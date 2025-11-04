Đại gia đánh bạc 16,3 triệu USD bị đề nghị hơn 4 năm tù

Hà NộiBùi Văn Huynh bị VKS đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù với cáo buộc đánh bạc 16,3 triệu USD; cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng do đánh bạc hơn 7 triệu USD.

Ngày 4/11, sau 4 ngày làm việc và 3 ngày tạm nghỉ, VKSND Hà Nội công bố bản luận tội với 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại casino King Club tại tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội.

Từ trái qua: bị cáo Cho Choo Keun, Phan Trường Giang và Choi Jin Bok bị cáo buộc tổ chức đánh bạc. Ảnh: Danh Lam

Trong 5 bị người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc có 3 quản lý casino quốc tịch Hàn Quốc, gồm: Cho Choo Keun bị VKS đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm; Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng, Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng.

Hai người còn lại là Phan Trường Giang, giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng, bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, từ 30 đến 36 tháng án treo.

5 bị cáo ở tội này đều bị đề nghị thêm tiền phạt 100 triệu đồng.

136 người còn lại bị truy tố tội Đánh bạc. Trong đó tay chơi đậm nhất là Bùi Văn Huynh, trú Hải Dương (cũ), với tiền đánh bạc 16,3 triệu USD, bị đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Phong, 53 tuổi, cũng trú Hải Dương, bị đề nghị 5 năm đến 5 năm 6 tháng với số tiền đánh bạc hơn 10,7 triệu USD.

Ông Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ cũ, bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng và Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm, với số tiền đánh bạc bị cáo buộc lần lượt là 7,05 triệu USD và 4,26 triệu USD.

Ca sĩ Vũ Hà được VKS đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng kèm phạt bổ sung 40-50 triệu đồng. 28 người khác cũng được VKS đề nghị phạt tiền 50-100 triệu đồng, thay vì án tù.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên tòa. Ảnh: Danh Lam

VKS: Các bị cáo đánh bạc thành thói quen

Theo VKS, nhà nước không cấm các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí hợp pháp nhưng trò chơi điện tử có thưởng với đặt cược tiền thật hoặc các phần thưởng có giá trị vật chất là một hình thức đánh bạc bị Nhà nước nghiêm cấm với người Việt Nam.

Các bị cáo có đầy đủ năng lực điều khiển hành vi nhưng vì vụ lợi đã coi thường pháp luật, biết rõ hành vi tổ chức và tham gia đánh bạc bị Nhà nước nghiêm cấm. Đặc biệt có những bị cáo là người có địa vị xã hội cao có trình độ học vấn, hiểu biết và lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia đánh bạc càng làm nặng độ nghiêm trọng của vụ án.

Nhiều người tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD và điều này không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng mà còn cho thấy hành vi đánh bạc trở thành thói quen và diễn ra trong thời gian dài.

Một số bị cáo có nhân thân rất xấu từng bị xử lý về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc trong vụ án khác nhưng không lấy đó làm bài học, trong thời gian ngắn lại tiếp tục vi phạm. Điều này thể hiện ý thức coi thường pháp luật cần xử lý nghiêm để tăng răn đe.

Đại diện VKSND Hà Nội tại tòa. Anh: Danh Lam

Theo cáo buộc, King Club là một trong 4 casino dành cho người nước ngoài được cấp phép cho Công ty Việt Hải Đăng. Năm 2019, công ty này ký hợp đồng cho Công ty HS Hàn Quốc của Kim In Sung quản lý, nộp tiền lại cho Việt Hải Đăng theo tháng.

Biết rõ việc người Việt không được phép vào chơi, Kim In Sung vẫn bàn bạc với Giang và Lâm để cho người Việt vào. Ba quản lý người Hàn Quốc được Kim thuê để thay phiên quản lý 3 ca làm việc.

Người Việt vào casino sẽ xuất trình căn cước và số điện thoại để mở thẻ thành viên dưới tên giả của người nước ngoài, nạp tiền USD quy ra điểm để chơi 3 trò: Slot, Roulette và Baccarat. Cuối giờ, con bạc nộp lại thẻ cho lễ tân giữ, lần sau đến chơi đọc số điện thoại và thẻ căn cước để được đưa thẻ chơi tiếp.

Nhà chức trách cáo buộc, King Club cũng áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, quà tặng để lôi kéo người chơi, như dịp sinh nhật, voucher cho người mới, voucher cho 20 người đánh bạc nhiều nhất tuần, hoàn tiền 5-10 % cho người thua từ 5.000 USD trở lên...

Với phương thức này, trong 4 tháng nửa đầu năm 2024, 107 khách chơi bị cáo buộc đã dùng 107 triệu USD (2.570 tỷ đồng) để sát phạt, trung bình mỗi người 19 tỷ đồng.

Các bị cáo đều biết việc người Việt vào đánh bạc ở casino dành cho người nước ngoài là phạm luật song vẫn thực hiện, VKS cáo buộc.

Tổng số tiền cộng dồn mà người chơi đã "đốt" vào King Club tới gần 107 triệu USD nhưng đa phần đều thua, chỉ có 23 người thắng với tổng 5,8 tỷ đồng - bằng 0,22% tổng tiền.

Trong đó, người thắng nhiều nhất là 2,2 tỷ đồng cho 95 lần chơi. Người thắng ít nhất là 10 USD khoảng 240.700 đồng, trong 7 lần.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình cũ, bị cáo buộc đánh bạc với tổng tiền 112 tỷ đồng, khai nhiều lần vay nóng để chơi. Ảnh:Danh Lam

Tại tòa, hầu hết các bị cáo thừa nhận hành vi song có nhiều bao biện cho lý do cuốn vào cuộc đỏ đen. Trước cáo buộc đánh tới 16,3 triệu USD, ông Huynh khai nghĩ đây chỉ là "vui chơi có thưởng", không biết là sai.

Nhóm bị cáo là cựu cán bộ Phú Thọ khai biết đến King Club do đi công tác, tập huấn và lưu trú tại khách sạn Pullman. Họ ban đầu chơi vì tò mò, sau đó cuối tuần đều vượt 80 km xuống Hà Nội chơi hàng trăm lần.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình cũ, còn khai từng nhiều lần hết tiền khi đang chơi, phải vay nóng để chơi tiếp.

Cựu hiệu phó Đại học Hùng Vương được cử đi học nghiên cứu sinh khai "sáng đi học, tối đi đánh bài".

Một số người cao tuổi coi đây là thú vui tuổi già, giết thời gian, giúp đầu óc minh mẫn. Số khác nói được bạn bè người thân người nước ngoài, Việt kiều rủ vào, mở thẻ cho chơi, như lời khai của ca sĩ Vũ Hà.

Các bị cáo nhận ra sai lầm, mong được khoan hồng song vẫn thắc mắc về số tiền đánh bạc bị quy kết, khẳng định không có nhiều tiền đến vậy.

Đại diện cơ quan công tố do đó đã dành thời gian giải thích chi tiết cách quy kết số lần đánh và số tiền từng người. Cụ thể, dữ liệu đánh bạc của từng bị cáo được chính phần mềm BINO của sòng bạc quản lý tự động. Cơ quan điều tra đã trích xuất các con số từ đó, đối chiếu với từng ảnh chụp, đoạn camera để đảm bảo đúng từng người.

Số tiền bị quy kết lớn, do được VKS cộng dồn qua các lần đánh, theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo: chỉ tính những lần chơi trên 5 triệu đồng; ai thắng phải nộp lại tiền hưởng lợi, ai thua bạc đều không phải nộp lại.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần tranh tụng.

Thanh Lam