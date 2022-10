'Cơn khát' tăng lương cơ sở cho giáo viên, bác sĩ

Dù mức lương tăng không nhiều, nhưng có ý nghĩa rất lớn, giúp ổn định tinh thần làm việc của công chức, viên chức, nhất là bác sĩ, giáo viên.

Những ngày gần đây, câu chuyện thời điểm tăng lương cơ sở đang gây ra nhiều tranh luận trái chiều. Có một số ý kiến cho rằng, tăng lương từ ngày 1/1/2023 sẽ sẽ gây thêm sức ép lên điều hành giá cả do tâm lý tăng lương đi kèm với tăng giá, gây khó khăn cho việc kiểm soát lạm phát. Trong khi đó, số khác đánh giá thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2023 là quá chậm. Đặc biệt, với đối tượng chịu áp lực công việc lớn như nhân viên ngành giáo dục, y tế cần tăng lương ngay.

Thực tế, đời sống của công chức, viên chức hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, giá xăng vừa tăng cao vừa khan hiếm, làm sự lo lắng của người lao động ngày càng lớn. Thực trạng chung cho thấy, nhiều công chức, viên chức đang không đủ tiền để trang trải cuộc sống. Dù lương cơ bản có tăng lên thì cũng không đủ chi tiêu vì dịch bệnh Covid-19 mấy năm qua đã khiến họ tiêu hết tiền dự trữ.

Hiện nay, công chức, viên chức mới vào nghề, nếu tính thêm cả phần trăm phụ cấp, mức lương cũng chỉ khoảng 3-4 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, giá cả thị trường liên tục tăng cao. Nếu không tăng lương, đời sống những người làm trong cơ quan nhà nước, đặc biệt là nhóm ngành giáo dục, y tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn, không đủ đảm bảo trang trải cho cuộc sống. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến một bộ phận không nhỏ công chức, viên chức xin nghỉ việc chuyển sang đơn vị tư nhân làm việc trong thời gian qua.

Làn sóng rời bỏ cơ quan nhà nước này xuất phát từ một số lý do: bên cạnh nguyên nhân do sức ép công việc lớn, còn có vấn đề tiền lương. Thu nhập không đủ, áp lực của nhóm công chức, viên chức đang gặp phải trong quá trình làm việc hiện nay lớn hơn rất nhiều so với mức lương được nhận, dẫn đến việc người ta sẵn sàng rời bỏ công việc.

Nếu muốn giữ chân người tài, muốn ngăn chặn tình trạng công chức, viên chức, đặc biệt là nhân viên ngành giáo dục, y tế bỏ công sang tư, tôi cho rằng chúng ta cần phải nhanh chóng tăng lương cơ sở. Dù mức lương tăng có thể không nhiều, song cũng có ý nghĩa rất lớn, giúp ổn định tinh thần, tư tưởng làm việc của công chức, viên chức, đặc biệt là nhóm ngành có hệ số lương thấp như y tế, giáo dục. Việc tăng lương kịp thời sẽ góp phần bù đắp những áp lực trong công việc của họ hiện nay.

Về giải pháp để khắc phục tình trạng bỏ việc nhà nước, tôi cho rằng cần tăng lương cơ sở càng sớm càng tốt, có thể thực hiện ngay từ ngày 1/1/2023 sẽ hợp, bởi nếu chờ đến ngày 1/7/2023 sẽ quá muộn do tình hình trượt giá tăng cao. Việc tăng lương cơ sở sẽ áp dụng cho hàng triệu công chức, viên chức, bởi vậy số tiền chi từ ngân sách rất lớn. Nếu Nhà nước chưa đủ nguồn lực để tăng lương cho tất cả các nhóm thì cần có chính sách hỗ trợ tiền lương cho nhóm có thu nhập thấp, có mức lương dưới mức sống tối thiểu. Còn người đã có lương cao, lương hưu cao thì có thể tăng muộn hơn...

Thiết nghĩ, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tính toán để có thang bảng lương đặc thù cho các ngành như giáo dục, y tế. Thời gian tăng mức lương cơ sở cần thống nhất giữa các ngành vì mỗi ngành đều có tính chất công việc và áp lực riêng. Mong muốn của công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước còn nhiều, nhưng với mức đề xuất tăng lương cơ sở của Chính phủ là tốt và sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người lao động. Ngoài ra, người lao động đang hưởng lương ngân sách nhà nước cũng nên chia sẻ chung với những khó khăn của Nhà nước.

Sau dịch Covid-19, nhiều nhân viên ngành giáo dục, y tế đã bỏ việc, chuyển việc. Hiện nay, rất nhiều người đang làm việc trong tâm thế chán nản, việc tăng lương đúng thời điểm sẽ là sự động viên kịp thời đối với họ, giúp họ yên tâm làm việc. Tăng lương cũng là để hạn chế tình trạng công chức, viên chức "chân trong, chân ngoài", ảnh hưởng không tốt đến công việc và trách nhiệm công vụ. Việc tăng lương cơ sở chỉ là giải pháp tình thế, cần sớm cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 mới là giải pháp căn cơ, cốt lõi để đảm bảo thu nhập cho công chức, viên chức.

Vũ Thị Minh Huyền