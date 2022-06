'Bắt đáy Bitcoin lúc này chẳng khác nào chơi dao'

Bitcoin và Ethereum lần lượt rớt xuống dưới ngưỡng tâm lý 20.000 USD và 1.000 USD, rồi lại bật lên, nhưng đó có phải hồi phục?

Bitcoin vừa có lần đầu tiên kể từ tháng 12/2020, rơi xuống dưới 20.000 USD khi nhà đầu tư tiếp tục tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro. Ethereum có thời điểm cũng về dưới 1.000 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2021. Đây cũng là điểm khởi đầu cho xu hướng đổ xô "bắt đáy" Bitcoin khi thị trường tiền số giảm mạnh.

Còn với tôi, "bắt đáy" Bitcoin lúc này chẳng khác nào cố bắt một chiếc dao đang được thả rơi tự do, mà chơi dao thì chắc chắn rất dễ đứt tay. Toàn bộ thị trường crypto hiện không được quản lý bởi nhà chức trách. Nó vẫn được vận hành chủ yếu bởi lòng tham, ham làm giàu nhanh của các nhà đầu tư và luật rừng. Tham gia vào trò chơi mà sự thắng thua nằm trong tay kẻ khác (cá mập, cá voi), thì chắc chắn chỉ có ôm hận.

Những người tôi tôn trọng và tin tưởng như Bill Gates, Warren Buffet hay Paul Krugman (đạt giải Noble kinh tế 2008) đều cho rằng crypto vô giá trị.

Bản thân tôi làm về mật mã (cryptography - ứng dụng mật mã lâu đời trong nhiều lĩnh vực của đời sống, nhất là quân sự) từ nhiều năm trước khi Bitcoin ra đời, và thấy quan điểm của họ hoàn toàn đúng. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ đụng vào thứ vô dụng gọi là tiền số.

Khái niệm "cryptocurrency" (tiền mã hóa) chỉ ra đời cùng với Bitcoin. Nhiều người cố tình gắn tiền mã hóa với blockchain chỉ có tính chất marketing. Blockchain chỉ đơn giản là "distributed database" (cở sở dữ liệu phân tán) - một công nghệ đã có tuổi đời 30 năm rồi.

>> Đánh đu với cá voi, cá mập Bitcoin

Sau khi Bitcoin và Ethereum lần lượt rớt xuống dưới ngưỡng tâm lý 20.000 USD và 1.000 USD thì sau đó lại bật lên. Nhưng đó chỉ là cú "dead cat bounce" (giãy chết) cổ điển. Cứ nhìn xu hướng thị trường thì sẽ biết crypto đang đi về đâu? Tất cả các thị trường đầu tư, đầu cơ sẽ còn bất ổn cho đến khi lạm phát được kiểm soát và chiến tranh ổn định.

Nói chung, đầu tư, đầu cơ phải nhìn vào vĩ mô cơ bản, chứ không phải mấy cái phân tích kỹ thuật hay đồ thị trên điện thoại. Các thứ chu kỳ kia chỉ diễn ra khi Fed hạ lãi suất xuống 0% và bơm mấy chục nghìn tỷ USD để cứu kinh tế từ năm 2008. Số tiền đó giờ trỗi dậy gây lạm phát dữ dội. Fed giờ vừa tăng lãi suất giật cục, vừa rút thanh khoản thì tiền đâu mà chảy vào crypto để kéo nó đi lên? Mọi bong bóng tài sản đều sẽ xì hơi và rủi ro cao nhất, vỡ nhanh nhất chính là bong bóng crypto.

Tóm lại, đã là đầu tư thì bạn phải nằm lòng câu: "trend is your friend" (xu hướng là bạn hiền). Giờ tiền số có cố vùng vẫy vài phiên cũng sẽ không thoát khỏi đà rơi tự do. Ai muốn bị đứt tay thì cứ việc bắt dao. Còn tôi thì chắc chắn không bao giờ.

Binh Nguyen

