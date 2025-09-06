Màu của iPhone 17 Pro hé lộ qua linh kiện

Ảnh linh kiện và thông tin rò rỉ cho thấy những thay đổi đáng chú ý trên iPhone 17 Pro, từ Dynamic Island nhỏ gọn hơn đến tùy chọn màu mới.

Dynamic Island trên iPhone. Ảnh: Macrumors

Trang công nghệ Macrumors dẫn thông tin từ một người đang làm cho công ty sản xuất miếng dán màn hình iPhone rằng Dynamic Island trên mẫu 17 Pro và 17 Pro Max sẽ được làm gọn lại. Chiều rộng của phần khuyết hình viên thuốc sẽ giảm từ 2 cm trên iPhone 16 xuống còn 1,5 cm.

Thông tin trên củng cố báo cáo trước đó từ các nhà phân tích rằng Apple đang tìm cách giảm kích cỡ Dynamic Island nhờ công nghệ metalens mới, giúp tích hợp các thành phần của Face ID, làm gọn hệ thống camera và cảm biến ở mặt trước.

Bên cạnh đó, hình ảnh linh kiện cổng USB-C với màu cam và xanh dương, được cho là của iPhone 17 Pro, cũng bị rò rỉ. Điều này khớp với tin đồn trước đó rằng iPhone 17 Pro dự kiến có 4 màu: cam, xanh dương, trắng và đen. Màu xanh dương có vẻ sáng hơn so với dự đoán ban đầu, có thể do chất lượng chụp ảnh kém hoặc Apple đã quyết định sử dụng một sắc độ xanh mới.

Cổng sạc USB-C của iPhone 17 Pro mới. Ảnh: Pipfix

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ thay đổi thiết kế, trở lại sử dụng vỏ nhôm. Trong đó, cụm camera vuông hiện tại mở rộng thành hình chữ nhật, tương tự Pixel 9 Pro của Google. Diện tích phần này khá lớn, ba ống kính vẫn giữ cách bố trí tam giác và nằm bên trái. Đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được chuyển sang phải và xếp dọc. Ngoài chip xử lý A19 Pro và RAM tăng lên 12 GB, hai model Pro có ống tele 48 megapixel. Camera trước của cả bốn phiên bản tăng lên 24 megapixel, gấp đôi thế hệ trước.

Thế hệ iPhone 2025 sẽ ra mắt vào ngày 9/9 với 4 phiên bản iPhone 17, 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max. Trong đó, iPhone 17 Air là dòng hoàn toàn mới với thiết kế siêu mỏng, thay thế mẫu Plus.

Huy Đức (theo Macrumor, Apple Insider)