7 cựu cán bộ đi 80 km đánh bạc 465 lần do 'tò mò, giải sầu'

Hà NộiCựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng cùng 6 người bị cáo buộc chi 9,5 triệu USD đánh bạc trong 465 lần, qua các lần đi bồi dưỡng nghiệp vụ, chơi do tò mò, để giải sầu.

Ngày thứ tư của phiên xét xử 141 người trong vụ đánh bạc 2.500 tỷ đồng tại King Club ở khách sạn Pullman, TAND Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi với các bị cáo trong nhóm tội Đánh bạc.

Như cơ quan công tố xác định, người phạm tội trong vụ án rất đa dạng, trong đó có cựu lãnh đạo tỉnh, thành phố, cán bộ địa phương, doanh nhân, ca sĩ, luật sư, bác sĩ. Nhiều bị cáo chỉ được ghi trong lý lịch là "lao động tự do, kinh doanh tự do" song đứng top đầu những người vung nhiều tiền nhất để đánh bạc, lên tới hàng chục triệu USD.

Tại tỉnh Phú Thọ (cũ) có 6 cựu lãnh đạo, cán bộ và một cựu hiệu phó Đại học Hùng Vương bị truy tố. Bảy người này bị xác định đã tới casino King Club - một địa điểm chỉ dành cho người nước ngoài, để sát phạt 465 lần với số tiền bị quy kết dùng để đánh bạc lên tới hơn 9,5 triệu USD.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài 14 ngày do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa. Ảnh: Danh Lam

Trong số này, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng đánh bạc với hơn 7 triệu USD. Ông Dũng đã có đơn xin xét xử vắng mặt ngay từ ngày đầu với lý do sức khỏe, được 4 luật sư bào chữa. Trong cáo trạng, VKS cáo buộc ông này mở thẻ từ 6/6/2024 với tên "Mr Michael", đánh bạc 95 lần trong 140 ngày từ 4/2 đến 22/6/2024.

Lần chơi nhiều nhất, ông Dũng chi 331.000 USD (7,9 tỷ đồng). Số tiền này gấp 122 lần thu nhập bình quân một năm của người Việt Nam trong năm 2024.

Cuối tuần đến Hà Nội vào casino

6 cựu cán bộ còn lại của Phú Thọ (cũ) bị cáo buộc cùng tội danh với vị trí công việc trước khi bị khởi tố là bà Tô Thị Thu Hương, công chức Bảo tàng Phú Thọ; ông Đỗ Anh Tuấn, Chi Cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Xuân Huệ, Phó phòng và Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; Đỗ Quang Hưng, Phó phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ và Tạ Quốc Thịnh, Hiệu Phó Đại học Hùng Vương.

Bối cảnh đánh bạc được họ trình bày tại tòa hôm nay có cùng mô típ chung: đi công tác, bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo nâng cao ở Hà Nội, lưu trú hoặc uống cà phê, ăn uống tại khách sạn Pullman. Họ khẳng định không được ai rủ, cũng không rủ ai đánh bạc cùng.

Mỗi lần chơi, họ mang vào 30-50 triệu đồng, ngồi chơi một lúc trò này rồi lại rút thẻ, chơi máy khác, trò khác, mỗi lần 1-2 giờ. Theo họ, số tiền được máy cộng dồn khiến bị quy kết mỗi lần đến vài tỷ đồng, "chứ thực sự không có nhiều tiền đến thế", Tô Thị Thu Hương khai.

Theo cáo buộc của VKS, bà Hương chi mạnh thứ hai sau cựu phó chủ tịch Dũng, với 944.000 USD (25 tỷ đồng), lần nhiều nhất lên tới 59.630 (1,6 tỷ đồng). Bà cho rằng số tiền bị quy kết còn gồm cả voucher được tặng và được hoàn tiền mỗi lần thua. "Cứ thua đến 5.000 USD lại được hoàn tiền", bà nói. Với chương trình kích cầu của King Club, khách thua càng nhiều, tiền hoàn càng cao.

"Bị cáo là người Phú Thọ, sống ở TP Việt Trì, lại là người công tác cơ quan nhà nước, xuống dưới này làm gì mà trong 4 tháng xuống đánh bạc tới 69 lần?", chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh hỏi. Bà Hương nói xuống công tác, thăm bạn bè vào thứ bảy, chủ nhật. Bà nói nguồn tiền đánh bạc là tự thân tích cóp.

Cùng lý do "tò mò chơi thử", ông Huệ, cựu phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh, đã đến King Club nướng 447.080 USD (12 tỷ đồng) trong 61 lần đỏ đen. "Tò mò thì chơi một lần biết rồi thì thôi, tò mò tận 61 lần à?", chủ tọa truy hỏi, song bị cáo này chỉ cười.

"Có lần nào đi cùng Hồ Đại Dũng không?", tòa hỏi. Ông Huệ trả lời chỉ nhớ ngày 6/6/2020 có một lần đi công tác và ngủ lại khách sạn, mở thẻ cùng ngày.

"Dũng có rủ xuống chơi không?", chủ tọa nhắc lần thứ ba. Ông Huệ đáp "không", tiếp tục phân trần rằng mở thẻ xong dính dịch Covid. Ông Huệ là cán bộ phụ trách công tác y tế của tỉnh nên không quay lại chơi nữa.

Hết dịch, ông này cuối tuần lái xe xuống Hà Nội tiếp, mỗi lần mang 30-40 triệu đồng.

Vụ án có 3 bị cáo người Hàn Quốc, một số người bị tạm giam do đang bị điều tra trong các vụ án khác. Ảnh: Danh Lam

'Sáng đi học, tối đi đánh bài'

Cùng bối cảnh đi công tác ngủ lại khách sạn, ông Tuấn, cựu Chi Cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, lại khai đánh bạc nhiều do "biến cố gia đình nên chán", chơi để giải tỏa căng thẳng, tổng 84 lần 877.511 USD (23 tỷ đồng).

Trước lời khai "mỗi lần mang 20-30 triệu đồng", chủ tọa hỏi lại ông Tuấn: "Mang nhiều nhất 30 triệu, đánh thua 100 lần mới hết 3 tỷ, sao số liệu lên tới 4,5 tỷ thua thì thấy có hợp lý không?". Bị cáo này đáp "cũng không biết lý do". Ông Tuấn nói ban đầu chỉ chơi cho biết, sau đó thua nên muốn gỡ.

"Thế nếu cơ quan điều tra không phát hiện ra thì vẫn đi gỡ tiếp à?", tòa hỏi. Bị cáo đáp: "Dạ".

Cựu hiệu phó Đại học Hùng Vương Tạ Quốc Thịnh đến với King Club từ lần được cử đi tập huấn hội nghị, sau đó mở thẻ. Sau này, năm 2024, ông Thịnh tiếp tục được cử đi học nâng cao nghiệp vụ trình độ nghiên cứu sinh tại Hà Nội nên có nhiều dịp vào casino đánh thường xuyên.

Khi bị tòa hỏi: "Trường cử đi học không học mà đi đánh bạc à", cựu hiệu phó khai sáng đi học, tối đi đánh bài. Ông Thịnh bị cáo buộc đánh 53 lần từ tháng 2 đến tháng 6/2024, tổng hơn 137.000 USD, thua hơn 46.000 USD.

Dù tổng số tiền cộng dồn mà 136 người chơi đã "đốt" vào King Club tới gần 107 triệu USD nhưng đa phần đều thua, chỉ có 23 người thắng với tổng 5,8 tỷ đồng - bằng 0,22% tổng tiền.

Trong đó, người thắng nhiều nhất là 2,2 tỷ đồng cho 95 lần chơi. Người thắng ít nhất là 10 USD khoảng 240.700 đồng, trong 7 lần chơi.

Đến hết sáng nay, tòa đã xét hỏi được 95 trong tổng 141 bị cáo. Chiều, HĐXX tiếp tục làm việc.

Thanh Lam