Nỗi khổ tài xế công nghệ bị khách bắt chờ dài cổ

'Anh chờ chút nhé, em đang xuống'. Nhưng cái 'chút' dài tới 15 phút với lý do 'thang máy đông'.

Làm tài xế ôtô công nghệ hơn 4 năm, tôi đã gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười, nhưng có một điều khiến tôi luôn thấy mệt mỏi và khó chịu nhất: rất nhiều khách chưa sẵn sàng lên xe nhưng đã đặt chuyến, khiến tài xế phải chờ đợi trong sự bực bội, còn họ thì thong thả như thể đó là điều đương nhiên.

Tôi không biết thói quen này bắt đầu từ đâu, nhưng càng ngày càng phổ biến. Có những khách còn chưa bước khỏi nhà, chưa xuống thang máy, thậm chí còn đang ở tầng 20 chung cư mà đã bấm đặt xe. Khi thấy tôi gọi điện thông báo "em đến nơi rồi", cô gái đáp một câu tỉnh bơ: "Anh chờ chút nhé, em đang xuống". Nhưng cái "chút" của họ nhiều khi kéo dài tới 5–10 phút, thậm chí 15 phút với lý do "thang máy đông". Còn tôi, dù thời gian - vốn rất quan trong trong nghề này - bị trôi qua lãng phí, tôi vẫn phải ngồi chờ đợi.

Có lần, tôi nhận một cuốc xe ở khu chung cư cao cấp. Khách báo "xuống ngay", nên tôi tin sẽ không phải chờ lâu. Nhưng 12 phút trôi qua không thấy bóng dáng ai. Gọi lại thì khách nói giọng rất tự nhiên: "Em xin lỗi anh, thang máy đông quá, anh chờ em thêm xíu". Lúc đó là giờ cao điểm, đường đông, dừng đỗ bất tiện, nhưng nếu tôi hủy, hệ thống tính tôi "tự ý từ chối chuyến", xem như tôi sai. Cuối cùng, khách xuống xe, lên ngồi thoải mái như thể 12 phút chờ là chuyện bình thường.

Không phải chỉ ở chung cư. Có khách đang ăn uống, chưa tính tiền nhưng đã bấm đặt chuyến để "giữ xe". Có người thậm chí đang mua sắm, chưa ra khỏi trung tâm thương mại nhưng cứ đặt trước cho tiện. Một chị khách từng thản nhiên bảo tôi: "Em cứ chạy ra đây đi, chị còn chút việc, đợi xíu". Tôi đến nơi, đứng chờ 8 phút. Nhưng khi chị lên xe, không một lời xin lỗi.

Tôi tự hỏi: Vì sao chúng ta dễ dàng chấp nhận việc khiến người khác chờ? Ngay cả khi biết tài xế không được trả tiền cho thời gian đó, biết rằng mỗi phút trôi qua là chi phí xăng xe, thời gian và công sức của họ?

Một số người nói vì "tài xế có thể từ chối không chờ", nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Hệ thống đánh giá tài xế dựa trên tỷ lệ hủy chuyến. Chỉ cần vài lần hủy trong ngày, tài xế có thể bị cảnh báo, giảm điểm uy tín, thậm chí bị khóa tài khoản tạm thời. Vì vậy, nhiều người như tôi buộc phải chấp nhận chờ khách dù rất khó chịu.

Tôi không mong khách phải vội vàng chạy xuống hay phải thay đổi lịch trình chỉ vì đã lỡ đặt xe. Điều tôi mong là một sự tôn trọng nhỏ: hãy chỉ đặt khi bạn đã sẵn sàng rời đi, khi bạn đã ở tầng sảnh, đã xong việc, đã sắp đến điểm đón. Điều ấy không chỉ giúp tài xế đỡ mất thời gian, mà còn khiến hành trình của tất cả đều dễ chịu hơn.

Nghề tài xế công nghệ vốn nhiều áp lực: tắc đường, giá xăng, khách khó tính, cạnh tranh thu nhập... Đôi khi chỉ một hành động nhỏ của khách như chờ đến khi xuống tầng rồi mới bấm đặt xe đã giúp chúng tôi giảm bớt sự mệt mỏi trong ngày.

Tôi tin rằng phần lớn khách hàng lịch sự và tôn trọng tài xế. Nhưng những trường hợp thiếu ý thức dù chỉ chiếm một phần nhỏ cũng đủ khiến chúng tôi bào mòn sự kiên nhẫn mỗi ngày. Hy vọng rằng khi dịch vụ công nghệ ngày càng phổ biến, mọi người sẽ thay đổi thói quen và nghĩ nhiều hơn cho người đang phục vụ mình.

Tama