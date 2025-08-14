iPhone 17 Pro có thể bỏ bộ nhớ trong 128 GB

iPhone 17 Pro được cho là sẽ trang bị bộ nhớ trong khởi điểm 256 GB với giá 1.049 USD.

iPhone 16 Pro hiện có giá 999 USD cho phiên bản bộ nhớ 128 GB, và 1.099 USD cho bản 256 GB. Trong khi đó, mẫu 16 Pro Max có dung lượng khởi điểm 256 GB với giá 1.199 USD.

Theo Instant Digital, iPhone 17 Pro ra mắt tháng tới không còn dung lượng 128 GB. Dù giá khởi điểm của máy tăng 50 USD, thực tế người dùng đang mua sản phẩm rẻ hơn trước. Instant Digital được coi là nguồn rò rỉ uy tín, từng có nhiều chia sẻ chính xác về sản phẩm chưa ra mắt của Apple, như màu vàng mới trên iPhone 14, mặt kính mờ của iPhone 15, màn hình nano texture trên iPad Pro M4.

Hai màu sắc mới dự kiến trên iPhone 17 Pro. Ảnh: Macrumors

Trong khi đó, WSJ dẫn nguồn tin riêng cho biết, không chỉ 17 Pro, Apple nhiều khả năng áp dụng mức tăng 50 USD cho toàn bộ thế hệ iPhone 17. Nguyên nhân là chi phí linh kiện cao hơn và mức thuế mới khi sản xuất tại Trung Quốc.

Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max dự kiến thay đổi thiết kế và trở lại sử dụng vỏ nhôm. Trong đó, cụm camera vuông trên iPhone 16 Pro được mở rộng thành hình chữ nhật, tương tự Pixel 9 Pro của Google. Diện tích phần này khá lớn, ba ống kính vẫn giữ cách bố trí tam giác và nằm bên trái. Đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được chuyển sang phải và xếp dọc.

Ngoài chip xử lý A19 Pro và RAM tăng lên 12 GB, hai model Pro có ống tele 48 megapixel. Camera trước của cả bốn phiên bản tăng lên 24 megapixel, gấp đôi thế hệ trước.

Thế hệ iPhone 2025 sẽ ra mắt đầu tháng 9 với 4 phiên bản iPhone 17, 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max. Trong đó, iPhone 17 Air là dòng hoàn toàn mới với thiết kế siêu mỏng, thay thế mẫu Plus.

Huy Đức (theo Macrumors, WSJ)