nghìn khán giả. Đêm diễn thứ hai ban đầu dự kiến diễn ra ngày 14/3, sau đó được điều chỉnh lùi hai ngày. Ca sĩ, rapper Cody Nam Võ không thể tham gia do bận lịch trình riêng. Concert tại sân vận động Mỹ Đình cũng thiếu vắng nghệ sĩ Vũ Cát Tường vì sức khỏe.

Anh trai say hi mùa hai lên sóng cuối tháng 9, quy tụ 30 gương mặt. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. So với năm trước, số lượng thí sinh vào chung kết đông hơn, gồm 18 người. Rapper Negav giành quán quân tại chung kết hôm 13/12 ở TP HCM, á quân là buitruonglinh. Các gương mặt còn lại trong đội hình Best5 gồm Vũ Cát Tường, B Ray, Sơn.K.

Phương Linh