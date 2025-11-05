Cựu bí thư Thành ủy đánh bạc 4,2 triệu USD phân trần gia cảnh khó khăn

Hà NộiÔng Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), khai đánh bạc trong giai đoạn vợ vướng lao lý tại vụ án đăng kiểm, gia cảnh hiện "hết sức khó khăn".

Ông Ngô Ngọc Đức, 51 tuổi, bị VKSND Hà Nội đề nghị 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội Đánh bạc trong vụ đánh bạc 2.570 tỷ đồng ở casino King Club, khách sạn Pullman Hà Nội.

Cựu bí thư Đức bị cáo buộc mở thẻ ngày 25/6/2022 với tên "Mr Lucky One" (Ngài số đỏ), đánh bạc tổng 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024, chơi các trò Slot, Roulette, Bacarat.

Ông này dùng hơn 4,26 triệu USD đánh bạc (hơn 112 tỷ đồng), lần chơi nhiều nhất là 5,5 tỷ đồng, ít nhất 17 triệu đồng. Ông Đức bị xác định là con bạc chơi nhiều thứ 7 toàn vụ án.

Trước đó, hôm 30/10, ông Đức khai trong túi có bao nhiêu tiền thì mang vào casino từng đó, mỗi lần 50-70 triệu đồng. "Về sau, không có tiền thì dùng voucher, đi vay. Anh em trong đó cũng có thể cho vay nóng, sau đó thì trả luôn", ông khai.

Cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức. Ảnh: Danh Lam

Trước việc vợ vướng lao lý trong vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, ngay từ tháng 4/2023, ông Đức đã làm đơn xin từ chức, thôi toàn bộ các chức vụ và xin nghỉ công tác, được Ban thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình và các cơ quan liên quan chấp thuận. 74 lần đánh bạc của ông Đức đều bị xác định diễn ra sau thời gian này.

Cựu bí thư do đó phân trần, chơi bạc với tư cách là cá nhân, không rủ rê lôi kéo thêm ai, "ban đầu tò mò sau cũng có một phần ham chơi", ông thú nhận.

Tự bào chữa chiều 4/11, cựu bí thư thừa nhận đã sai khi chơi bạc trong casino chỉ dành cho người nước ngoài. Khi làm việc với các cơ quan điều tra, ông nhận ra sai phạm và vô cùng ân hận. Qua phiên tòa, ông gửi lời xin lỗi đến các cơ quan nơi mình từng công tác, đặc biệt là gia đình, họ hàng.

Ông Đức trình bày hoàn cảnh, sau khi bị tạm giam gần 6 tháng, hiện gia đình "hết sức khó khăn" khi mẹ già bị bệnh rất nặng, bị đột quỵ não 3 năm nay và mình là người chăm sóc chính.

Vợ ông bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên 30 tháng tù giam, mới được đặc xá dịp 2/9 vừa qua nhưng hiện về kinh tế, gia đình vẫn "cực kỳ khó khăn".

"Sau khi gia đình bị cáo vướng vào pháp luật, con bị cáo khoảng năm thứ 4 đại học phải bỏ học. Mẹ già thì sức khỏe kém, sinh hoạt của gia đình đều bị đảo lộn", ông Đức nghẹn ngào.

Với số tiền đánh bạc bị cáo buộc lên tới 4,26 triệu USD, ông Đức nói đây là cách tính đúng của luật, nhưng xin được xem xét lại. "Tôi ngồi chơi cái máy Slot, cứ 15 giây quay một vòng cho nên là số tiền bỏ ra ít nhưng mà cộng dồn sẽ rất lớn", ông nói.

Cựu bí thư xin xét thêm các yếu tố giảm nhẹ, như có nhiều thành tích công tác, được Thủ tướng tặng bằng khen, gia cảnh khó khăn, tích cực làm từ thiện, "không phải vướng lao ý mới làm mà làm nhiều năm nay".

Đánh bạc vì "nhiệm vụ"

Bào chữa sau đó, ông Lê Thế Chiến, 59 tuổi, cựu Phó Tổng biên tập tạp chí Thanh tra Chính phủ, phân trần đi đánh bạc "vì vấn đề nhiệm vụ", không cố ý sai phạm, song không nói rõ là nhiệm vụ gì.

Ông Chiến giãi bày, nghe đến tội Đánh bạc thì "rất xấu hổ" nhưng thực sự ban đầu ông nhận thức chưa đầy đủ về việc trò chơi điện tử có thưởng và đánh bạc chỉ dành cho người có hộ chiếu nước ngoài. Khi cơ quan điều tra cho biết casino này có sai phạm, đối chiếu quy định pháp luật, ông mới biết đã phạm pháp.

Ông Chiến cho rằng mình có công trong việc "tìm hiểu, thu thập thông tin nghiên cứu" về vấn đề này và sau quá trình thực tế đánh bạc ở casino đã có các chuyên đề, bài viết phản ánh. Cựu Phó tổng biên tập cho rằng tội của mình vừa là "lỗi lầm vô ý", vừa là "vấn đề nhiệm vụ", và chưa nhận thức đầy đủ.

Bị cáo buộc chơi 17 lần, tổng 12.560 USD, lần nhiều nhất hơn 5.300 USD, ít nhất 230 USD, ông Chiến xin xem xét lại. Theo bị cáo, lần chơi nhiều nhất chỉ 2.000 USD.

Bị VKS đề nghị 12-18 tháng án treo cho tội Đánh bạc, ông Chiến xin được chuyển sang phạt tiền, thay vì án tù. Ông hứa bằng nghiệp vụ báo chí sẽ tích cực tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật trong lĩnh vực này để người dân "nhận thức được đúng sai" từ đấy không vướng lao lý.

Đại diện VKSND Hà Nội tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Trong phần luận tội trước đó, đại diện VKSND Hà Nội nhấn mạnh nhà nước không cấm các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí hợp pháp. Nhưng trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược tiền, là một hình thức đánh bạc - hành vi bị Nhà nước nghiêm cấm.

Đặc biệt trong vụ án này có những bị cáo là người có địa vị xã hội cao có trình độ học vấn, hiểu biết và lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia đánh bạc. Điều này càng làm nặng độ nghiêm trọng của vụ án.

Nhiều người tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD, cho thấy hành vi đánh bạc trở thành một thói quen. Đặc biệt một số bị cáo có nhân thân rất xấu từng bị xử lý về tội Đánh bạc hay Tổ chức đánh bạc trong vụ án khác, nhưng không lấy đó làm bài học, trong thời gian ngắn lại tiếp tục vi phạm. Điều này thể hiện ý thức coi thường pháp luật cần xử lý nghiêm để tăng răn đe.

VKS do đó đề nghị phạt 5 người thuộc tội Tổ chức đánh bạc, mức phạt từ 30 tháng án treo đến 5 năm tù giam, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Với 136 người bị truy tố tội Đánh bạc, mức án nặng nhất được đề nghị lên tới 5 năm 6 tháng; 55 người được đề nghị án treo, 55 người bị phạt tiền 50-100 triệu đồng. Ngoài ra, VKS cũng đề nghị phạt bổ sung mỗi người 40-50 triệu đồng.

Hôm nay, phiên tòa tiếp tục tranh tụng.

Thanh Lam