Cựu phó chủ tịch tỉnh đánh bạc 7 triệu USD bị tuyên hơn 3 năm tù

Hà NộiÔng Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch Phú Thọ (cũ), bị phạt 3 năm 6 tháng tù vì đánh bạc 7 triệu USD, đại gia Bùi Văn Huynh nhận 4 năm 6 tháng tù trước cáo buộc đánh bạc 16,3 triệu USD.

Chiều 12/11, TAND Hà Nội tuyên án với 141 người trong vụ đánh bạc 107 triệu USD tại King Club, trong khách sạn Pullman Hà Nội.

Trong 5 bị người bị kết tội Tổ chức đánh bạc có 3 quản lý casino quốc tịch Hàn Quốc, gồm: Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok. Họ bị tuyên lần lượt 4 năm, 2 năm và 3 năm 6 tháng tù

Hai người còn lại là Phan Trường Giang, giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng, và Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, bị tuyên 30 tháng tù và 3 năm án treo.

5 bị cáo ở tội này đều bị phạt thêm mỗi người 100 triệu đồng.

136 người còn lại bị truy tố về tội Đánh bạc, trong đó "chơi đậm nhất" là Bùi Văn Huynh, trú Hải Dương (cũ), với tiền đánh bạc 16,3 triệu USD. Ông này bị tuyên 4 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Ông Vũ Phong, 53 tuổi, cũng trú Hải Dương, bị tuyên 4 năm 6 tháng, phạt bổ sung 50 triệu đồng, do đánh bạc hơn 10,7 triệu USD.

Ông Hồ Đại Dũng cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ cũ được tòa chấp nhận đơn xét xử vắng mặt vì bệnh nặng. Ảnh: Giang Huy

Ông Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ cũ, bị phạt 3 năm 6 tháng và Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ, án 3 năm tù. Số tiền đánh bạc bị cáo buộc lần lượt là 7,05 triệu USD và 4,26 triệu USD.

Ông Dũng vắng mặt trong toàn bộ phiên tòa do có đơn trình bày "bệnh nặng" và được HĐXX chấp nhận.

Với các bị cáo còn lại, hơn 60 người được hưởng án treo, hơn 40 người chỉ bị tuyên phạt tiền. Trong đó, ca sĩ Vũ Hà bị tuyên phạt tiền 100 triệu đồng kèm phạt bổ sung 50 triệu đồng do đánh bạc một lần 2.600 USD và thua 200 USD. Ca sĩ Nguyễn Thế Vũ bị tuyên 3 năm tù vì đánh bạc 4,37 triệu USD (115 tỷ đồng), nhiều thứ 5 toàn vụ.

Phân tích về phán quyết này, HĐXX cho hay các bị cáo nhận án tù thuộc trường hợp: đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn, nhân thân rất xấu chưa được xóa án tích và mới xóa án tích; đang bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm luật mới trong thời gian tại ngoại, bị khởi tố trong vụ án khác.

Tòa áp dụng án treo với các bị cáo có vai trò thứ yếu, tuổi cao, bệnh tật hay còn ít tuổi, nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, đánh bạc không lớn... Việc cho cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ cải tạo các bị cáo trở thành công dân tốt và cũng không gây nguy hại cho xã hội.

Tòa đánh giá đây là vụ án là nghiêm trọng, có tới 141 người, số tiền đánh bạc cộng dồn đặc biệt lớn, diễn ra thời gian dài. Thành phần tham gia đánh bạc đa dạng, gồm nhiều người có chức vụ cao, công chức Nhà nước, giáo viên bác sĩ, ca sĩ, luật sư hướng dẫn viên du lịch lái xe, người đứng đầu các doanh nghiệp...

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phần nào là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, tác động xấu đến đạo đức lối sống, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, hạnh phúc của từng gia đình, gây ra những hệ lụy tiêu cực với cộng đồng gây mất trật tự an toàn xã hội. Việc xét xử là cần thiết để có tác dụng cải tạo giáo dục, đấu tranh và phòng ngừa nói chung.

Tiền đánh bạc được tính, gồm: tiền thực tế mang đi đánh bạc, tiền thắng bạc trong quá trình đánh, được tặng voucher... Mỗi lần tham gia được cộng dồn lại. Do vậy, tổng số tiền các bị cáo dùng đánh bạc sẽ lớn hơn số tiền thực tế mang đi.

Phiên tòa được điều hành bởi thẩm phán chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh, kéo dài 14 ngày. Ảnh: Danh Lam

Đại diện VKSND Hà Nội tại tòa nhấn mạnh nhà nước không cấm các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí hợp pháp. Nhưng trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược tiền, là một hình thức đánh bạc là hành vi nghiêm cấm.

Theo VKS cáo buộc, King Club là một trong 4 casino dành cho người nước ngoài được cấp phép cho Công ty Việt Hải Đăng. Năm 2019, công ty này ký hợp đồng cho Công ty HS Hàn Quốc của Kim In Sung quản lý, nộp tiền lại cho Việt Hải Đăng theo tháng.

Biết rõ việc người Việt không được phép vào chơi, Kim In Sung vẫn bàn bạc với Giang và Lâm để cho người Việt vào. Ba quản lý người Hàn Quốc được Kim thuê để thay phiên quản lý 3 ca làm việc.

Từ trái qua: Cho Choo Keun, Phan Trường Giang và Choi Jin Bok, ba người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc. Ảnh: Danh Lam

Người Việt vào casino sẽ xuất trình căn cước và số điện thoại để mở thẻ thành viên dưới tên giả của người nước ngoài, nạp tiền USD quy ra điểm để chơi 3 trò: Slot, Roulette và Baccarat. Cuối giờ, con bạc nộp lại thẻ cho lễ tân giữ, lần sau đến chơi đọc số điện thoại và thẻ căn cước để được đưa thẻ chơi tiếp.

Nhà chức trách cáo buộc, King Club cũng áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, quà tặng để lôi kéo người chơi, như dịp sinh nhật, voucher cho người mới, voucher cho 20 người đánh bạc nhiều nhất tuần, hoàn tiền 5-10% cho người thua từ 5.000 USD trở lên...

Với phương thức này, trong 4 tháng nửa đầu năm 2024, 107 khách chơi bị cáo buộc đã dùng 107 triệu USD (2.570 tỷ đồng) để sát phạt, trung bình mỗi người 19 tỷ đồng.

Các bị cáo đều biết việc người Việt vào đánh bạc ở casino dành cho người nước ngoài là phạm luật song vẫn thực hiện, VKS cáo buộc.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Tại tòa, hầu hết các bị cáo thừa nhận hành vi song có nhiều bao biện cho lý do cuốn vào cuộc đỏ đen. Trước cáo buộc đánh tới 16,3 triệu USD, ông Huynh khai nghĩ đây chỉ là "vui chơi có thưởng", không biết là sai.

Nhóm bị cáo là cựu cán bộ Phú Thọ khai biết đến King Club do đi công tác, tập huấn và lưu trú tại khách sạn Pullman. Họ ban đầu chơi vì tò mò, sau đó cuối tuần đều vượt 80 km xuống Hà Nội chơi hàng trăm lần.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình cũ, còn khai từng nhiều lần hết tiền khi đang chơi, phải vay nóng để chơi tiếp, trình bày hoàn cảnh vô cùng khó khăn dù bị cáo buộc đánh bạc cộng dồn tới hơn 4,2 triệu USD.

Cựu hiệu phó Đại học Hùng Vương được cử đi học nghiên cứu sinh khai "sáng đi học, tối đi đánh bài".

Một số người cao tuổi coi đây là thú vui tuổi già, giết thời gian, giúp đầu óc minh mẫn. Số khác nói được bạn bè người thân người nước ngoài, Việt kiều rủ vào, mở thẻ cho chơi, như lời khai của ca sĩ Vũ Hà.

Ông chủ casino Kim In Sung bị cáo buộc có vai trò chính, chỉ đạo và quản lý toàn bộ doanh thu và hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club, thu lợi bất chính 9,26 triệu USD (223 tỷ đồng) từ tiền mà các bị cáo đã đánh bạc thua.

Tuy nhiên, từ ngày 5/6/2024 ông ta đã xuất cảnh và hiện bị truy nã. Vụ án liên quan Kim đã được đình chỉ và tách riêng

Thanh Lam