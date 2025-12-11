Sơn.K - tân binh hút fan tại 'Anh trai say hi'

Thí sinh thể hiện Yêu yêu yêu, thương thương thương - nhạc phẩm tự sáng tác - trên sân khấu chung kết, lên sóng tối 6/12. Trước gala trao giải, Sơn.K được khán giả dự đoán có cơ hội vào đội hình Best5, đang xếp hạng bảy về lượt bình chọn trực tuyến.
Thí sinh thể hiện Yêu yêu yêu, thương thương thương - nhạc phẩm tự sáng tác - trên sân khấu chung kết, lên sóng tối 6/12. Trước gala trao giải, Sơn.K được khán giả dự đoán có cơ hội vào đội hình Best5, đang xếp hạng bảy về lượt bình chọn trực tuyến.
Trích tiết mục solo tại vòng cuối của Sơn.K.
Anh thuộc công ty quản lý DreamS Entertainment. Là tân binh bước vào cuộc thi, Sơn.K dần được nhận xét "đáng gờm" qua nhiều tiết mục hút triệu lượt xem như Hermosa, Can I Get Your Love, Like A Horse, Bounce, Hơn là bạn.
Sơn.K cho biết từng vỡ òa khi trở thành một trong 30 thí sinh mùa hai, xem đây là cơ hội để đến gần khán giả. Trước show, anh là nhạc sĩ, producer, từng hợp tác một số ca sĩ nhưng chưa tạo dấu ấn cá nhân rõ nét.
Sơn.K cho biết từng vỡ òa khi trở thành một trong 30 thí sinh mùa hai, xem đây là cơ hội để đến gần khán giả. Trước show, anh là nhạc sĩ, producer, từng hợp tác một số ca sĩ nhưng chưa tạo dấu ấn cá nhân rõ nét.
Thời gian đầu vào nhà chung, Sơn.K rụt rè vì nghĩ "bản thân là gương mặt mới, khó cạnh tranh đàn anh tên tuổi". Sau vòng một, anh dần cởi mở hơn nhờ tìm được sự kết nối. Ca sĩ nhận được nhiều lời động viên tinh thần của Ngô Kiến Huy, Karik, Vũ Cát Tường và học hỏi bạn bè cùng trang lứa như Negav, CongB.
Thời gian đầu vào nhà chung, Sơn.K rụt rè vì nghĩ "bản thân là gương mặt mới, khó cạnh tranh đàn anh tên tuổi". Sau vòng một, anh dần cởi mở hơn nhờ tìm được sự kết nối. Ca sĩ nhận được nhiều lời động viên tinh thần của Ngô Kiến Huy, Karik, Vũ Cát Tường và học hỏi bạn bè cùng trang lứa như Negav, CongB.
Tiết mục Hermosa của Sơn.K, buitruonglinh, CongB, Mason Nguyễn, Tez - một trong những ca khúc hot của mùa thi.
Qua ba tập đầu, Sơn.K dần tỏa sáng, trở thành thí sinh được quan tâm tại show. Thế mạnh của anh là những bản nhạc giàu chất tự sự. Tuy nhiên, anh không đóng khung mà mạnh dạn thể hiện hình ảnh đa năng gồm rap, nhảy. Đến Live Stage 5, Sơn.K được mọi người tin tưởng bầu làm đội trưởng.
Qua ba tập đầu, Sơn.K dần tỏa sáng, trở thành thí sinh được quan tâm tại show. Thế mạnh của anh là những bản nhạc giàu chất tự sự. Tuy nhiên, anh không đóng khung mà mạnh dạn thể hiện hình ảnh đa năng gồm rap, nhảy. Đến Live Stage 5, Sơn.K được mọi người tin tưởng bầu làm đội trưởng.
Sơn.K trong màn nhảy đối đầu cùng Ngô Kiến Huy, Karik, Vũ Cát Tường, Vương Bình.
Trong đội, Sơn.K tham gia hầu hết nhiệm vụ như làm mới các sáng tác, lên ý tưởng hòa âm hay dàn dựng sân khấu.
Trong đội, Sơn.K tham gia hầu hết nhiệm vụ như làm mới các sáng tác, lên ý tưởng hòa âm hay dàn dựng sân khấu.
Anh cho biết lượng người theo dõi tăng đột biến sau vài tập lên sóng, từ 1,2 nghìn người trên Instagram, sau bốn tháng đã tăng lên hơn 150.000 và có FC riêng.
Sơn.K nhiều lần vào top 10 "anh trai" có độ nhận diện và thảo luận lớn trong tuần. "Tôi hạnh phúc khi thấy khán giả cổ vũ hay đứng chờ đợi sau mỗi đêm ghi hình. Với tôi, mọi khoảnh khắc như một phép màu", anh nói.
Anh cho biết lượng người theo dõi tăng đột biến sau vài tập lên sóng, từ 1,2 nghìn người trên Instagram, sau bốn tháng đã tăng lên hơn 150.000 và có FC riêng.
Sơn.K nhiều lần vào top 10 "anh trai" có độ nhận diện và thảo luận lớn trong tuần. "Tôi hạnh phúc khi thấy khán giả cổ vũ hay đứng chờ đợi sau mỗi đêm ghi hình. Với tôi, mọi khoảnh khắc như một phép màu", anh nói.
Sơn.K hát cùng fan ở hậu trường.
Anh cho biết đam mê ca hát từ nhỏ nhưng để theo đuổi giấc mơ, anh từng đối mặt khó khăn. Sơn.K từng "bỏ trốn" khỏi công ty quản lý sau ba tháng thực tập vì thiếu tự tin, nghĩ rằng không phù hợp. Anh tự gom đồ và ra công viên ngồi. Nhờ một đồng nghiệp phát hiện và động viên, anh trở lại và dần lấy lại quyết tâm.
Anh cho biết đam mê ca hát từ nhỏ nhưng để theo đuổi giấc mơ, anh từng đối mặt khó khăn. Sơn.K từng "bỏ trốn" khỏi công ty quản lý sau ba tháng thực tập vì thiếu tự tin, nghĩ rằng không phù hợp. Anh tự gom đồ và ra công viên ngồi. Nhờ một đồng nghiệp phát hiện và động viên, anh trở lại và dần lấy lại quyết tâm.
Sơn.K hút fan còn nhờ diện mạo sáng, tính cách hài hước. Ở hậu trường, anh thường bày trò, kéo các "anh trai" khác cùng nhảy múa hay quay video theo trend (xu hướng) trên TikTok.
Sơn.K hút fan còn nhờ diện mạo sáng, tính cách hài hước. Ở hậu trường, anh thường bày trò, kéo các "anh trai" khác cùng nhảy múa hay quay video theo trend (xu hướng) trên TikTok.
Hình ảnh năng động của Sơn.K trong các hoạt động bên lề của show.
Hình ảnh năng động của Sơn.K trong các hoạt động bên lề của show.
Ca sĩ Jsol nói vui khi thấy Sơn.K ngày càng trưởng thành sau chương trình. MC Trấn Thành nhận xét giọng ca trẻ là ví dụ điển hình về "hữu xạ tự nhiên hương", xuất phát điểm là trang giấy trắng nhưng nhờ sự nỗ lực mà ngày càng được khán giả đón nhận.
Sau chung kết, Sơn.K cùng 17 thí sinh bước vào gala trao giải, diễn ra vào ngày 13/12 ở TP HCM, tìm ra ngôi vị quán quân và bốn thành viên khác trong đội hình Best5.
Ca sĩ Jsol nói vui khi thấy Sơn.K ngày càng trưởng thành sau chương trình. MC Trấn Thành nhận xét giọng ca trẻ là ví dụ điển hình về "hữu xạ tự nhiên hương", xuất phát điểm là trang giấy trắng nhưng nhờ sự nỗ lực mà ngày càng được khán giả đón nhận.
Sau chung kết, Sơn.K cùng 17 thí sinh bước vào gala trao giải, diễn ra vào ngày 13/12 ở TP HCM, tìm ra ngôi vị quán quân và bốn thành viên khác trong đội hình Best5.
Sơn.K nhìn lại chặng đường tham gia cuộc thi.
Mùa hai lên sóng cuối tháng 9, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc lẫn thế hệ ca sĩ Gen Z. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. Phần chấm điểm do khán giả trường quay quyết định.
Mùa đầu tiên gây tiếng vang khi 14 tập lên sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục đứng đầu xu hướng YouTube, TikTok. Các gương mặt bật lên thành sao sau chung kết gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder, Captain Boy. Chương trình còn ghi dấu ấn với sáu concert diễn ra ở TP HCM, Hà Nội, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức và nhân vật cung cấp