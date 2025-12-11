Sơn.K - tân binh hút fan tại 'Anh trai say hi'

Anh cho biết lượng người theo dõi tăng đột biến sau vài tập lên sóng, từ 1,2 nghìn người trên Instagram, sau bốn tháng đã tăng lên hơn 150.000 và có FC riêng.

Sơn.K nhiều lần vào top 10 "anh trai" có độ nhận diện và thảo luận lớn trong tuần. "Tôi hạnh phúc khi thấy khán giả cổ vũ hay đứng chờ đợi sau mỗi đêm ghi hình. Với tôi, mọi khoảnh khắc như một phép màu", anh nói.