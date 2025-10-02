'Tôi chỉ tốn 1,5 triệu đồng chụp ảnh cưới'

'Ảnh đám cưới của chúng tôi cũng chỉ có 40 tấm'.

"Nhiều người chi tới 30 triệu để chụp bộ ảnh cưới hoành tráng, nhưng đến lúc lấy nhau xong, có con, thiếu mấy chục triệu đóng học phí cho con, lo viện phí khi con ốm... lúc đó mới ngớ người ra. Bộ ảnh cưới của tôi chỉ tốn có 1,5 triệu và chụp luôn trong studio, không đi đâu hết. Ảnh ở đám cưới của chỉ có 40 tấm (mỗi bàn một tấm, trên lễ đường 10 tấm) vậy là xong. Trong khi đó, một số người bạn của tôi đi tận Đà Lạt, Nha Trang... để chụp hình, quay phim cưới, rất tốn kém. Ấy vậy mà hiện tại, chỉ còn vài ngày nữa là tôi mừng đám cưới bạc của bản thân rồi".

Đó là chia sẻ của độc giả Lee Hung xung quanh câu hỏi "Sao phải tốn chục triệu đồng chụp mấy bộ ảnh cưới 'na ná nhau'?". Gần đây, có nhiều tranh luận trái chiều xung quanh câu chuyện chụp ảnh cưới. Chi phí cho một bộ ảnh cưới rất đa dạng, dao động từ trên dưới 2 triệu đồng đến hơn hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng, tùy thuộc vào gói chụp, địa điểm (studio, phim trường, ngoại cảnh) và dịch vụ đi kèm như trang phục, trang điểm, và nhiếp ảnh gia. Điều này khiến không ít cặp đôi đau đầu trong việc lựa chọn.

Đồng quan điểm, bạn đọc Thanhduy bình luận: "Lúc đôi mươi, tôi cũng nghĩ phải làm đám cưới hoành tráng, chụp ảnh lung linh, hoa tươi này nọ. Nhưng đến lúc hơn 30 tuổi làm đám cưới, tôi chỉ chụp hình cưới 6 triệu, tổ chức đơn giản, mời bạn bè tới dự vỏn vẹn ba bàn. Nói chung người ta đi mừng cưới tôi rồi cũng quên, hình cưới chỉ xem một lúc. Tất cả chỉ là hình thức, lưu giữ trong đầu những hình ảnh những khoảnh khắc đẹp của hai vợ chồng là được rồi'.

Trong khi đó, độc giả Santa.klause lại có cái nhìn khác: "Tôi cưới được 17 năm rồi. Vợ chồng tôi chụp ảnh cưới khoảng mười mấy triệu, thuê một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng ở TP HCM. Bộ ảnh khiến tôi rất ưng, vì hai vợ chồng diễn tự nhiên và người chụp rất có tâm, có cả những khoảng khắc hậu trường rất buồn cười. Giờ tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm đó. Mỗi người một quan điểm riêng, thế mới là xã hội. Thế nên, ai có tiền thì cứ chụp hoành tráng, ai không có thì làm đơn giản, để lưu lại khoảng khắc đẹp, thời gian có quay trở lại đâu. Quan trọng vẫn là vợ chồng sống với nhau như thế nào sau này".

"Việc chi bao nhiêu tiền cho một bộ ảnh cưới còn tùy vào hoàn cảnh của mỗi người. Nhà người ta giàu có, khá giả, họ chi 30-50 triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu cho bộ ảnh cưới cũng chẳng là vấn đề gì to tát. Tâm lý chung là ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc ngày trọng đại của đời mình. Cái đáng nói ở đây là chi tiền đúng theo khả năng của mình chứ đừng chạy theo người khác rồi vượt quá sức, kéo theo những hệ lụy không đáng có", bạn đọc Hngan kết lại.

Việt Thành tổng hợp