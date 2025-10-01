'Chi 30 triệu chụp bộ ảnh cưới để đời nhưng 6 tháng sau chia tay'

'Cưới là chuyện trọng đại, phải làm cho thật hoành tráng để sau này nhìn lại còn tự hào', bạn tôi tuyên bố muốn chụp bộ ảnh cưới để đời.

Tôi rất đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết "Sao phải tốn chục triệu đồng chụp mấy bộ ảnh cưới 'na ná nhau'?". Có một câu chuyện của người bạn thân trong nhóm khiến tôi nhớ mãi, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc thay. Cuối năm ngoái, bạn tôi cưới vợ. Từ khi bắt đầu chuẩn bị đám cưới, bạn đã rất háo hức. Bạn bảo: "Cưới là chuyện trọng đại, chỉ một lần trong đời, phải làm cho thật hoành tráng, để sau này nhìn lại còn tự hào". Tôi hiểu tâm lý đó. Ai trong chúng ta mà chẳng muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất?

Thế rồi, bạn quyết định chi gần 30 triệu đồng cho bộ ảnh cưới "để đời". Từ khâu chọn studio, thuê váy áo, trang điểm đến bối cảnh chụp, mọi thứ đều được đầu tư kỹ lưỡng. Khi bộ ảnh hoàn thành, quả thật không thể chê được điểm nào: ảnh lung linh, gương mặt hai bạn rạng ngời, từng khung hình trông như ảnh tạp chí. Bạn bè ai cũng xuýt xoa, trầm trồ. Thậm chí có người còn nói đùa: "Cặp này chắc hạnh phúc dài lâu, nhìn ảnh thôi đã thấy yêu thương ngập tràn rồi."

Ấy vậy mà chỉ sau đúng 6 tháng sau, tôi nghe tin hai người chia tay. Cả nhóm bạn sững sờ. Tôi còn nhớ buổi chiều nhận tin nhắn từ bạn: "Tụi mình ly hôn rồi, chắc không hợp nhau", hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu không phải là đám cưới rộn ràng, mà là bộ ảnh cưới trị giá 30 triệu đồng của bạn giờ trở thành một kỷ niệm buồn - một minh chứng chua chát rằng hạnh phúc không được quyết định bằng những bức ảnh đẹp.

Hôn nhân không phải được đo bằng váy cưới sang hay ảnh cưới lộng lẫy. Một album dù lung linh đến đâu cũng chỉ ghi lại khoảnh khắc bề ngoài, còn hạnh phúc thật sự lại được xây nên từ từng ngày sống chung: những lần thấu hiểu, những lần nhường nhịn, những lúc biết xin lỗi và tha thứ cho nhau.

Tiếc thay, nhiều người lại lầm tưởng rằng cứ đầu tư cho hình thức thật nhiều thì tình yêu cũng sẽ bền vững. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, có những cặp đôi chẳng chụp ảnh cưới cầu kỳ, chỉ một vài tấm hình giản dị lưu giữ, vậy mà họ vẫn đi với nhau suốt mấy chục năm trời. Vì họ biết cách trân trọng nhau trong từng điều nhỏ nhặt, và không cần chứng minh tình yêu bằng những tấm hình xa hoa.

Đám cưới, bộ ảnh cưới... tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại đời sống hôn nhân mới là bài kiểm tra thật sự. Và trong đó, kết quả không thể hiện bằng số tiền bạn bỏ ra, mà bằng cách bạn đối xử với người bạn đời thế nào, bạn giữ được bao nhiêu sự tôn trọng, bao dung, yêu thương?

Tôi không phản đối chuyện đầu tư cho ngày cưới, cũng không bài xích những bộ ảnh cưới đắt đỏ. Nhưng tôi nghĩ, điều đáng đầu tư nhiều nhất là sự kiên nhẫn, sự chân thành và nỗ lực đồng hành cùng nhau. Bởi lẽ, nếu tình yêu không đủ vững, thì những bức ảnh dù đẹp đến đâu cũng chỉ là minh chứng cho một giấc mơ đã tan vỡ.

Với riêng tôi, hạnh phúc không cần phải chứng minh bằng hình ảnh hào nhoáng. Hạnh phúc là khi sau một ngày mệt mỏi, vẫn có người ngồi chờ cơm chung. Hạnh phúc là một cái nắm tay thật chặt trong lúc khó khăn. Hạnh phúc là sau những lần tranh cãi, vẫn có người chịu lùi một bước để giữ lấy nhau. Những khoảnh khắc đó, dẫu không có máy ảnh nào ghi lại, vẫn sáng rõ và bền lâu trong ký ức hơn bất kỳ album cưới bạc triệu nào.

Ky Han