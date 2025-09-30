Sao phải tốn chục triệu đồng chụp mấy bộ ảnh cưới 'na ná nhau'?

10 bộ hình cưới của những người xung quanh tôi thì có tới 9 cái na ná nhau, ai cũng cố diễn sâu theo concept thay vì cảm xúc thật.

Mấy ngày qua, tôi thấy người ta nhắc nhiều về lễ cưới của cặp nghệ sĩ Selena Gomez và Benny Blanco, nhưng chỉ xoay quanh những hình ảnh, video và thông tin hạn chế về sự kiện đáng chú ý này. Cá nhân tôi rất thích cái cách giữ gìn tính riêng tư của cặp đôi này. Đó có lẽ cũng là sự bảo vệ vững vàng cho mối quan hệ hôn nhân khi không để cho người ngoài "lời ra tiếng vào", soi mói, đánh giá.

Tất cả những gì mà công chúng biết tới chỉ là hình ảnh hiếm hoi mà Selena Gomez đăng lên Instagram cá nhân của cô. Nếu mọi người để ý, bộ ảnh mà nữ nghệ sĩ vừa đăng đã sử dụng những thiết bị chụp hình khá cũ kỹ (hiệu ứng ống kính khi chụp ngược sáng, độ chi tiết ảnh, và những bức ảnh lấy liền...). Kèm với đó là những khoảnh khắc rất đời thường mà với những nhiếp ảnh gia thiên về bố cục và sắp xếp sẽ thấy khó chịu. Nhưng chính những khoảnh khắc rất tự nhiên (candid) ấy, giúp ta nhìn thấy cái hồn của lễ cưới rõ nhất: sự mộc mạc, gần gũi, và đơn giản.

Bộ ảnh cưới đơn giản, tự nhiên của Selena Gomez và Benny Blanco.

Từ những tấm hình như thể được người thân chụp cho ấy, đám cưới đã ghi nhận lại một cách chân thật nhất - cái thật mà sẽ để lại ấn tượng và giá trị sâu đậm hơn so với những hình ảnh dàn xếp rất phổ thông và thiếu tính cá nhân được ưa dùng hiện nay.

Câu chuyện này khiến tôi đặt ra một câu hỏi lớn hơn: liệu chúng ta có đang bỏ quên ý nghĩa thực sự của việc chụp ảnh cưới?

Việc một cặp đôi nghệ sĩ tầm cỡ thế giới chọn việc ghi chép lại những khung hình ngày cưới của mình một cách thật mộc mạc, giản dị như vậy cho thấy: trên cả vẻ đẹp hình thức, đó là cảm xúc thật. Và bởi vậy, họ không còn bị ám ảnh bởi việc làm sao để có những bức ảnh chỉn chu, lộng lẫy, hoành tráng nhất. Thay vào đó, họ chỉ tập trung vào việc quan trọng nhất của ngày cưới: tận hưởng không khí buổi lễ mà chính họ là nhân vật chính.



Quán chiếu lại với phần đông xã hội ngày nay, phải chăng chúng ta đang tập trung quá nhiều vào vẻ đẹp hình thức? Tôi để ý thấy cứ 10 bộ hình cưới của những người xung quanh mình thì có tới 9 bộ na ná nhau. Phải chăng chúng ta bỏ hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng chỉ chụp hình cho đủ thủ tục, cố gắng diễn sâu nhất cho ra được một album ảnh cưới "chuẩn theo concept"? Và rồi, chúng ta quên đi rằng cảm xúc thật của mình và những khoảnh khắc tự nhiên - thứ duy nhất giúp bức ảnh được sống mãi?

William D. Nguyễn