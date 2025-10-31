Ca sĩ Vũ Hà khai được bạn Việt kiều mở thẻ casino

Hà NộiCa sĩ Vũ Hà khai được bạn mở thẻ giúp tại casino King Club, vào chỉ một lần và thua 200 USD.

Ca sĩ Vũ Hà, tên thật Vũ Ngọc Hà, 54 tuổi, nổi tiếng từ thập niên 1990, đặc biệt với khán giả miền Tây Nam bộ. Hơn 10 năm trở lại đây, ca sĩ ít đi hát mà chủ yếu tham gia các video hài hước.

Tại phiên tòa hôm nay ở TAND Hà Nội, ông Hà khai biết đến câu lạc bộ đánh bạc King Club do được bạn là Việt kiều Australia giới thiệu, mở thẻ giúp dưới tên Mr Baret.

Ca sĩ khai không nhớ mở thẻ từ lúc nào, được chủ tọa nhắc lại là ngày 15/7/2022. "Mở thẻ xong là chơi luôn à?", tòa hỏi song ca sĩ đáp không phải.

Ca sĩ Vũ Hà, tên thật Vũ Ngọc Hà, trả lời HĐXX. Ảnh: Danh Lam

Theo cáo buộc, cơ quan điều tra chỉ làm rõ được lần duy nhất ông Vũ Hà đánh bạc ngày 18/5/2024, chơi bằng hình thức "kéo xèng", hay còn gọi là slot. Về số tiền mang theo đánh bạc, nam ca sĩ khai trong túi thường lúc nào cũng chỉ có 5-10 triệu đồng, dùng chính tiền đó để chơi.

Bị truy tố tội Đánh bạc, ca sĩ nói không có ý kiến gì, không oan và đã nộp 10 triệu đồng vào tài khoản cơ quan tố tụng để khắc phục hậu quả.

Ca sĩ còn lại của vụ án đã được tòa xét hỏi chiều qua là Nguyễn Thế Vũ, 54 tuổi, quê Quảng Ngãi. Ông Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5, sau đó ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do.

Ông Vũ bị cáo buộc đánh bạc 4,37 triệu USD (115 tỷ đồng), nhiều thứ 5 toàn vụ. Dưới tên "Mr Troy", bị cáo này 116 lần đánh bạc dưới hình thức chơi Slot, Baccarat và thua gần 82.000 USD, khoảng 2 tỷ đồng.

Khai tại tòa, ông Vũ cho hay vì "nhà gần" casino này nên thường xuyên sang và "cũng không để ý pháp luật lắm". Tiền đánh bạc đều là tiền dành dụm cá nhân.

Trong 141 bị cáo, có nhiều người trên 60, 70 tuổi. Ảnh: Danh Lam

Đánh bạc ở casino do rảnh rỗi

Trong 136 con bạc bị xét xử trong vụ án nhiều người cao tuổi, họ có chung lý do đánh bạc không phải tò mò hay giải tòa căng thẳng như đa số bị cáo khác, mà vì "rảnh rỗi, không có việc gì làm, vào chơi để đầu óc đỡ lão hóa".

Người lớn tuổi nhất vụ án là bà Phạm Thị Tỷ, cư dân 73 tuổi tại Hà Nội, khai biết đến King Club do đi theo một người Hàn Quốc ở cùng chung cư, bắt đầu từ năm 2022. Nhưng sau khi mở thẻ, bà ốm không đi chơi được. Đầu 2024 khi khỏe, bà Tỷ bắt đầu thì đi chơi lại, mỗi lần 5-20 triệu đồng.

Song theo cáo trạng, lần nhiều nhất, bà Tỷ bị đã dùng gần 400 triệu đồng. "Vậy mang 5 triệu thì phải ngồi cả ngày mới đến mức đó?", tòa hỏi. Bà đáp chỉ chơi vào buổi chiều, từ 16-17h phải về ăn cơm với con cháu, không chơi lâu xuyên ngày.

Tiền đánh bạc, theo bà Tỷ, đều do tích lũy nhiều năm, tiền con cháu biếu các dịp lễ Tết, mừng thọ. "Buồn buồn đi chơi giải sầu tuổi già", bà nói.

Bà Tỷ đang bị cáo buộc đánh bạc 80 lần trong 120 ngày 6/2 đến 14/6/2024. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 371.455 USD (hơn 9,7 tỷ đồng). Lần chơi nhiều nhất, bà Tỷ đặt 16.342 USD (gần 400 triệu); ít nhất 544 USD (13 triệu đồng). Bà thua 65.634 USD (1,6 tỷ đồng).

Trong khi đó, ông Lương Đức Thái, 70 tuổi, cũng trú Hà Nội, coi việc qua lại casino là cách giúp đầu óc minh mẫn khi tuổi già. Ông đi theo chân người bạn nước ngoài về Việt Nam.

"Cũng chả biết là có phạm pháp không, bạn rủ vào chơi một tí thì cũng thấy lạ, thấy vui, để cho đầu mình đỡ lão hóa. Vào chơi cho tiền vào bấm, thắng tiền thì vui xong cứ thế chơi tiếp, cũng chỉ để thư giãn lúc buổi tối", ông khai tại phiên tòa.

Khi xét hỏi với các bị cáo, chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh đều nhắc lại câu hỏi "có biết người Việt Nam vào sòng bạc chỉ dành cho nguồi nước ngoài, đánh cược thắng thua là đánh bạc, phạm luật không?". Các bị cáo phần lớn nói biết, một số người, như đại gia đánh bạc nhiều nhất, 16,3 triệu USD, khai chỉ nghĩ là "vui chơi có thưởng". Song tất cả đều thừa nhận sai phạm, nay đã hối hận.

Trường hợp duy nhất khẳng định "không sai" là Uông Trường Giang, 51 tuổi, trú Hòa Bình, bị cáo buộc tháng 2-5/2024, đánh bạc 36 lần với tổng số tiền hơn 215.000 USD.

Bị cáo nói năm 2024 thất nghiệp, không tiền nên chỉ đợi vào các chương trình khuyến mại, voucher của casino. Ông Giang khẳng định nhận thức rõ hành vi, nhưng không phạm pháp mà chỉ là "vui chơi có thưởng".

Ông Giang nói số tiền bị quy kết "không đúng" và nhiều đến mức ngạc nhiên. Ông đút tay túi quần khi khai báo nên bị đại diện VKS nhắc nhở về thái độ.

Bị cáo cũng cho rằng các cơ sở casino được cấp phép, hằng tuần nhiều đơn vị có chức năng đến kiểm tra nhưng bao nhiêu người Việt Nam vào chơi suốt 3 năm mà không phát hiện ra, khiến ông "không biết" địa điểm này có ai phạm, vẫn tiếp tục đến.

Chủ tọa giải thích "vui chơi" là việc không mất tiền, còn đã bỏ tiền ra đợi thắng thua thì là đánh bạc. Theo luật nước ta, chỉ người nước ngoài hoặc người Việt cư trú nước ngoài được chơi các loại hình vui chơi có thưởng.

"Vậy là bị cáo không nhận thức được, vẫn tiếp tục vi phạm?", chủ tọa hỏi. Ông Giang đáp: "Tôi khẳng định không vi phạm pháp luật. Không phải tôi không nhận thức ra mà nhận thức là tôi không phạm tội".

Tòa đang tiếp tục làm việc.

Thanh Lam