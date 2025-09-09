Chân dung iPhone 17 trước lễ ra mắt

Apple dự kiến có bản cập nhật lớn nhất về thiết kế trên thế hệ iPhone 17 kể từ iPhone X năm 2017, bên cạnh nâng cấp cấu hình, tính năng.

Apple dự kiến công bố bốn phiên bản iPhone 17 ngày 9/9 tại California, Mỹ (0h ngày 10/9 giờ Hà Nội), gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone 17 "Air" thay cho mẫu Plus. Bản Air được dự đoán sẽ thu hút sự chú ý lớn nhất tại sự kiện của Apple.

Theo các nguồn tin, điểm chung của bốn mẫu iPhone 17 là đều sử dụng nhôm nguyên khối, tấm nền OLED LTPO với công nghệ màn hình ProMotion với tần số quét tối đa 120 Hz thay vì chỉ trên dòng Pro như trước.

Với Dynamic Island, nhà phân tích Jeff Pu của GF Securities cho biết Apple sẽ sử dụng công nghệ metalens cho Face ID, giúp thu nhỏ vùng khuyết. Camera trước của cả bốn máy đều 24 megapixel, gấp đôi mức 12 megapixel trên thế hệ hiện tại.

Ảnh dựng bốn phiên bản iPhone 17. Ảnh: Apple Insider

iPhone 17 Air

Một số nguồn tin nói mẫu iPhone mỏng nhất của Apple có tên 17 Slim, nhưng phần lớn đồng tình rằng smartphone mới sẽ được gọi là 17 Air. MacRumors nhận định "Air" phù hợp với cách đặt của Apple cho các sản phẩm khác, như iPad Air và iPad Pro, hay MacBook Air và MacBook Pro.

Mô hình bốn mẫu iPhone 17, từ trên xuống gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Air, 17 Pro Max. Ảnh: MacRumors

Độ mỏng được dự đoán là thay đổi lớn nhất về thiết kế trên iPhone kể từ thế hệ iPhone X năm 2017. Chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg tin rằng 17 Air sẽ mỏng khoảng 6,25 mm, thấp hơn 2 mm so với iPhone 16 Pro. Còn nhà phân tích Ming-Chi Kuo nói 17 Air sẽ đạt 5,5 mm "tại điểm mỏng nhất", tức một số vị trí như cụm camera sẽ dày hơn.

Nhà phân tích Jeff Pu cũng cho rằng iPhone Air dày khoảng 6 mm, trong khi The Information đưa ra con số từ 5 đến 6 mm. Hiện iPhone 6 vẫn là điện thoại mỏng nhất Apple từng phát hành với số đo 6,9 mm.

Kích thước màn hình máy dự kiến nằm giữa 17 Pro và 17 Pro Max, tức khoảng 6,55-6,65 inch. Trọng lượng thiết bị đạt 145 gram, tương đương iPhone SE 2 (148 gram) hay iPhone 13 mini (141 gram).

iPhone 17 Air chỉ dùng camera đơn với độ phân giải 48 megapixel để đảm bảo độ mỏng và chạy chip A19 tiêu chuẩn. Đây cũng có thể là iPhone đầu tiên dùng chip Wi-Fi 7 và modem riêng do Apple thiết kế thay vì Broadcom sản xuất. Do thiết kế mỏng, dung lượng pin được dự đoán khoảng 2.800 mAh, thấp hơn 20% so với mức 3.561 mAh của iPhone 16. Sản phẩm có giá tương đương Plus, khởi điểm 800 USD, nằm ở phân khúc tầm trung.

iPhone 17

Các màu sắc của iPhone 17 và 17 Air. Ảnh: X/Majin Bu

iPhone 17 bản tiêu chuẩn không có nhiều thay đổi so với iPhone 16 hiện tại. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Jeff Pu, máy có màn hình 6,3 inch thay vì 6,1 inch hiện tại và tương đương iPhone 16 Pro. Camera đặt dọc dạng viên thuốc với ống kính chính 48 megapixel và góc siêu rộng 12 megapixel.

Về cấu hình, ông Kuo cho rằng iPhone 17 sử dụng chip A19 tiêu chuẩn. Đây là phiên bản duy nhất có RAM 8 GB, trong khi ba model còn lại đều 12 GB, nhưng sẽ có pin 5.000 mAh.

Theo "chuyên gia tin đồn" Majin Bu, máy có 5 màu gồm đen, trắng, xanh lá, hồng và xanh da trời nhạt. Giá sản phẩm có thể từ 799 USD.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max dự kiến thay đổi thiết kế khi Apple quay lại sử dụng vỏ nhôm thay cho chất liệu titan trên dòng iPhone 16 Pro. Bộ đôi sẽ có mặt lưng nửa nhôm nửa kính ở vùng MagSafe (chiếm 2/3 cạnh dưới) để hỗ trợ sạc không dây, cũng như giúp máy bền, nhẹ và tản nhiệt tốt hơn.

Ảnh dựng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max với các màu mới dựa trên tin đồn. Ảnh: Apple Insider

Cụm camera vuông trên hai bản Pro mở rộng thành hình chữ nhật tương tự Pixel 9 Pro của Google. Diện tích phần này khá lớn, gồm ba ống kính bố trí tam giác và nằm bên trái. Đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được chuyển sang phải và xếp dọc.

Ngoài chip A19 Pro được sản xuất trên tiến trình 3 nm và RAM tăng lên 12 GB, hai model Pro có ống tele 48 megapixel - trở thành iPhone đầu tiên có cả ba ống kính đều đạt độ phân giải này. Một số nguồn tin cho biết ống kính Telephoto mới sẽ hỗ trợ zoom quang học đến 8x, còn camera chính có hệ thống khẩu độ thay đổi, cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào ống kính để cải thiện độ mờ hậu cảnh.

Điểm khác biệt chính giữa iPhone 17 Pro và 17 Pro Max là kích thước màn hình, với 6,3 và 6,9 inch tương ứng. Tấm nền có độ sáng 2.000 nit, gấp đôi mức 1.000 nit trên thế hệ iPhone 16 Pro, đi kèm công nghệ Low-Dielectric TEE giúp màn hình nhạy hơn, tiêu thụ điện năng hiệu quả. Theo 9to5mac, màn hình sử dụng loại kính mới chống phản chiếu mới, chống trầy xước tốt hơn.

Thiết kế các phiên bản và màu sắc dự kiến trên thế hệ iPhone 17. Ảnh: MacWorld

Theo Ice Universe, iPhone 17 Pro Max sẽ dày 8,725 mm, tăng so với iPhone 16 Pro Max (8,25 mm), qua đó có thể tích hợp viên pin lớn hơn. Các tin đồn khác cho thấy iPhone 17 Pro có pin 3.988 mAh với bản có sim và 4.252 mAh với bản không sim, còn iPhone 17 Pro Max là 4.823 và 5.088 mAh tương ứng. Đâu cũng là iPhone đầu tiên có pin vượt 5.000 mAh. Cả hai sử dụng sạc 35 W, sạc nhanh không dây, sạc ngược cho thiết bị khác.

Ngoài ra, theo Majin Bu, Apple trang bị hệ thống làm mát buồng hơi trên dòng Pro, giúp ngăn chặn tình trạng quá nhiệt trong các tác vụ nặng như chơi game.

Hai mẫu Pro dự kiến tăng giá so với thế hệ iPhone 16. Theo JPMorgan, iPhone 17 Pro có thể khởi điểm 1.099 USD, thậm chí theo TrendForce là 1.199 USD, cao hơn so với mức 999 USD của iPhone 16 Pro. Trong khi đó, 17 Pro Max vẫn khởi điểm từ 1.199 USD, tương đương iPhone 16 Pro Max năm ngoái.

Bảo Lâm tổng hợp