18 gương mặt vào chung kết 'Anh trai say hi' mùa hai

Ca sĩ Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Karik cùng các gương mặt gen Z như Negav, Ryn Lee ghi tên vào chung kết Anh trai say hi 2025.

Trong Live Stage 4 lên sóng tối 22/11, ban tổ chức công bố top 18 gồm Ngô Kiến Huy, B Ray, Karik, BigDaddy, Negav, buitruonglinh, CongB, Gill, HustlangHustlang Robber, Mason Nguyễn, Thái Ngân, Vương Bình, Sơn.K, OgeNus, Ryn Lee, Hải Nam, Jey B, Vũ Cát Tường.

So với mùa đầu tiên, số lượng thí sinh được chọn vào vòng cuối tăng lên hai. Họ được khán giả nhận xét đa năng, gây chú ý qua nhiều tiết mục.

Các thí sinh chia sẻ cảm xúc cùng nhau tại vòng thi.

Các thí sinh sẽ bước vào vòng thi thứ năm với chủ đề Brocation - Kỳ nghỉ đáng nhớ cùng anh em. Karik, B Ray, Vũ Cát Tường, Sơn.K được bầu chọn làm đội trưởng. Mỗi đội sẽ biểu diễn một tiết mục chung và 18 thí sinh sẽ lần lượt có sân khấu solo.

Bảo Thy hòa giọng cùng các 'Anh trai say hi' Tiết mục "Make Up" của Dillan Hoàng Phan, buitruonglinh, Đỗ Nam Sơn, Lohan và khách mời Bảo Thy gây chú ý ở tập 7.

MC Trấn Thành thông báo bảy gương mặt tiếp theo chia tay chương trình gồm Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Lohan, Phúc Du, RIO, Cody Nam Võ Jaysonlei. Trước đó, sáu thí sinh dừng chân sau vòng ba.

Giọng ca Đỗ Nam Sơn xem chặng đường tại chương trình là cột mốc đáng nhớ của tuổi 18, cổ vũ anh làm nghề trong tương lai. Dillan Hoàng Phan nói tự hào về bản thân vì làm được những điều chưa từng nghĩ như làm nhạc, viết lời, hát ballad khi tham gia show.

Mùa hai lên sóng cuối tháng 9, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc lẫn thế hệ ca sĩ gen Z tham gia. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. Phần chấm điểm do khán giả trường quay quyết định.

Mùa đầu tiên gây tiếng vang khi 14 tập lên sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục đứng đầu xu hướng YouTube, TikTok. Các gương mặt bật lên thành sao sau chung kết gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder, Captain Boy. Chương trình còn ghi dấu ấn với sáu concert diễn ra ở TP HCM, Hà Nội, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.

Tân Cao

Ảnh, video: Chương trình cung cấp