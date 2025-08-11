Apple có thể bán iPhone 17 ngày 19/9 ở Việt Nam

Việt Nam có thể nằm trong danh sách bán iPhone 17 đợt đầu cùng các thị trường lớn như Mỹ, Singapore vào ngày 19/9.

Đại diện một số hệ thống bán lẻ tiết lộ họ đang được yêu cầu chuẩn bị hai kịch bản bán iPhone 17, bao gồm vào đợt hai như năm ngoái và đợt một ngay sau lễ ra mắt. "Chưa có quyết định cuối được đưa ra nhưng phương án bán đợt đầu tiên đang được chú trọng những ngày gần đây", đại diện một hệ thống bán lẻ nói.

Trước đó, theo iPhone Ticker của Đức, các nhà mạng ở nước này nói họ được thông báo về lễ ra mắt iPhone thế hệ mới vào thứ Ba, 9/9. Trong khi đó, trang công nghệ Apple Insider cũng đưa tin Apple sẽ tránh tổ chức sự kiện vào 11/9 - ngày nước Mỹ tưởng niệm nạn nhân trong vụ khủng bố năm 2001. Do đó, nhiều khả năng hãng sẽ giới thiệu điện thoại mới vào ngày 9/9.

Apple thường mở bán vào thứ 6 của tuần kế tiếp ngày ra mắt, với iPhone 17 có thể là vào 19/9 và đây cũng có thể là ngày lên kệ tại thị trường Việt Nam.

Những người đầu tiên sở hữu iPhone 16 chính hãng tại Việt Nam, tháng 9/2024. Ảnh: Quang Anh

iPhone thường được mở bán đầu tiên ở những thị trường đã có cửa hàng Apple Store vật lý, trong khi Việt Nam mới có Apple Store Online. Tuy nhiên, giới kinh doanh iPhone nhận định đây không phải là điều kiện bắt buộc và hãng có thể ưu ái thị trường Việt Nam từ thế hệ iPhone 17 sau khi xem xét doanh số thuyết phục những năm qua.

Năm 2023 và 2024, iPhone 15 và 16 được bán tại Việt Nam chỉ sau một tuần so với các thị trường sớm nhất toàn cầu. Do đó, nhiều người quyết định chờ để mua hàng chính hãng, dần bỏ thói quen chọn hàng xách tay. Việt Nam cũng là một trong những thị trường có doanh số iPhone giai đoạn đầu tăng trưởng mạnh. Nhờ phân phối chính hãng sớm, doanh thu đều vượt mức một nghìn tỷ đồng vào ngày lên kệ.

Ảnh dựng iPhone 17 Pro Max theo tin đồn của Macrumors.

Ming-chi Kuo, nhà phân tích nổi tiếng của TF Securities, cho biết đây có thể là năm cuối cùng Apple ra mắt tất cả phiên bản iPhone cùng lúc, gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và mẫu siêu mỏng 17 Air. Từ năm tới, hãng sẽ chia thành hai đợt: công bố ba mẫu iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và 18 Air vào tháng 9/2026, trong khi iPhone 18 bản tiêu chuẩn sẽ trình làng cùng iPhone 18e đầu 2027.

Tương tự, đến mùa thu 2027, Apple cho ra mắt iPhone 19 Pro, 19 Pro Max, 19 Air và điện thoại gập iPhone Fold. Bản tiêu chuẩn iPhone 19 được bán đầu năm 2028.

Một số nguồn tin cho biết iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ thay đổi thiết kế, trở lại sử dụng vỏ nhôm. Cụm camera vuông mở rộng thành hình chữ nhật choán hết bề ngang, tương tự Google Pixel 9 Pro. Diện tích phần này khá lớn, ba ống kính vẫn giữ cách bố trí tam giác và nằm bên trái. Đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được chuyển sang phải và xếp dọc. Máy sẽ có chip xử lý A19 Pro, RAM tăng lên 12 GB, ống tele 48 megapixel. Camera trước tăng lên 24 megapixel, gấp đôi thế hệ trước.

Hoài Anh