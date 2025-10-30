Cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình khai nhiều lần 'vay nóng' đánh bạc

Hà NộiTrước cáo buộc chi 4,26 triệu USD (112 tỷ đồng) để đánh bạc, ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình cũ, khai từng nhiều lần hết tiền khi đang chơi, phải vay nóng.

Trong lời khai chiều nay tại TAND Hà Nội, cựu bí thư Đức cho hay năm 2022 được cử đi học ở Hà Nội, đến khách sạn Pullman uống cà phê thấy nhiều khách tới sòng bạc King Club ở tầng 1 nên cũng vào đây.

Ông Đức dùng chứng minh nhân dân và số điện thoại mở thẻ thành viên, nhưng đứng tên người nước ngoài để "che giấu" danh tính thật. VKS xác định ông Đức mở thẻ ngày 25/6/2022 với tên "Mr Lucky One" (Ngài số đỏ), đánh bạc tổng 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024, chơi các trò Slot, Roulette, Bacarat.

Ông này dùng hơn 4,26 triệu USD đánh bạc (hơn 112 tỷ đồng), lần chơi ít nhất là 5,5 tỷ đồng, ít nhất 17 triệu đồng. Ông được xác định là con bạc chơi nhiều thứ 7 toàn vụ án.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, bị cáo buộc đánh bạc với tổng tiền 112 tỷ đồng. Ảnh: Danh Lam

Trả lời HĐXX, ông Đức cơ bản thừa nhận cáo buộc, nói do nhà ở rất xa nên chỉ tranh thủ chơi được vào cuối tuần. Sau khi nghỉ công tác, năm 2024, ông có nhiều thời gian hơn.

Ban đầu, ông khai trong túi có bao nhiêu tiền thì mang vào casino từng đó, mỗi lần 50-70 triệu đồng. "Về sau, không có tiền thì dùng voucher, đi vay. Anh em trong đó cũng có thể cho vay nóng, sau đó thì trả luôn", ông khai.

"Vay nóng có phải trả lãi không?", chủ tọa hỏi. Cựu bí thư đáp: "Không, vay không lãi, vay nóng trả luôn". Ông Đức khi trả lời xét hỏi không nói về nguồn tiền dùng đánh bạc, song khẳng định "đã rất hối hận, nhận thức được sai trái".

Ông Đức đã khắc phục 50 triệu đồng trước phiên tòa, được ghi nhận "có thành tích xuất sắc trong công tác".

Về các voucher ông này nhắc đến, 3 bị cáo người Hàn Quốc làm quản lý sòng bạc sáng nay cũng khai đây là một trong các hình thức khuyến mại, kích cầu King Club sử dụng để lôi kéo khách. Người chơi cũng được tặng tiền mặt theo ngày, theo tuần; chia thưởng cho 20 khách điểm cao nhất tuần tới 10.000 USD/người. Khách được tặng tiền vào sinh nhật, quay thưởng ngẫu nhiên hằng ngày, khách thua cũng được chiết khấu trả lại 5-10%. Thua càng nhiều, được chiết khấu, hoàn tiền càng cao.

Một cựu quan chức khác bị cáo buộc đánh bạc hơn 7 triệu USD là ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch Phú Thọ (cũ). Ông này có đơn xin xét xử vắng mặt do sức khỏe kém.

Ông Dũng bị xác định đánh bạc 95 lần trong 140 ngày từ 4/2 đến 22/6/2024. Lần chơi nhiều nhất, ông Dũng chi 331.000 USD (7,9 tỷ đồng). Số tiền này gấp 122 lần thu nhập bình quân một năm của người Việt Nam trong năm 2024.

Con bạc "ngạc nhiên" khi bị quy kết đánh bạc nhiều tiền

Phần lớn "tay chơi" đều khai không được ai giới thiệu. Họ do nhà gần, làm việc gần hoặc đi ăn uống, cà phê tại khách sạn, thấy ra vào đông vui nên tò mò, vào chơi rồi nghiện. Không ai khai đánh bạc để kiếm tiền mà nói "cho vui", dù đều thua và thua cả trăm lần.

Bà Trần Minh Sự, 61 tuổi, trú Hà Nội, bị cáo buộc là người "nướng" tiền vào casino này nhiều thứ 8 toàn vụ, với hơn 3,77 triệu USD.

Bà khai năm 2022 có hai em ruột quốc tịch nước ngoài về Việt Nam chơi và lưu trú tại khách sạn Pullman. Họ thấy có casino King Club nên rủ bà vào chơi. "Ban đầu nhân viên bảo không cho tôi vào vì là người Việt. Nhưng các em bảo nếu tôi không được vào thì cả nhà về hết nên nhân viên cho vào", bà Sự nói.

Bà Sự xuất trình chứng minh nhân dân và đọc số điện thoại là được làm thẻ chơi. Từ ngày 18/2 đến 22/6/2024, bà này bị cáo buộc đánh bạc 86 lần, chơi đủ 3 trò Slot, Roulette, Baccarat.

Bị cáo Trần Minh Sự tại phiên tòa chiều nay. Ảnh: Danh Lam

Về lý do chơi nhiều lần, bị cáo trình bày do lớn tuổi, ở nhà không có việc gì làm nên đến ngồi chơi lâu, hết trò này đến trò khác, "chơi giải trí giết thời gian, không có ý định kiếm tiền từ đó".

"Sau này cứ có tiền thì đi, hết thì thôi", bà nói và cho hay mỗi lần vào casino mang khoảng 100 triệu đồng.

"Thế mà lần chơi nhiều nhất tận 3 tỷ đồng?", chủ tọa truy hỏi. Bà Sự giải thích cùng là số tiền đó nhưng rút thẻ ra chơi trò khác nên bị cộng dồn, chứ không nhiều đến vậy.

Cùng quan điểm với bà Sự, bị cáo Vũ Phong, 53 tuổi, tay chơi Hải Dương chi mạnh tay thứ hai toàn vụ, cũng cho rằng khi bị nhà chức trách quy kết dùng tới hơn 10,7 triệu USD (281 tỷ đồng) để đánh bạc đã "hơi ngạc nhiên".

"Chắc cơ quan điều tra cộng thế nào chứ không bao giờ bị cáo có nhiều tiền thế", bị cáo Phong khai, nói mỗi lần đi đánh bạc chỉ mang 1.000-2.000 USD, "nhiều nhất chắc chỉ vài chục nghìn (USD)".

Ông Phong được xác định mở thẻ từ ngày 29/7/2020 với tên "Mr Tom". Quá trình bị cáo đánh bạc từ 4/2 đến 10/6/2024, trong 128 ngày này, ông Phong sát phạt 100 lần, trung bình ngày nào cũng đánh, "thi thoảng ngày chơi 2 lần".

Ông nói chơi "cho vui", song bị chủ tọa truy hỏi "thua đến 1,4 triệu USD, hơn 30 tỷ mà vẫn thấy vui à? Hay là cố đánh để gỡ?". Ông Phong vẫn khẳng định đánh cho vui, thua nhiều tiền nhất trong 136 bị cáo.

Ông Phong là một trong số ít các bị cáo bị tạm giam, song do hành vi ở vụ án khác. Tháng 6/2024, ông này bị Công an Hà Nội khởi tố và tạm giam về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ án đánh bạc bị phát giác và truy tố trong thời gian ông ta đang bị tạm giam trong vụ án trên.

Bị cáo Vũ Phong. Ảnh: Danh Lam

Một trong hai ca sĩ bị truy tố trong vụ án là ông Nguyễn Thế Vũ, 54 tuổi, quê Quảng Ngãi. Ông Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5, sau đó ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do.

Ông Vũ bị cáo buộc là đánh bạc 4,37 triệu USD (115 tỷ đồng). Dưới tên "Mr Troy", bị cáo này 116 lần đánh bạc dưới hình thức chơi Slot, Baccarat và thua gần 82.000 USD, khoảng 2 tỷ đồng.

Khai tại tòa, ông Vũ cho hay vì "nhà gần" casino này nên thường xuyên sang và "cũng không để ý pháp luật lắm".

Ở vị trí thứ 10, ông Nguyễn Minh Tuấn, 67 tuổi, trú Hà Nội, được xác định đã chơi 119 lần trong 140 ngày, đầu năm 2024 với tổng tiền đánh bạc lên tới 2,87 triệu USD (75 tỷ đồng).

Lý do đánh bạc được ông này trình bày rất đơn giản: công ty ông đối diện sòng bạc nên sang mở thẻ chơi từ tháng 12/2021. Ông thường xuyên sang King Club, có ngày 2 lần, có ngày 3-4 lần. Mỗi lần ông cầm theo 20-30 triệu đồng, nhưng theo cáo trạng, số lần chơi nhiều nhất lên tới hơn 78.000 USD, tức gần 2 tỷ đồng.

Về phân bua của các bị cáo quanh việc "không nghĩ đánh nhiều tiền thế", sáng nay trong phần lời khai, 3 quản lý người Hàn Quốc cũng khẳng định tiền được phần mềm tự động tên BINO quản lý, nhân viên không can thiệp. Số tiền khách chơi được máy ghi nhận và thống kê theo ngày. Các dữ liệu này được cơ quan điều tra trích xuất, làm căn cứ xác định tiền đánh bạc của mỗi người.

Người "thắng" nhiều nhất trong "canh bạc" này đang được xác định là Kim In Sung, Giám đốc Công ty HS, đơn vị trực tiếp vận hành King Club. Kết quả điều tra xác định người này thu lợi bất chính 9,26 triệu USD (tương đương 223 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị cáo đã đánh bạc thua.

Tuy nhiên, từ ngày 5/6/2024 (trước ngày hành vi tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club bị phát hiện), ông ta đã xuất cảnh và hiện bị truy nã. Vụ án liên quan Kim đã được đình chỉ và tách riêng. Công ty HS của ông này đã ngừng kinh doanh từ 10/8/2024.

Phiên tòa đang tiếp tục phần xét hỏi.

Thanh Lam